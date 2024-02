escuchar

ROSARIO.– El 10 de febrero del año pasado el intendente de esta ciudad, Pablo Javkin, se acercó hasta la casa de Juan Manuel Britos, un taxista de 40 años que había llamado a los canales de televisión un día antes para denunciar que le habían baleado dos veces su casa. Aterrorizado, el hombre advirtió frente a las cámaras que los narcos de la zona querían usurpar su casa para instalar un búnker de drogas. “Juan somos todos nosotros. Esto es lo que se tiene que terminar”, advirtió Javkin en un posteo en la red X el 10 de febrero de 2023 en el que se lo veía abrazado a Britos. Luego, la Justicia dispuso una custodia policial, pero tres meses después desapareció. Ayer, ese hombre fue asesinado.

Anteanoche, cerca de las 20, cuando Britos lavaba el taxi en la puerta de su casa, en Felipe Moré al 2600, en la zona sudoeste, aparecieron dos sicarios en moto, que pararon y comenzaron a disparar a mansalva contra el chofer, que murió en el acto de más de 15 disparos, que le provocaron heridas en el tórax, abdomen, piernas y brazos. Según el peritaje, Britos tenía 29 orificios de bala, de entrada y salida, en el cuerpo.

En ese momento había gente en la calle. Incluso, uno de los hijos del taxista y su esposa, Vanina, estaban también en la vereda. Cuando escucharon los disparos se tiraron al suelo para resguardarse de las balas. La pareja de Britos aseguró que uno de los sicarios le apuntó a ella a la cabeza, pero no disparó. El crimen provocó una fuerte conmoción, por la historia que tiene detrás: un hombre que había alertado que podían matarlo. Alrededor de la investigación, la principal hipótesis es que el asesinato tendría relación con las amenazas previas, aunque también se analiza –pero con menor relevancia– que Britos acarreaba una deuda –muy pequeña– con un supuesto prestamista de barrio Rucci.

El intendente rosarino Pablo Javkin y Juan Britos, el hombre asesinado anoche Captura

Pese a la singular violencia que rodeó a este crimen, la estadística de muertes violentas expone un leve retroceso de casos. En Rosario se produjeron 21 homicidios en el mes y medio que lleva este año. Es un número que muestra un descenso en los crímenes con respecto al año pasado, cuando en enero se cometieron 26 asesinatos.

Dos días antes del crimen de Britos, se produjo un doble homicidio en el barrio La Tablada, en el sur de Rosario, donde dos sicarios acribillaron a un taxista y un pasajero a pocos metros del lugar donde funciona un búnker de venta de drogas.

José Luis Assale, el chofer, de 56 años, era oriundo de la localidad de San Lorenzo, a unos 20 kilómetros de Rosario, donde inició el viaje rumbo a la zona sur de Rosario, el lugar donde encontró la muerte.

Dos días después otro taxista es asesinado. En este caso, un hombre que tenía una historia atravesada por amenazas y balaceras contra su casa, que –según la propia víctima manifestó a los medios– tenía que ver con un interés especial de los narcos de la zona por quedarse con su propiedad, a la que atacaron en dos oportunidades.

En febrero de 2023, Britos llamó a los canales de TV de Rosario para exponer que habían baleado dos veces su casa. Y le habían dejado carteles firmados por “la mafia”. Le exigían que abandonara su propiedad junto a toda su familia, sus dos hijos y su pareja.

El hermano de Juan Britos reclama justicia Marcelo Manera

El mote “la mafia” es usado de manera frecuente por distintas bandas pequeñas, que usan un término que empezaron a usar los integrantes de Los Monos hace más de cinco años, cuando comenzaron con las extorsiones como ocupación adicional al negocio primario de la venta de drogas.

“Ellos quieren que abandone mi casa. Sinceramente no sé qué hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas me pasaron por encima de la cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar”, denunció Britos hace poco más de un año en la vereda de su casa, el mismo lugar donde ayer fue acribillado.

Una familia desprotegida

Vanina, su esposa, contó ahora que después de los ataques de hace un año se instaló frente a su casa un patrullero, pero tres meses después abandonó el lugar. Damaris, hermana de la víctima, dijo que “la custodia la levantaron de un día para otro, sin avisarle a nadie”.

“A nosotros nos pusieron un patrullero y vivimos un tiempo como presos. Hacía un año que Juan estaba amenazado. Por eso recurrió a pedir cámaras y una custodia. El fiscal le dio miles de vueltas para dársela, y se la sacó a los cuatro meses. Nos arruinaron. Nadie está dispuesto a hacer algo, es la burocracia de m...”, expresó la mujer.

“Dejaron que venga el narcomenudeo y haga lo que quiera. Ahora, ¿quién le borra a mi sobrino que le mataron a su padre como a un perro? ¿Alguien va a dar la cara o este es un caso más? ¿O solo importa si es el hijo de alguien famoso?”, afirmó la tía del taxista.

Juan Britos fue asesinado por sicarios frente a su casa en Felipe Moré al 2600 Marcelo Manera

Vanina, la esposa de Britos, contó que, excepto su marido, que debía movilizarse para trabajar, “nadie se animaba a salir a la calle por temor a que pasara algo”. Y agregó: “Solo íbamos a hacer las compras necesarias”. La situación pareció tranquilizarse, según explicó Vanina, porque no volvieron a balear la casa ni recibieron nuevas amenazas. Pero ayer a la tarde todo cambió de manera abrupta. Los disparos esta vez no fueron una advertencia, sino una ejecución.

“Estábamos en la vereda en plena tarde lavando el coche cuando dos hombres con cascos pasaron en una moto y al verlo a mi marido giraron en U, volvieron y sin decir una palabra lo mataron”, relató Vanina, sin poder dejar de llorar. A esa hora, de acuerdo con su descripción, “estaban también algunos vecinos en la vereda. Mi hijo y yo logramos resguardarnos detrás del auto cuando empezaron a disparar”, contó.

La mujer está convencida de que quienes ejecutaron a su marido eran el mismo grupo que baleó su casa y los amenazó hace un año. “Creo que fueron los mismos, porque él no se fue y los denunció”, sostuvo Vanina.

Temas Homicidio