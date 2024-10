Video | Pilar: una mujer saltó del tren en movimiento para atrapar a un ladrón y sufrió graves heridas

Escuchar

Una mujer sufrió graves heridas este jueves por la tarde luego de que le robaran el celular en la estación Manuel Alberti, en Pilar, del tren Belgrano Norte, y toda la secuencia quedó grabado en un video de seguridad. En la grabación de 15 segundos que se viralizó en redes se ve cuando el ladrón saltó desde la formación en movimiento. La mujer, identificada como Abril por una testigo que la asistió, intentó perseguirlo, pero impactó de lleno contra una baranda de contención y se fracturó el cráneo, perdió dos dientes y tuvo una fractura expuesta en su pierna. Tras el violento episodio fue internada.

El brutal robo sucedió ayer por la tarde. Los dos involucrados se encontraban a bordo del tren cuando llegaron a la estación Alberti. En el video que se viralizó en redes sociales se ve cómo el vehículo está en movimiento, llegando a la estación, cuando ocurre el hecho en uno de los vagones que se estaba acercando al túnel al final de la plataforma.

Ahí se distingue que el delincuente sale disparado de uno de los vagones y detrás de él salta la mujer que cayó en el espacio entre la plataforma y el tren. En el salto, se observa que la víctima se golpea con unas barras de metal ubicadas en el andén y que su cabeza impacta con este último.

Según el diario local Pilar a Diario, la víctima, oriunda de José C. Paz, se encontraba en el vagón cuando el delincuente se acercó a ella e intentó robarle sus pertenencias. Ahí ocurrió un forcejeo entre ambos que terminó con el hombre escapando del tren y ella queriendo perseguirlo, pero sin éxito.

Al golpearse contra el andén, la víctima sufrió una fractura de cráneo. Una mujer que asistió a la joven la identificó como Abril y afirmó que, cuando cayó a las vías, estuvo 20 minutos inconsciente. La mujer, llamada Natalia, comentó que estaba saliendo de la estación cuando escuchó gritos de parte de la gente. “Yo ya estaba casi afuera, pero me volví y me encontré con Abril acá tirada. La asistimos porque no la asistía nadie. La gente filma y saca fotos y la persona queda desprotegida” , declaró en TN.

Una vez que recobró la consciencia, consultó qué le había pasado. “Empieza a temblar y a preguntar qué le pasó. Yo desde el otro lado de la reja le digo que se cayó del tren para no decirle que la habían tirado”, relató, y agregó: “40 minutos tardó en llegar la ambulancia. Otra chica más también ayudó. Le hizo un torniquete con las zapatillas [en el cuello] y le puso algo en el brazo, que tenía una herida. También tenía una fractura expuesta en el pie” .

Actualmente, Abril se encuentra internada en el Hospital Central de Pilar, donde se recupera de politraumatismos, aunque fuera de peligro. Según Natalia, quien dijo hablar con los padres de la joven este viernes, Abril estaba en cirugía por su fractura expuesta del pie. En tanto, el delincuente fue detenido e interviene la Comisaría Pilar 4.ª de Manuel Alberti. Según confirmaron desde la Policía Federal a LA NACION, se instruyeron actuaciones judiciales por robo en grado de tentativa y lesiones con la intervención de la UFI N.º 4 local, a cargo del fiscal Gonzalo Agüero.

Según el medio local, interceptaron al delincuente a 100 metros de la estación, en la intersección de Paillette y las vías del tren.

Iba distraído con el celular y, por poco, no fue arrollado por un tren

Un joven intentó cruzar las vías del tren mientras se encontraba con su celular y casi lo atropella el tren. El hecho ocurrió el martes por la mañana en el paso a nivel de la calle Cuzco, en Liniers, donde circula el tren Sarmiento. Según las imágenes de las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos, el hombre intentó cruzar el paso a nivel cuando se distrajo con su celular.

Al no ver si venía una formación, continuó su camino, mientras el vehículo se aproximaba a gran velocidad. El hombre se dio cuenta de la proximidad y retrocedió rápidamente, aunque fue golpeado por el tren y expulsado hacia el laberinto del paso a nivel. Según la empresa, el servicio del tren se vio afectado entre las 6.29 y las 7.09 del martes. El hombre fue asistido por el personal de Trenes Argentinos inmediatamente.

LA NACION

Temas Trenes