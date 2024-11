Violenta discusión entre dos automovilistas por un lugar para estacionar en un shopping

Una discusión de tránsito terminó en una denuncia penal. Un hombre, a bordo de una camioneta, discutió con otro que circulaba en un vehículo similar por un lugar para estacionar en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, partido de San Isidro.

Según las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, todo comenzó cuando uno de los conductores se bajó y le pidió al otro que se moviera porque no tenía espacio suficiente para salir. Frente a la respuesta negativa, se produjo una violenta pelea verbal.

Fuentes de seguridad indicaron a LA NACION que Gabriel Feldman Vert, de 49 años, denunció que minutos antes de las 19 estaba buscando un lugar para estacionar su vehículo en la playa de estacionamiento del shopping cuando mantuvo un “altercado con otro vehículo que no le permitió el paso, descendiendo un hombre que lo amenazó y le dio un golpe”.

“Corré la camioneta, boludo, no paso”, dijo el hombre que descendió de su vehículo e insistió: “Corré la camioneta”. Desde la camioneta en la que grabaron el episodio se escucha una voz femenina: “Corré la camioneta y hagamos la denuncia”, mientras que el conductor lanzó: “No te preocupes, vas a salir en la tele”. “¿Qué me importa, boludo? ¿Qué te pensás? Vos estás en contramano, mirá”, respondió el otro hombre, se subió al vehículo y comenzó a maniobrar.

Desde el auto que filmaba, los acompañantes reiteraban al conductor que se moviera del lugar porque lo iba a chocar. “Llamá a la Policía, llamá al 911, ya. Agarrá el teléfono”, contestó. Al mismo tiempo, la mujer, quien iba de copiloto, reiteró: “Pará un poquito, estamos con chicos” (en el vehículo viajaban seis menores). Fue entonces cuando el conductor de la camioneta gris nuevamente bajó y se quitó la campera con ánimo de continuar la discusión.

“Cagaste, llamá al 911, rubia, cerrá la puerta”, dijo, a los gritos, el hombre que entorpecía el paso de la otra camioneta. El episodio finalizó cuando la mujer que acompañaba al conductor se posicionó en el asiento del piloto, realizó algunas maniobras y logró desplazarse hacia la salida.

Qué dijo el conductor que grabó la discusión en Unicenter

“Yo tenía que ir al cine a las 7 de la tarde y a las 6.30 fui con tiempo para conseguir lugar pero era un caos de gente y no había personal de seguridad en el lugar”, afirmó en diálogo con A24. “Estaba tratando de buscar estacionamiento y me topé con la pared, como ves ahí, y no podía avanzar porque él me tiraba la camioneta arriba y me exigía que corra la camioneta pero era imposible maniobrar porque me seguía tirando la camioneta arriba, insultándome. Directamente bajó a agarrarme del cogote, me arañó, me arrancó la remera, yo estaba con mis hijos que son menores de edad y mi mujer”.

Durante la entrevista, Gabriel también opinó acerca del comportamiento de la mujer que estaba con el hombre: “Se ve que la conductora, que logró sacar la camioneta sin que yo me moviera, está acostumbrada a este tipo de situaciones con un hombre violento como éste”. Y contó cómo fue el episodio: “Primero bajó y me tiró una pata en la puerta, me agarró del cogote, después trató de abrir la puerta de los chicos. Había seis chicos menores de edad”.

“Era una situación muy desagradable. Yo le pedía a mi mujer que llamara a la Policía pero ella estaba en shock y no pudo. Por suerte, yo tenía el teléfono y lo filmé porque pensé que con eso él iba a retroceder su agresión pero no le interesó que iba a salir en la televisión. Fue una situación muy triste para toda la familia”.

