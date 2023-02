Adiós a las recetas por WhatsApp: cuándo dejan de tener validez y cómo será el nuevo sistema

escuchar

Este martes es el último día que las farmacias aceptarán las recetas por foto que se empezaron a utilizar por las restricciones durante la pandemia de Covid-19. Tras una prórroga de esa decisión oficial en diciembre pasado para los pacientes con enfermedades crónicas o en tratamientos prolongados, a partir de este miércoles solo tendrán validez las recetas y las ordenes médicas en papel o su versión digital/electrónica aun cuando quedan criterios por unificar y una ley por reglamentar.

En tanto, en las últimas semanas, prestadores apuraron la adecuación de sistemas, mientras que asociaciones profesionales y cámaras relevaron posibles obstáculos dada la falta de uniformidad en las plataformas o los sistemas informáticos en uso. Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) indicaron que ya les comunicaron a sus afiliados que deberán aceptar solamente recetas en papel o electrónicas. “Informamos a los farmacéuticos y bioquímicos que a partir de marzo 2023 el WhatsApp no va más para la dispensación de medicamentos y/o la realización de análisis clínicos”, precisaron en el texto.

Hace dos meses, días antes de fin de año, la resolución del Ministerio de Salud de la Nación para volver al sistema de prescripción previo a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa a pacientes y profesionales por igual. En medio del desconcierto, autoridades y cámaras empresariales del sector farmacéutico emitieron un comunicado conjunto para defender la medida: “permite una trazabilidad y seguridad adecuadas de los medicamentos y alienta su uso racional”, argumentaron.

Quedaron exceptuados hasta este martes, según se aclaró en ese momento, los pacientes que todavía tenían en su WhatsApp o su correo electrónico fotos de prescripciones para renovar sus medicamentos más de un mes.

“En principio, esto es volver a la modalidad que teníamos antes de la pandemia, cuando ya existían recetas por prescripción electrónica o digitales y teníamos todas las que también llegaban a la farmacia escritas en papel. La receta hecha de puño y letra a la que el médico le sacaba una foto y enviaba por WhatsApp nunca fue considerada receta digital, sino la foto de una receta hecha a mano. Esto es lo único que se deja de recibir [por este miércoles]”, aclaró Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Por el momento, no se espera que en las farmacias vayan a surgir mayores problemas. “Los médicos que hagan telemedicina, atiendan en forma remota o en consultorio pueden emitir la prescripción desde plataformas de recetas electrónicas y darle el número de receta al paciente, que, con el DNI y el número de afiliado la farmacia la puede buscar en la nube –continuó Pesenti–. El único inconveniente que se podría plantear es que haya alguna plataforma que todavía no haya hecho la integración con los sistemas de las farmacias. Pero, en general, se han ido integrando.”

Deuda

Lo que está pendiente es la reglamentación de la Ley de Recetas Electrónicas o Digitales para unificar criterios y definiciones. A comienzos de este mes, el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la norma sancionada en 2020, difundió que había empezado a trabajar con la Superintendencia de Servicios de Salud en nombre de las obras sociales nacionales, el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina, el PAMI y representantes de asociaciones de propietarios de farmacias del país.

“La ley ya está activa y solamente falta la reglamentación, así que todas las plataformas tienen que cumplir con esa norma -indicó el titular de la COFA, que participa de esas reuniones-. Con la reglamentación, que está próxima a salir, se verán exactamente los plazos de acondicionamiento. Pero lo que se prevé es beneficioso para los pacientes: que puedan acceder a una prescripción que cumpla con la normativa, sin errores y que el farmacéutico no tenga inconvenientes con la letra. A la vez, que también puedan recibir tratamientos completos porque en una misma receta puede haber muchos renglones y el paciente puede ir consumiéndolos en forma individualizada y en la misma o distintas farmacias, siempre y cuando esté dentro del vencimiento de esa receta.”

Al momento de la dispensa, los formatos aceptados por ley son indistintos al momento de aplicar los beneficios por cobertura, como los descuentos en la compra de medicamentos, según ya venían explicando al consultar en farmacias. “La diferencia está en que las recetas pueden ser firmadas electrónicamente o digitalmente”, señaló Pesenti. La firma electrónica es una herramienta de las plataformas para emitir recetas, que chequean la información del médico para habilitarlos con un usuario y una contraseña, mientras que la firma digital se tramita a través de una autoridad de registro habilitada de acuerdo con la Ley de Firma Digital.

“Las obras sociales, empresas de medicina prepaga y hasta el propio Estado deben emplear plataformas electrónicas compatibles con la ley para poder recetar, en original y duplicado, y dejar registrado el acto profesional –comunicó el Safyb a bioquímicos y farmacéuticos–. La receta electrónica es más segura que la de papel, evitando adulteraciones, duplicidades y fraudes en el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos, y de realización de análisis, por tanto recomendamos su utilización.”

Convivencia

La tradicional receta en papel ya había empezado a convivir con la versión electrónica, en algunos lugares del país más que en otros. En los últimos meses, empezaron a aparecer también sistemas online para facilitarle el trabajo a los profesionales. Solo en una de esas herramientas, desarrollada por un neurocirujano y un ingeniero en sistemas para uso gratuito de los médicos, la cantidad de “altas” con validación de datos profesionales creció 12 veces en los últimos días.

“Las dudas que recibimos incluían, por ejemplo, si se podían generar duplicados o hasta cuántos fármacos se pueden indicar por receta, algo que la ley no define y al no estar reglamentada, no sabemos y esto cambia en función de la obra social o la prepaga. Algunos dicen dos y otros tres. Por ahora, decidimos dejar dos para que sea uniforme a todas las coberturas”, detalló Martín Uranga Vega, director médico de Recetario.com.ar, que pasó de 35 a 430 usuarios, con más de 2000 recetas emitidas, en los últimos 10 días.

Otro punto a resolver en el corto plazo es la validación de las recetas electrónicas en las farmacias. Para que no sea fragmentada, según planteó Uranga Vega, es necesario que la autoridad sanitaria nacional defina cómo hacerlo. “Como la Ley de Recetas Electrónicas o Digitales no está reglamentada, en este momento no hay forma de que con un solo aplicativo web común a todas las obras sociales, las prepagas y los proveedores de recetarios se pueda validar y cerrar el ciclo de lo que verdaderamente es una receta electrónica.”, agregó.

Hay una empresa que ofrece ese servicio, pero no todas las farmacias disponen de ese servicio ni todos los prestadores o proveedores trabajan con esa firma. “Es un gran problema para todos”, agregó el profesional.

La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), de Córdoba, y el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, son las dos coberturas estatales que están entre los clientes de esa empresa. En ambos casos, no habría dificultades a partir del miércoles. Tucumán fue la primera provincia en adherir a la norma de receta digital y teleasistencia médica por lo que en la obra social estatal –el Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ipsst)–, donde ya utilizan la versión electrónica, tampoco prevén inconvenientes.

“Nosotros ya veníamos trabajando desde la implementación de la receta electrónica y digital desde que salió la norma, por lo que no tenemos inconvenientes”, dijo a este medio Desirée Lancelle, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes. “De hecho –agregó–, no hemos tenido mayores dificultades en ese sentido, ni con PAMI ni con Ioscor”, que es la obra social de los empleados estatales correntinos y una de las más importantes de la provincia. La misma situación se daría en Chaco. En la región, sobre todo en las ciudades de Resistencia y Corrientes, hay cadenas de farmacias que comparten la administración y la gestión.

En Mendoza, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y PAMI ya utilizaban la prescripción digital. “Todo funcionará como veníamos previo a la pandemia. Se recibirán en las farmacias las recetas con firma hológrafa y las recetas electrónicas o digitales de obras sociales y prepagas que cuentan con las plataformas y la firma digital o electrónica. A partir de la Ley 9071, de 2018, en la provincia se permite su uso. De hecho, PAMI, OSEP y algunas prepagas como Osde ya la tienen”, explicó Cecilia Orueta, directora de Farmacología de Mendoza.

En tanto, en las farmacias mendocinas consultadas, afirman que el sistema ya está aceitado. “Si hay cambios, somos los últimos en enterarnos. Ya hay pacientes que nos dicen que les comunicaron que habrá una extensión de la validez de la foto. Pero, si se aplica la prohibición desde el 1° de marzo, no prevemos inconvenientes porque la mayoría de las obras sociales, sobre todo las más grandes, ya tienen instrumentado el sistema digital”, comentó Gustavo, licenciado en farmacia y responsable de una reconocida firma de Guaymallén.

“En todo caso –apuntó–, el problema está en los médicos que aún no estén habilitados para hacer recetas electrónicas. Para las farmacias, que en su mayoría reciben recetas digitales, es doble trabajo porque tenemos que imprimir todo para presentar. Sería bueno que todo fuese digital y, si hay desconfianza, que hagan auditorías.”

Con la colaboración de Fabián López (Tucumán), Pablo Mannino (Mendoza), Eduardo Ledesma (Corrientes) y Gabriela Origlia (Córdoba)

Temas Salud