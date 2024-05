Alerta amarilla por frío en la Argentina: el pronóstico de esta semana para Buenos Aires

Escuchar

La semana comenzó con frío y lloviznas en la ciudad de Buenos Aires, luego de un fin de semana que fue el más frío del año, con temperaturas que llegaron a los 0°C este domingo en la zona oeste del conurbano bonaerense y a 4°C en Capital y en las zonas norte y sur. Según pronosticaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, los valores bajos van a sostenerse hasta la mitad de la semana.

“Mañana martes va a ser el día más frío de la semana en la ciudad de Buenos Aires, con mínima de 6°C grados y máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado. Hoy la máxima tampoco va a superar los 13 grados”, anticipó esta mañana el meteorólogo Lucas Berengua, del SMN, a LA NACION. La mínima de mañana será 5°C.

En tanto, el pronóstico indica que las lloviznas de ayer por la noche y hoy por la mañana mermarán antes del mediodía, y no volverán a la región en lo que sigue de la semana. “No hay pronóstico de precipitaciones, al menos, por cinco o seis días, incluido el fin de semana”, afirmó Berengua.

A partir del jueves, detalla el especialista, se espera que el tiempo se vuelva más cálido, y que el próximo descenso de la temperatura en la AMBA ocurra durante la primera semana de junio.

Esta semana ya se registraron valores bajo cero en todas las regiones del país

“Es probable que entre el viernes y el sábado, la corriente conducente sur de viento vuelva a tomar el protagonismo en la zona central de la Argentina con el ingreso de un nuevo frente frío. Eso llevará probablemente hacia un descenso generalizado de las temperaturas el próximo fin de semana, pero en principio no con temperaturas tan intensas como las registradas este fin de semana”, explicaron fuentes del SMN.

La autoridad meteorológica nacional emitió un alerta amarilla (efecto leve a moderado en la salud) por fenómenos meteorológicos que se podrían dar en las próximas horas por temperaturas extremas en Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Chaco y Jujuy.

Un otoño-invierno atípico en la ciudad de Buenos Aires

El particular frío de este otoño en el Área Metropolitana de Buenos Aires se debe al ingreso de masas de aire frío desde la Patagonia. Así lo detalló la meteoróloga Cindy Fernández, también del SMN. “En mayo han predominado los avances del aire frío en el centro de la Argentina. Hemos tenido muchos frentes fríos, que no han dado tiempo a que la atmósfera se restablezca y que vuelva a haber un predominio de aire cálido del norte, porque estos frentes fríos no les han permitido avanzar. Esto ha causado que tengamos una mayor seguidilla de días fríos”, explicó, consultada por este diario.

El último alerta por temperatura extrema del SMN, publicado el domingo 26 de mayo

Para el invierno, que comienza el 21 de junio, también se esperan temperaturas más bajas de lo habitual en la Ciudad. Así se pronostican en la proyección trimestral del SMN, que abarca los meses de mayo, junio y julio. “Se observa que este año la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral tienen temperaturas normales e inferiores a lo normal. Entonces se espera que haga más frío de lo habitual”, detalló Fernández, a la vez que aclaró que esta tendencia solo afectará al centro del país.

En tanto, en las provincias del noroeste y noreste, se espera que la temporada tenga temperaturas de normales a superiores a lo normal, y en el resto del país, que haya un otoño-invierno típico.

Desde el SMN también destacaron hoy que esta semana ya se han registrado temperaturas mínimas bajo cero en 12 distritos de todas las regiones del país. Los más fríos fueron Paso de los Indios (-7,4), Coronel Suárez (-5,6), La Quiaca (-5,6) y Santa Rosa (-3,4)

LA NACION