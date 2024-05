Alerta en Mendoza: fuerte advertencia por la presencia de un animal silvestre que merodea las zonas urbanas

Escuchar

MENDOZA.- Es un fuerte llamado de atención frente al avance de los humanos sobre el hábitat natural, porque perjudica a un protagonista especial. Así, bajo este escenario, la provincia hace un llamado a sus ciudadanos para que tomen los recaudos ante la repetida aparición de zorros en zonas urbanas. De igual modo, es una alerta para aquellos que circulan por áreas montañosas a alta velocidad, por lo que se insta a la población a tomar conciencia sobre el valor ambiental de las especies autóctonas.

“El avance urbano sobre los territorios naturales impacta sobre sus ecosistemas ocasionando la reducción de hábitats, destrucción de las cadenas alimenticias de muchas especies autóctonas y alterando su equilibrio ecológico. Esto produce cada vez más encuentros con animales silvestres que merodean áreas habitadas en busca de alimento, como el caso de los zorros en nuestra provincia”, indicaron desde el gobierno provincial, en un mensaje de toma conciencia en la semana de la Biodiversidad. El miércoles pasado se celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica por lo que la Subsecretaría de Ambiente instó a la población a tomar conciencia sobre el valor ambiental de las especies autóctonas, y, como en el caso de algunos animales, conocer cómo actuar para preservarlas, no ocasionarles ningún daño y evitar que puedan perjudicar a la población.

De hecho, semanas atrás se produjo un episodio en el camino a la Reserva Natural Villavicencio, en la ruta 52, en plena zona montañosa, con una imagen que provocó estupor: un zorro yacía en el medio del pavimento. Desde este lugar, ubicado en la comuna de Las Heras, hicieron un fuerte llamado a la población, con un mensaje que se hizo viral. “Este zorrito no está durmiendo caprichosamente en el medio de la ruta. Lamentablemente, es una de las víctimas de atropellamiento de este finde XXL. No compartimos la imagen por morbosidad, sino para crear conciencia de que nuestro pedido de reducción de la velocidad al conducir tiene bases reales. La ruta provincial 52 atraviesa un área natural protegida, sin alambrados ni tranqueras, para permitir la libre circulación de la fauna que habita en la zona”, indicaron desde la reserva. Y con un pedido especial: “Por favor, evitemos esta escena, reduzcamos la velocidad al circular por áreas naturales, la fauna no conoce, ni tendría por qué conocer de leyes de tránsito. Somos nosotros quienes estamos transitando por su hábitat. Respetemos las indicaciones y disfrutemos del paseo. Contamos con tu compromiso”.

La imagen que difundió la Reserva Natural Villavicencio Gentileza Reserva Natural de Villavivencio

Además, en las últimas semanas, se reportaron en Mendoza diversos casos de apariciones de zorros en las inmediaciones de urbanizaciones o barrios, porque estos animales tienen mucho poder de adaptación. “Esto puede deberse a su dieta generalista, por lo que los ha llevado a adaptarse a entornos urbanos. Esto, sumado al avance de la ciudad y las urbanizaciones cada vez más frecuentes a zonas rurales y en el piedemonte, ha llevado a que sea más frecuente encontrarnos con un zorro”, señalaron los especialistas del área.

“Desde el Departamento de Fauna Silvestres de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque desalentamos el traslado, retiro o traslocación de ejemplares que se encuentran en zonas aledañas a la ciudad o zonas urbanas”, expresó Ignacio Haudet, director del organismo. El funcionario indicó que el nicho que queda vacío cuando se retira un ejemplar silvestre podría ser rápidamente remplazado por otro individuo de otra especie que ve una posibilidad de ocupar ese espacio. También podría suceder que el individuo desalojado tenga crías y quedarían sin el cuidado de sus padres. “Recordemos que si hay presencia de zorros es porque están dadas las condiciones para que ellos estén en ese lugar y que su rol en la naturaleza es fundamental, beneficioso para el ambiente y por ende para nosotros”, señaló Haudet.

Piden a los ciudadanos que tengan prudencia en la circulación por las rutas por la presencia de zorros Gentileza del Gobierno de Mendoza

Especies autóctonas

En la provincia hay dos especies de zorros: el gris (Lycalopex gymnocercus) y el colorado (Lycalopex culpaeus). El primero se extiende por todo el territorio mendocino y es el que suele verse merodeando zonas periurbanas, mientras que el colorado lo hace en los ambientes relacionados con la montaña, explicaron desde el Ejecutivo local. Ambas especies son autóctonas y cumplen roles ecológicos muy importantes, donde la alimentación es determinante. Los dos se encuentran en el grupo de los carnívoros, pero se adaptan a consumir todo tipo de alimentos: desde pequeños animales, ya sean aves, reptiles y mamíferos hasta carroña. También comen frutos silvestres, brotes tiernos y semillas. Así, se los puede considerar omnívoros. Ante esta forma de alimentarse actúan dispersando semillas de plantas como piquillín, el algarrobo y alpataco, entre otras. Esta característica ayuda a la regeneración de la flora nativa. “También por su dieta controlan a las poblaciones de roedores, lo que los convierte en excelentes aliados en la regeneración y control de los ecosistemas”, aportaron desde el gobierno local.

Qué hacer ante la presencia de un zorro

No hay que alimentarlo porque, lejos de ayudarlo, se lo perjudica. Esto se debe a que el animal se acostumbra a una manera más fácil de obtener alimento y dejará de cumplir su rol en la naturaleza. Además se desequilibrará su dieta, generando enfermedades gastrointestinales. También, perderá el miedo innato a las personas, volviéndolo más susceptible a la caza furtiva y a sufrir accidentes de autos.

porque, lejos de ayudarlo, se lo perjudica. Esto se debe a que el animal se acostumbra a una manera más fácil de obtener alimento y dejará de cumplir su rol en la naturaleza. Además se desequilibrará su dieta, generando enfermedades gastrointestinales. También, perderá el miedo innato a las personas, volviéndolo más susceptible a la caza furtiva y a sufrir accidentes de autos. Hacer una correcta gestión de los residuos. Esto es eliminar los desperdicios, respetando días y horarios de retiro. Además, en zonas de presencia de fauna, los residuos deben de ser alojados en recipientes y/o tachos cerrados, evitando que la fauna entre en contacto con ellos.

Esto es eliminar los desperdicios, respetando días y horarios de retiro. Además, en zonas de presencia de fauna, los residuos deben de ser alojados en recipientes y/o tachos cerrados, evitando que la fauna entre en contacto con ellos. Evitar el contacto , porque pueden parecer amigables, sobre todo si son juveniles o se han acostumbrado a que los alimenten. No hay que olvidar que son animales silvestres y pueden causar lesiones, por lo que no se debe intentar agarrarlos o tocarlos.

, porque pueden parecer amigables, sobre todo si son juveniles o se han acostumbrado a que los alimenten. No hay que olvidar que son animales silvestres y pueden causar lesiones, por lo que no se debe intentar agarrarlos o tocarlos. No interactuar con crías o juveniles de zorro , porque no están perdidos ni abandonados. Seguramente sus padres salieron a buscar alimentos y regresarán por ellos. La presencia humana hace que no se acerquen los progenitores a buscarlos o alimentar a las crías. Si son retirados del ambiente, estas crías que crecen bajo cuidado humano, luego les costará adaptase a la vida silvestre y muchas no lo lograrán. Por lo que retirar una cría de la naturaleza no es aconsejable y no debe de ser la primera opción. Esto es válido para toda la fauna silvestre.

, porque no están perdidos ni abandonados. Seguramente sus padres salieron a buscar alimentos y regresarán por ellos. La presencia humana hace que no se acerquen los progenitores a buscarlos o alimentar a las crías. Si son retirados del ambiente, estas crías que crecen bajo cuidado humano, luego les costará adaptase a la vida silvestre y muchas no lo lograrán. Por lo que retirar una cría de la naturaleza no es aconsejable y no debe de ser la primera opción. Esto es válido para toda la fauna silvestre. Evitar el contacto con mascotas. Hay que tener presente que tanto los zorros como perros y gatos pueden compartir enfermedades, por lo que no se debe permitir su interacción.

Hay que tener presente que tanto los zorros como perros y gatos pueden compartir enfermedades, por lo que no se debe permitir su interacción. Recordar vacunar a las mascotas propias una vez al año contra la rabia. Es una enfermedad viral que no tiene cura y afecta a todos mamíferos.

una vez al año contra la rabia. Es una enfermedad viral que no tiene cura y afecta a todos mamíferos. En campamentos o actividades recreativas en la naturaleza, como trekking o picnic en la montaña, se deben traer todos los residuos y tener los alimentos guardados de forma segura. Si alguien lleva a sus mascotas, debe retirar sus deposiciones ya que ellas pueden ser una fuente de enfermedad para la fauna silvestre.

Zorro colorado, una de las especies que hay en Mendoza Gentileza Gobierno de Mendoza

Cómo denunciar

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia instan a la población a brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos y de caza o tenencia ilegal. Existe un portal de denuncias en el sitio del Ministerio de Energía y Ambiente y si se trata de una emergencia, se puede llamar al 911 para que dé aviso a los organismos pertinentes.

La captura, tenencia ilegal y comercialización de fauna está penada por la legislación, como también la destrucción de sus hábitats, nidos, huevos y crías. El presunto infractor queda a disposición de la Justicia y podrá ser reprimido con penas hasta de prisión. Por ejemplo, las multas por infracciones respecto a cóndores –según la gravedad del hecho– alcanzan valores máximos de $4.478.020 por ejemplar afectado, indicaron desde el gobierno provincial.

Temas Medio ambiente