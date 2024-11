Alerta meteorológica por lluvias, vientos intensos y nevadas en ocho provincias

En un día pronosticado de mucho calor para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por condiciones adversas en varias regiones del país. Según lo informado, ocho provincias presentarán fenómenos que incluyen lluvias y tormentas intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de nieve.

El noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, norte de Salta y Jujuy presentan una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma local.

Específicamente, la alerta afectará a las localidades de Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia en la provincia de Buenos Aires; Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Santa Rosa, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán en La Pampa; General Roca y Roque Sáenz Peña en Córdoba; Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi en Jujuy; Iruya, Orán y Santa Victoria en Salta.

Frente a este fenómeno, el organismo nacional recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Vientos y nevadas

Por otro lado, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Cruz rige también una alerta amarilla por vientos fuertes principalmente del sector oeste, con velocidades entre 45 y 60 km/h y con ráfagas que podrán superar los 85 km/h. Este nivel de advertencia puede representar “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según informaron las autoridades.

Para mantener segura a la población, el SMN recomendó seguir los siguientes lineamientos:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse informado por autoridades

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

A pesar de la suba de la temperatura general en todo el país ante el cambio de estación, hay alerta amarilla por nevadas en las costas de Tierra del Fuego. Frente a este panorama, el organismo también afirmó que se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 15 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Se recomienda retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Una postal de Ushuaia cubierta por nieve Twitter @TomyBarrient0s

El clima en el AMBA

Con respecto al pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este sábado será un día mayormente soleado, con altas temperaturas que rondarán entre los 23 y 34 grados.

Sin embargo para el último día del fin de semana se esperan lluvias y tormentas con una mínima de 17° y una máxima de 19 grados, junto a un fuerte descenso de la temperatura. La semana próxima comenzará con buen tiempo y persistirá en los días siguientes.

Se espera mucho calor este sábado en la ciudad de Buenos Aires Rodrigo Néspolo - LA NACION

LA NACION