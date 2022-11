Alerta: por un brote de influenza y Covid, en una escuela de Santa Fe vuelve a ser obligatorio el uso de barbijo

escuchar

SANTA FE.- Un establecimiento educativo del norte santafecino exige desde hoy nuevamente el uso de tapabocas a los alumnos, luego que las autoridades sanitarias confirmaron que se trata de un brote de influenza y Covid-19 los casos detectados en un grupo de alumnos, algunos de los cuales fueron internados por desarrollar neumonía.

La medida fue adoptada por las autoridades del Instituto San Juan Bautista, de Vera, cabecera del departamento del mismo nombre, 256 kilómetros al norte de la capital provincial, y regirá por tiempo indeterminado. Al establecimiento concurren 800 alumnos de los niveles primario y secundario.

“Como medida de prevención, tras las consultas a las autoridades de Salud, decidimos el uso obligatorio de los tapabocas para todos los alumnos y en las aulas. Es que por las altas temperaturas reinantes estos días en el norte santafecino, se necesita mantener encendidos los equipos de refrigeración y por lo tanto no hay circulación de aire”, explicó Horacio González, director del establecimiento.

Y aclaró que el tapaboca no será obligatorio en los recreos. Pero añadió que “a las familias de los alumnos les aconsejamos tomar medidas preventivas porque el brote es de una influenza altamente contagiosa. Esos cuidados deben ser más importantes en aquellos casos en los que existan personas enfermas o bebés. A los alumnos con síntomas de Covid o de gripe, les sugerimos que se queden en sus casas hasta cinco días, que consulten a los facultativos y adopten los recaudos para evitar contagios”, remarcó.

“Ayer recibimos la notificación de una familia de un alumno de quinto año que está contagiada de Covid-19. El alumno presenta todos los síntomas compatibles. Además, tenemos a varios alumnos atendidos en el hospital de Vera con el diagnostico de influenza. En total hubo cuatro casos en el establecimiento, pero muchos contagios en los grupos familiares. Hubo casos de neumonía y hasta uno con neumonía bilateral”, añadió González.

El director señaló: “Desde el Ministerio de Salud nos brindaron las recomendaciones y los pasos a seguir ante los caso de Covid-19, además de lo que ocurre con el tema de la gripe. Ante todo lo que estaba sucediendo, nos pidieron que implementemos el uso del tapabocas para cuidarnos y cuidar a los otros. Esa medida ya entró en vigencia y se mantendrá por tiempo indeterminado”.

Para graficar la forma en que se vienen registrando los contagios, González relató: “Una familia experimentó los síntomas de Covid-19. Entre sus componentes hay un alumno que cursa el quinto año en nuestro establecimiento. El alumno vino a clase el viernes pasado, pero el sábado comenzó con los síntomas, el médico le recomendó aislamiento y no asistió durante toda la semana. Como hay todavía alumnos internados y algunos con neumonía, les pedimos a las familias que si algunos de los alumnos tienen síntomas leves no los manden al establecimiento para no contagiar y hacer más grande el problema. Además, si es necesario las pruebas [que se están tomando actualmente para confirmar la promoción de cursos] serán reprogramadas”.

Aumento

En tanto, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo ayer que en la provincia se registra un aumento en los casos de Covid-19, pero destacó que “salvo casos muy puntuales de personas de edad avanzada o con factores de riesgo, no se están generando internaciones”.

“Tenemos casos en la provincia. Porque se hacen los hisopados en los sectores público y privado y hay casos positivos”, admitió la funcionaria. Sin embargo, aclaró que el aumento de casos no afecta el sistema sanitario local: “Lo interesante es que el Covid se está cursando como una enfermedad estacional, y no está afectando al sistema sanitario como ocurrió en otro momento”. Añadió que “hubo un aumento, pero hemos visto más casos en los últimos tiempos de influenza”.

La funcionaria sostuvo que “en líneas generales hay que mantener ciertos cuidados preventivos y habría que vacunarse”. A la vez, recordó en relación al Covid-19 que “ahora además propiciamos una quinta dosis para las personas mayores de 50 años o para aquellas con inmunosupresión, en espera de que probablemente el año que viene aparezca una vacuna bivalente que pueda cubrir más de una cepa y especialmente las subvariantes del virus”.

Temas covid