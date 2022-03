Memoria y concentración: cómo es el bridge, el juego que apasiona a Mauricio Macri

Memoria y concentración son dos de las habilidades que mejora el bridge, según cuentan quienes practican este juego de cartas, que ganó popularidad por estos días al difundirse que el expresidente Mauricio Macri está participando del Mundial en Parma, Italia. De hecho, cada vez más personas se animan a practicarlo en busca de entrenamiento y compañía. Y en plena pandemia del nuevo coronavirus, el aislamiento impulsó a que lo hicieran de manera online.

Como cuenta Patricia Padilla de Urdapilleta, de 72 años: “Éramos un grupo de mujeres que jugábamos todos los lunes en el San Isidro Club. Cuando llegó la pandemia y no podíamos ir al club, se me ocurrió armar equipos para jugar en el BBO, que podían ser como máximo ocho personas para cada mesa. Así surgió el grupo de WhatsApp Reinas y reinas. Hoy somos 65 mujeres inscriptas”. El BBO o Bridge Base Online que menciona es la comunidad online de de este juego más grande del mundo, y que permite jugar entre amigos, con desconocidos o incluso con robots, para entrenar.

Macri en el 45° Mundial de Bridge en Parma, Italia Twitter

Actualmente las integrantes de Reinas y reinas chatean a diario, porque se reúnen a jugar virtualmente todos los días a las 18.30. “Lo más interesante es que se armó un grupo extraordinario que se acompaña tanto en las penas como en la felicidad. Yo quedé viuda hace un año y este juego y este grupo fueron mi salvación. Es que justo a la hora que uno decae tenemos este encuentro. Empezamos a jugar, nos concentramos y nos olvidamos de los problemas”, confiesa Padilla de Urdapilleta.

Reinas y reinas está compuesto por integrantes de entre 66 a 83 años. “Todos jugamos con sobrenombres y hace poco descubrimos el nick de Mauricio Macri. Cuando lo vemos entrar, lo saludamos. A veces nos contesta y a veces no pero siempre le digo: ‘Buenas tardes, señor presidente’”, dice, con una sonrisa pícara.

Otra apasionada por el bridge es Laura Pollitser, de 70 años. “Juego con mi marido, pero solo una o dos veces por semana. Es entretenido y creo que realmente BBO nos salvó durante la pandemia, porque podíamos jugar online, desde donde estuviéramos. Por otro lado, el juego virtual es mejor, porque no tenemos que mezclar las cartas, ni repartir entonces. Es más, ahora que se puede nos encontramos en forma presencial, pero jugamos cada uno con su tablet”, cuenta.

Pero Lucía Ocampo, de 57 años, opina distinto. Ella prefiere jugar en forma presencial. “Comencé a jugarlo a los 25. Por aquel momento jugaba mucho, pero cuando tuve a mis hijos dejé, y ahora lo retomé. Me gusta, porque te ayuda a conectarte con otras personas y a conocer gente. Por suerte, ahora podemos volver a jugarlo en forma presencial, porque no me gusta el juego online. Yo suelo ir dos o tres veces por semana, pero hay personas que van todos los días. Aunque voy con mi marido prefiero no tenerlo como pareja de juego para no pelearnos”, asegura entre risas.

A pesar del auge de este juego que la virtualidad parece haber impulsado, Fernando Alfredo Lema, presidente de la Asociación del Bridge Argentino (ABA), observa un decrecimiento en la cantidad de socios de su entidad: “Cuando empecé a jugar éramos 4000 socios, hoy no llegamos a 1000. Lo practican personas de todos los niveles sociales y de todas las ideologías políticas”.

Un juego milenario

Aunque muchos recién escucharon hablar del bridge cuando se enteraron de la participación de Macri en el Mundial, el origen de este juego se remonta a finales del siglo XVI, en Europa.

“Una de las menciones al juego más curiosas tiene lugar en la obra de Shakespeare Antonio y Cleopatra siendo citado el juego como Trumph and Ruff (triunfo y fallo). A mediados del siglo XVII el Trumph and Ruff empieza a ser practicado por las clases nobles y modifica su nombre, pasando a denominarse Whist. Con este nombre se divulga por todo el mundo. Por eso, si bien el origen remoto del bridge es probablemente español, su divulgación y ordenación son típicamente inglesas”, relatan desde la Asociación del Bridge Argentino.

Se trata de un juego de cartas para cuatro jugadores y se juega por parejas con un mazo de tipo francés de 52 naipes. Hay cuatro palos y cada uno tiene13 cartas. Se reparten todas las cartas. El objetivo es ganar la mayor cantidad de bazas (cuatro cartas de una mano) posibles. Una baza se gana cuando se tiene la mayor carta de un palo. Pero antes de empezar a jugar hay que ponerse de acuerdo con el compañero sobre cuántas bazas se va a ganar, con un idioma que es propio del bridge. Un jugador trata de ponerse de acuerdo con su compañero y los adversarios tratan de que no lo logren.

Cynthia della Costa, profesora de bridge en el Circulo Italiano de Buenos Aires, resalta que es un juego apasionante, que desafía y estimula a seguir mejorando. “Entre los beneficios que tiene se destacan una mejora en la concentración, la memoria y la habilidad de desarrollar y modificar planes. Al ser un juego de parejas, fomenta además el trabajo en equipo y las habilidades sociales”, afirma.

Según explica Ricardo Cardoni, que también es profesor, este juego es difícil pero simple al mismo tiempo. Además, agrega que es multitarea, porque hay situaciones sencillas que deben resolverse al mismo tiempo. “Es ahí donde el bridge se complica. Es necesario contar con información, planear, y luego actuar. A todos aquellos que les gusta superar desafíos, el bridge es su juego”, señala.

Incluso, por el desafío intelectual que propone, ya se está enseñando en colegios y universidades de Estados Unidos y en varios países de Europa. “Quienes saben jugarlo tienen una ventaja curricular para ciertas búsquedas laborales”, señala Della Costa.

Antes de concluir, Cardoni es contundente: “Existen muchos motivos por los que recomiendo aprender a jugar al bridge. Este juego mantendrá las neuronas activas, disfrutarán ganar, y aprenderán a corregir cuando algo no funciona como lo esperaban”.