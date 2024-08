Cambios en requisitos para acceder a los medicamentos gratis del PAMI, reclamo de la oposición y la explicación del Gobierno

Escuchar

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, resolvió reformular algunos de los requisitos que habilitan a los afiliados a solicitar el denominado “subsidio social” para acceder a medicamentos con el 100% de cobertura. La medida despertó ciertos errores de interpretación, advirtieron fuentes del Gobierno nacional que -en diálogo con LA NACION- aseguraron que “está garantizada” la entrega de cinco remedios gratuitos -con ciertas características- por mes para todos los usuarios de este sistema de salud.

Envueltos en consultas y públicos cuestionamientos de la oposición, fuentes gubernamentales aclararon a este medio que lo que ahora se modificaron son las condiciones para gozar del beneficio de cobertura total de medicamentos mediante el denominado subsidio social, que aplica cuando los afiliados precisan más remedios de los indicados en el programa o no puedan pagar el costo pese al descuento que consiguen en farmacias con receta médica.

A través de la Resolución 2431, el PAMI dispuso modificaciones respecto de la entrega de medicamentos totalmente cubiertos por el Estado por razones sociales. Entre sus argumentos se estableció que “resulta necesario establecer nuevos criterios que garanticen la sustentabilidad del sistema” y que, en tal sentido, “se entiende conveniente actualizar las condiciones de acceso a los medicamentos al 100% de cobertura”.

La decisión de la gestión mileísta generó una primera reacción de la oposición en la voz del exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, que opinó: “El PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100% en sus medicamentos; la perversidad de este Gobierno no tiene límites”.

PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites pic.twitter.com/NZdw6SZslf — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) August 28, 2024

Sin embargo, ante la consulta de este diario, voceros de la entidad aclararon los alcances de la resolución. “Siguen garantizados los cinco medicamentos gratis para todos los afiliados”, enfatizaron. Esto es, las 5.300.000 personas adheridas al PAMI, sin importar si ganan la jubilación mínima o si tienen cobertura prepaga: tienen acceso al programa que garantiza la cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes y de todos los tratamientos especiales que requieren atención sostenida , por ejemplo, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplante, hepatitis, entre otros. “Nadie se va a quedar sin su remedio si no puede pagarlo”, resaltaron las fuentes consultadas.

Desde el organismo explicaron que se modificaron, en tanto, dos requisitos para acceder al subsidio social. Los afiliados pueden tramitar este beneficio -considerado para contextos de vulnerabilidad social- ante el PAMI en dos situaciones: cuando los usuarios precisan más medicaciones que las cinco contempladas por el programa o bien cuando no pueden afrontar la cobertura parcial -sea del 40 al 80%- para otro tipo de patologías.

Resolución del PAMI PAMI

Hasta ahora, para avanzar en ese trámite, la persona interesada no podía tener a su nombre un vehículo con un antigüedad menor a 10 años. Con la modificación, se incrementó ese número en 15 años. Y, por otro lado, si el afiliado cobra poco más de una jubilación mínima y tiene un sistema de salud prepago, el medicamento por el que pide el subsidio social debe implicarle un gasto de más del 15% de su ingreso (antes, el límite era del 5%).

Vale aclarar: los únicos medicamentos que no entran en ese subsidio social son los que tienen cobertura del 40% (de uso eventual en un acotado tiempo). “Estos cambios están pensados para situaciones de vulnerabilidad social y para que no haya abusos”, indicaron desde PAMI y ejemplificaron que se evita así que una persona que tiene un rodado y puede pagar el combustible pida el subsidio en lugar de abonar los remedios, lo que va en detrimento de alguien más necesitado. Las fuentes oficiales entienden que un grupo de personas se puede ver afectada por estas modificaciones, pero no consideran que se trate de algo relevante.

En su clásica conferencia de prensa, el vocero del Gobierno, Manuel Adorni, fue consultado al respecto y dijo: “Hay una mala interpretación que se hizo; lo que se trata siempre es de que la cobertura del 100% le llegue a más personas, especialmente a los más vulnerables”. “Lo que se modificó es que, por ahí viene la confusión, son algunos requisitos para solicitar el subsidio social”, agregó.

Cambios en los niveles de cobertura en medicamentos de PAMI

Días atrás, en tanto, se anunciaron modificaciones en el esquema de cobertura de medicamentos. Varios que contaban con un beneficio total ahora solo tienen una cobertura del 40% al 70%, lo que provocó reacciones negativas en las redes. De acuerdo al Gobierno, se trata de remedios “que no son prioritarios para curar enfermedades prolongadas en el tiempo”. Por ejemplo, en algunos antiparasitarios, corticoides y antibióticos ahora los afiliados deben pagar en promedio un 30% del precio.

“Desde un inicio, la nueva gestión de PAMI siempre tuvo como prioridad la inversión en las patologías más severas jerarquizando la cobertura de medicamentos crónicos y/o oncológicos por sobre aquellos que son para tratamientos leves ”, indicaron desde el organismo.

Cambios en algunos requisitos para acceder a los medicamentos gratis del PAMI, reclamo de la oposición y la explicación del Gobierno Archivo

“PAMI también hace un esfuerzo considerable con aquellos medicamentos que no tienen una cobertura total, ya que les garantiza a los afiliados un precio de venta en las farmacias que se encuentra en promedio un 30% por debajo del precio de venta al público para los no afiliados”, agregaron en el comunicado.

Cómo es la cobertura del programa de Medicamentos de PAMI

Según la página oficial del PAMI, el programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes en la población y de todos los tratamientos especiales que requieren atención sostenida:

Tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes

Hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas para el tratamiento de la diabetes

Medicamentos oncológicos, antirretrovirales y otros tratamientos especiales

Medicamentos para afiliados con discapacidad

Medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales

Otras coberturas:

50% al 80% de cobertura en medicamentos para patologías crónicas: enfermedades de larga duración y, a diferencia de las enfermedades agudas, no tienen un final establecido, sino que se desarrollan a lo largo de meses o incluso años.

50% al 60% de cobertura en medicamentos para patologías agudas: son enfermedades que tienen una duración acotada en el tiempo; que tienen un comienzo y un final establecido e identificable.

40% de cobertura en medicamentos de uso eventual: aquellos medicamentos que se utilizan de forma local y/o eventual en tratamientos acotados en el tiempo.

Temas Salud