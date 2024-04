Cómo es el nuevo análisis de sangre que puede detectar señales tempranas de cáncer

Escuchar

WASHINGTON.– Hace dos años, cuando su marido batallaba contra el cáncer, Cindy Perez se enteró de que existía un nuevo análisis de sangre que podía ayudar a detectar señales tempranas de cáncer. Cindy tenía 50 años y se sentía bien, pero su marido le insistió para que igual se hiciera el análisis.

Para su sorpresa, el análisis —llamado Galleri— dio positivo, y los estudios de imágenes revelaron un pequeño tumor en la ingle y le diagnosticaron linfoma de células de manto, un tipo de cáncer raro pero muy agresivo. Cindy estuvo en tratamiento y dos años después su cáncer está en remisión. “En mi caso, esa prueba de sangre fue un verdadero milagro que me salvó la vida”, dice.

Muchos expertos creen que estas pruebas, que analizan la sangre en busca de sustancias que puedan indicar la presencia de cáncer, son un verdadero nuevo capítulo en la detección del cáncer, y que pueden ser especialmente útiles para detectar cánceres “silenciosos”, como el de páncreas o el de ovario, que por lo general no causan síntomas hasta que la enfermedad está avanzada y es más difícil de tratar.

“Abren un nuevo mundo de posibilidades”, dice Eric Klein, científico de la empresa de atención médica Grail, que desarrolló la prueba Galleri, un análisis de detección de múltiples tipos de cáncer. “Es lo que necesitábamos y no teníamos.”

¿Qué son las “señales” de cáncer?

Estos nuevos análisis de sangre para detectar el cáncer —hay alrededor de 20 en diversas etapas de desarrollo— miden las “señales” del cáncer, que son sustancias biológicas que va liberando la enfermedad, como fragmentos de ADN tumoral. Algunos tests incluso pueden identificar el órgano o tejido afectado.

Los especialistas dicen que estas pruebas ahora son posibles gracias a los avances tecnológicos y científicos de los últimos años, como los descubrimientos en biología tumoral, las herramientas de aprendizaje automático y la capacidad de reconocer ADN y otras sustancias que circulan en la sangre.

Algunas pruebas se centran en un tipo de cáncer, como la prueba Shield, de la biotecnológica Guardant Health, que busca la presencia de cáncer colorrectal. Otras sirven para detectar múltiples tipos de cáncer a la vez, como el Galleri, o el Cancerguard, de Exact Sciences’, cuyo precursor CancerSeek, fue desarrollado y estudiado por investigadores del Centro Oncológico Sidney Kimmel de la red de salud Johns Hopkins.

El análisis para cáncer de pulmón FirstLook, de Diagnósticos Delfi, reconoce patrones en los fragmentos de ADN que desprenden al morir exclusivamente las células de cáncer de pulmón, y usa aprendizaje automático para distinguir aquellos que probablemente tienen cáncer de pulmón de aquellos que no, según Peter Bach, director médico de Delfi.

“Sabemos con certeza que detectar a tiempo ciertos tipos de cáncer permite salvar muchas vidas, y el cáncer de pulmón es el mayor problema de cáncer que tenemos actualmente”, apunta Bach.

Estas pruebas no confirman un diagnóstico de cáncer: un resultado positivo probablemente dará paso a estudios por imágenes o biopsias. Los expertos advierten que estas pruebas todavía no pueden reemplazar los estudios de detección estándar, como la colonoscopia, la mamografía o la prueba de Papanicolaou, pero dicen que están destinadas a complementarlas.

Se hizo un estudio de la prueba Galleri, por ejemplo, que reveló que ese análisis pudo predecir la ubicación del cáncer con un 88% de precisión. Y un estudio de la prueba de cáncer de pulmón de Delfi arrojó una precisión de más del 90%. Por su parte, el estudio de la prueba Shield mostró una precisión del 83% en la identificación de pacientes con cáncer de colon.

Si bien estos hallazgos son prometedores, los expertos advierten sobre los inconvenientes y señalan que hasta ahora no hay evidencia de que encontrar cáncer mediante un análisis de sangre se traduzca en una sobrevida más larga y menos muertes, ni en una cura.

“La gente quiere creer que existe un análisis capaz de detectar todos los diferentes tipos de cáncer y que si les da negativo pueden seguir con sus vidas”, dice Lori Minasian, subdirectora de la división de prevención del cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. “La cosa no es tan simple.”

Un blanco esquivo

Varios expertos señalan que las pruebas para múltiples tipos de cáncer no detectan a todos los cánceres en su etapa más temprana, en parte porque algunos se propagan rápidamente.

“Depende de qué tipo de cáncer estemos hablando”, apunta William Grady, director médico del programa de prevención del cáncer gastrointestinal del Centro Oncológico Fred Hutchinson, Seattle, y uno de los científicos que hizo estudios sobre la prueba de cáncer de colon Shield, de Guardant Health.

Grady señala que el cáncer cerebral, por ejemplo, suele ser muy esquivo para la detección temprana. “Estas pruebas no son efectivas para el cáncer cerebral, porque es un cáncer que se propaga rápidamente, incluso cuando es temprano y muy pequeño, y muchas veces no es curable ni siquiera agarrándolo en una etapa temprana.”

Aún quedan muchas incógnitas sobre cómo y cuándo los diversos tipos de cáncer secretan esas sustancias reveladoras que son detectadas por los nuevos análisis de sangre, y tampoco queda claro si estos marcadores aparecen los suficientemente temprano o con suficiente frecuencia como para aumentar la esperanza de vida.

Aun así, algunos pacientes que se hicieron la prueba Galleri están convencidos de que les salvó la vida.

En 2022, después de que la prueba Galleri de Valerie Caro diera positiva, la resonancia magnética reveló “una vesícula biliar enojada” que había que sacar, recuerda Valerie, de 56 años y agente inmobiliaria de Flagstaff, Arizona. Valerie no tenía síntomas, pero entre los cálculos biliares había un pequeño tumor maligno. Recibió tratamiento, se curó y ya no tiene cáncer.

“Prefiero no pensar en lo que habría pasado si lo hubiera descubierto más tarde”, dice.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no ha dado su aprobación definitiva a ninguna de esas pruebas, pero están disponibles como “análisis en laboratorio”, según las regulaciones federales que permiten su uso en ciertos entornos.

Sin embargo, algunos consultorios médicos ya los ofrecen. Cualquier paciente con receta médica puede hacerse la prueba Galleri, que cuesta $949, mientras que la prueba de cáncer de colon de Guardant ronda los 895 dólares y también está disponible, aunque la empresa dice que todavía no todos los médicos tienen acceso a ella.

No reemplaza la detección tradicional del cáncer

Los estudios muestran que las nuevas pruebas de detección tienen un bajo índice de falsos positivos y falsos negativos. Al igual que con las pruebas de detección convencionales, lo preocupante de un falso positivo es la angustia del paciente y los invasivos y costosos estudios complementarios que tal vez deba enfrentar, mientras que un falso negativo puede generar una sensación errónea de tranquilidad y llevar a los pacientes a renunciar a las pruebas de detección convencionales y comprobadas, dicen los expertos.

Un análisis de sangre, por ejemplo, puede no ser tan confiable como una colonoscopia para encontrar pólipos precancerosos o cánceres tempranos, en parte porque los cánceres tempranos tal vez desprendan menos ADN. Grady, el investigador Fred Hutchinson, dice que en los estudios, la prueba Guardant demostró detectar solo el 13% de las personas con pólipos avanzados, el 71% de los cánceres en fase 1, y el 100% de los cánceres en fases 2 y 3.

Pero para los pacientes que se resisten a los estudios de detección convencionales, estos análisis de sangre pueden resultar útiles. Dennis Barnes, de 55 años y abogado de Carolina del Norte, no quería someterse a la desagradable limpieza intestinal previa a la colonoscopia, así que hace dos años se hizo el análisis de sangre para detectar cáncer de colon, que para su alivio dio negativo. Y este mes ya tiene turno para repetir el análisis.

“Sabía que por ser hombre y afroamericano tenía mayor riesgo, pero la idea de hacerme una colonoscopia no me gustaba para nada” dice Dennis. “Así que cuando mi médico me comentó del análisis de sangre, no dudé en hacérmelo.”

Por Marlene Cimons

(Traducción de Jaime Arrambide)

The Washington Post

Temas CáncerSalud