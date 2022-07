USHUAIA.- En mayo de 2016, cinco días después del nacimiento de su primer hijo, Pablo Pruvost, su padre y dos amigos cargaron de provisiones los cuatriciclos y salieron de Río Grande en una excursión. El destino era Península Mitre, una zona aislada e inhóspita, la punta de la bota donde Tierra del Fuego se hunde en el océano Atlántico . Luego de varios días de travesía, asado y acampe, emprendieron la vuelta. Pruvost, que tiene 41 años y es cajero del Banco Nación, se adelantó al grupo y decidió esperarlos en Playa Donata, una zona famosa como cementerio de naufragios. Mientras caminaba por la extensa playa que la marea baja había dejado, notó unos palos que asomaban semienterrados en la arena. Se acercó y vio formas blancas y celestes. Comenzó a escarbar y descubrió un canasto de vajilla en excelente estado y con apariencia muy antigua . Había otros alrededor. Ya unido al resto de la expedición, tomaron unos platos, unas tazas y una tetera. Se sacaron fotos simulando que tomaban el té como lords, embalaron algunas piezas y siguieron camino a su casa. No lo sabían, pero según Dolores Elkin , arqueóloga del Conicet y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, se acababan de topar con “uno de los hallazgos de arqueología marina más importantes de la Argentina y tal vez de América del Sur”.

Además de un gran avance científico, la vajilla de Playa Donata, como se conoce el descubrimiento, disparó una secuencia de eventos que incluye un accidente casi fatal, acusaciones cruzadas entre Pruvost y las autoridades de la provincia y una intriga que continúa sin respuesta: ¿cómo llegó esa vajilla de alrededor de 1860 a ese lugar tan alejado de la civilización? ¿Cómo fue que se mantuvo durante más de 150 años en tan buen estado? Apenas llegó a Río Grande, Pruvost planeó un nuevo viaje para el siguiente fin de semana con la idea de seguir recuperando lo que había en la zona. Esta vez el grupo era de seis e incluía a Emmanuel Rossi, otro amigo con debilidad por las aventuras y los motores. Al segundo día de la expedición, a Rossi se le clavaron las ruedas delanteras y salió eyectado, con tanta mala suerte que el cuatriciclo cayó encima de él. Lo tuvieron que rescatar en helicóptero y estuvo tres días en terapia intensiva. “Es la maldición de la vajilla”, se ríe Rossi, ya recuperado. El accidente frustró el viaje y, ya de vuelta en la ciudad, Pruvost entró en contacto con las autoridades de la provincia, pero las negociaciones no prosperaron. Se presentó a una reunión junto a un escribano y entregó el material. “Me maltrataron y no me reconocen como el descubridor de la vajilla”, se queja.