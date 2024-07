Córdoba: la grave denuncia contra un padre al que la Justicia le permitió llevarse a Alemania a sus hijos que desaparecieron junto a su madre

Escuchar

El caso de una restitución internacional conmociona a la localidad de Nono, en Córdoba. El jueves se perdió el rastro de una madre y sus dos hijos luego de que la Justicia fallara que deben vivir con su padre en Alemania. Su familia cree que ella huyó para resguardar a sus hijos y que el padre quiere la tenencia de los menores como “capricho”.

Ante el viaje del ciudadano alemán a la Argentina para llevarse a los menores, se perdió el rastro de ellos y su madre -Constanza Taricco, de 33 años- y ahora los buscan las autoridades. El fallo fue además consolidado por la Corte Suprema provincial, a pesar de que la menor de 10 años no es hija biológica del alemán Hars Soeren.

La sentencia del juzgado de Villa Dolores, a cargo de Sandra Cúneo, a la que accedió LA NACION, argumenta que la restitución internacional al progenitor de uno de ellos es a partir de la permanencia de los niños en la Argentina “en contra de la voluntad de su padre” -ya que la familia entera vivió varios años en Bolivia y tenían residencia allí-, por lo que es considerado para la jueza una “retención ilícita”, razón por la cual falló a favor Soeren. Además, la sentencia remarca que los niños habrían dicho que asumieron la resistencia de volver a Alemania basada en la postura de su madre.

“Su libertad de decisión se encuentra afectada por la conflictividad de sus progenitores y su grado de madurez conforme a la edad de los pequeños”, añade.

Una fuente allegada al entorno familiar de Taricco le confió a LA NACION una grave denuncia sobre Hars Soeren: “Él es un trabajador social que cuidaba niños que estaban en medio de situaciones judiciales. Recibía dinero por cuidar a esos chicos. Cuando conoció a Constanza tenía a su cuidado a un nene al cual maltrataba. Luego, le quitaron la tenencia de ese menor, volvió a Alemania un tiempo y después regresó a Bolivia. Sigue cobrando dinero del Estado alemán y tiene un problema legal con el país”, agregó esa misma fuente.

En tanto, según pudo reconstruir este medio, Taricco y Soeren se conocieron en Bolivia cuando la mujer ya tenía una hija de tres años. Él puso una empresa de granos de café en la localidad de Samaipata, en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Durante esa relación, tuvieron un hijo, por lo que ambos menores se criaron en Bolivia.

Por otro lado, Lucrecia, hermana de Constanza -por ende tía de los menores- aseguró a LA NACION que en 2023, cuando el ciudadano alemán inició la demanda para la tener la custodia total de sus hijos, “daba media cuota alimentaria, que era la plata que le pasaba el Estado para el que trabajaba”.

“Mi hermana no secuestró nunca a los niños, que es lo que dice la demanda de él. El hombre denunció que se los llevó de Alemania y no es así. Siempre tuvo contacto con ellos”, insistió, y sumó: “Los chicos declararon, contaron la violencia que vive mi hermana con este hombre. La jueza no tuvo en cuenta nada. Esto tiene un montón de irregularidades”.

Al ser consultada sobre la pérdida de rastro de su hermana e hijos, Lucrecia sostuvo: “Mi hermana actuó desesperada, queremos entender que está resguardada. A la niña mayor, que no es hija biológica del alemán, no le permitieron tener abogada. No han sido escuchados los niños, están violando los derechos internacionales. La niña mayor tiene todas las capacidades para expresarse, ellos quieren estar en su hogar”.

El caso llegó hoy a la Corte Europea de Derechos Humanos: la abogada de Constanza Taricco, Natalia Lescano, presentó una medida cautelar denunciando que el fallo de la Justicia cordobesa no cumple con el Convenio de la Haya.

Por su parte, la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Traslasierra -la zona del pueblo de Nono- indicó a LA NACION que “nadie sabe dónde están Constanza y los niños”, pero que interpretan “que están resguardados por la madre y no desaparecidos, ya que ella considera que se priorizó lo pedido por Soeren”. De la misma forma, la representante del organismo dijo que los menores le respondieron a la jueza que quieren vivir con su madre el Bolivia, lugar donde residieron la mayor parte de sus vidas. “La jueza interpretó que los niños respondían que no querían vivir en Alemania porque ‘la madre los manipula’” , aseguró.

El abogado de Soeren, Flavio Mastrángelo, fue contactado por este medio, pero no respondió al momento de la publicación de esta nota. En diálogo con medios locales, el letrado aseveró: “No tiene sentido negar una sentencia de la máxima instancia judicial de la provincia, y es terrible, porque en el medio están los chicos”. Además, agregó que la madre impidió que haya comunicación periódica con el progenitor y marcó que se envió la cuota alimentaria en tiempo y forma. “Estamos ante un papá que viaja 14.000 kilómetros para estar junto a sus hijos. Ya se sabe que mi cliente no es el padre biológico de la niña mayor, pero nunca nos han notificado de que hubiera otro proceso respecto de ese tema”, expresó.

El caso

Tal como publicó LA NACION, la Justicia de Córdoba ordenó la restitución internacional de los dos menores pero aún se desconoce el paradero de ellos y de Taricco. Soeren viajó desde Alemania para llevarse a los niños este sábado. El fallo fue además consolidado por la Corte Suprema provincial, a pesar de que la menor de 10 años no es hija biológica del alemán.

Vecinos del pueblo rodearon el jueves por la tarde la casa donde residen Constanza y sus hijos en Nono. Cuando la Policía pudo ingresar para allanar la vivienda a las 2 de la mañana del viernes, los tres ya no estaban y hasta ahora se desconoce su paradero.

Vecinos protestaron frente al juzgado y armaron un "cordón" frente a la casa de la madre para que no se lleven a los niños. Gentileza: El DoceTV

Fue en 2023 que el padre inició el reclamo de restitución internacional de los menores, que residen en Nono con su madre, bajo el argumento de que sus hijos -según él- no recibían atención educativa y médica adecuada y dijo que la madre ejercía una retención ilegítima de los menores en la Argentina.

Por su parte, Taricco aseguró que sufría violencia de género. El fallo de restitución ahora obliga a los niños a vivir en Alemania con el padre, aunque también se exige que se le brinde una vivienda también a la madre y recursos económicos necesarios.

