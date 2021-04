Coronavirus: confirman la circulación comunitaria de la variante británica y la de Manaos en la provincia de Buenos Aires

Malas noticias sobre la segunda ola de la pandemia de coronavirus Covid-19 llegan de la mano del análisis Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (conocido como Proyecto País), que confirmó la circulación comunitaria de las nuevas variantes, que están haciendo estragos en los sistemas de salud de la región y otros países.

“Informe muy preocupante sobre la circulación comunitaria de las variantes Británica y Manaos del Covid 19 en Olavarría. Hay que extremar las medidas de cuidado, para impedir la circulación viral de estas variantes más contagiosas que pueden complicar aún más la situación”, escribió Daniel Gollán este sábado a las 15.15 en su cuenta de Twitter, junto a dos páginas del informe que el Proyecto País difundirá el próximo lunes, según adelantaron desde el equipo que trabaja en ese relevamiento a LA NACION.

Este medio contactó a las autoridades sanitarias bonaerenses, que ampliaron la información y aseguraron que ya tienen identificada la circulación comunitaria de ambas variantes en otros tres partidos: La Plata, La Matanza y Bolívar.

En el caso de Olavarría, que atraviesa la peor ola de contagios en lo que va de la pandemia, indicaron que tras el envío de las muestras al Hospital “Ricardo Gutiérrez” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires “se detectaron contagios de Covid-19 con las variantes 501Y.V1 (Reino Unido) y 501Y.V3 (Manaos)”.

El secretario de Salud local, Germán Caputo, en diálogo con LA NACION, explicó: “Cada vez que tenemos un brote nosotros enviamos las muestras, ya que nuestro Laboratorio de Biología Molecular pertenece al Proyecto País. De las muestras que enviamos la última semana de marzo surgió que el 58% tenía la variante genética del Reino Unido, el 16% la de Manaos y 26% de no interés”.

“Las muestras enviadas no eran de personas que regresaron del exterior o sus contactos estrechos. Si no que eran muestras aleatorias que se eligieron por su alta carga viral. Esto nos permite confirmar que, lamentablemente, tenemos circulación comunitaria de las nuevas variantes”, agregó Caputo.

En concreto, las muestras enviadas fueron 20, que representaban el 5% de los casos confirmados durante la semana epidemiológica que va del 21 al 28 de marzo. De las muestras, 11 presentaban la variante 501Y.V1, y tres la 501Y.V3.

En tanto, desde La Plata dijeron a este medio que ellos no manejan la información sobre la circulación de las nuevas variantes. “Todo lo que es el tratamiento de personas con Covid se hace desde provincia a través de los hospitales provinciales y clínicas privadas. La información nos la enteramos por lo que salió en los medios. Pedimos precisiones, pero hasta ahora no nos dijeron nada”, detallaron. Por otra parte, LA NACION intentó hablar con las autoridades sanitarias de La Matanza, que no respondieron las consultas.

Olavarría: 95% de ocupación

Sobre la situación actual de la pandemia en el partido de Olavarría, que tiene alrededor de 120.000 habitantes, Caputo indicó que la ocupación de camas de terapia intensiva ronda el 95% y que solo el 20% refiere a personas que tienen una patología no Covid.

“Acá hay una explosión de casos como sucedió en la ciudad y en el conurbano. A fines de marzo comenzamos a notar una suba de casos, un aumento de la positividad de los testeos y la ocupación de la cama de terapia intensiva. Algo nos hacía ruido porque se comenzó a detectar una mayor contagiosidad e internación de personas sin tantas comorbilidades, y más jóvenes”, detalló el funcionario, que explicó que en la actualidad en el partido comandado por Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) cuentan con 1034 casos activos, el mayor número desde el comienzo de la pandemia.

En total, hasta ayer en Olavarría 9697 personas dieron positivo al test de coronavirus: 8409 ya se recuperaron, 154 murieron y cursan la enfermedad 1034 personas. Además, se descartaron 19.009 casos y hay 100 sospechosos.

“Lo que notamos es que estos nuevos casos graves son personas más jóvenes que, aproximadamente al día 10 del contagio hacen una neumonía compleja y la mayoría no tiene comorbilidades asociadas”, detalló Caputo.

Sobre los motivos de la suba, Caputo analizó: “Nosotros tenemos una gran comunicación con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y allí ya circulaban las nuevas cepas desde febrero”.

Tras la confirmación de la circulación de las nuevas variantes, Galli anunció que Olavarría, que estaba en Fase 4, aplicará un mayor número de restricciones: “A raíz de la aparición en nuestra ciudad de las cepas Británica y de Manaos, teniendo en cuenta la situación, luego de consensuar con Carlos Bianco, vamos a pasar a partir de mañana [por hoy] a Fase 3. Vamos a seguir priorizando la salud y el sistema sanitario”.

El regreso a la Fase 3 en el Olavarría significa que a la restricción de circulación y cierre de negocios desde la medianoche hasta las seis de la mañana se suman otras medidas, que incluyen el cierre de comercios en general entre las 20 y las 6, el cierre de locales de gastronomía entre las 23 y las 6 y la suspensión de actividades sociales en domicilios particulares.

Además, también se suspenden las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se cierran los casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspenden las prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados y abiertos donde participen más de 10 personas. Y por último, solo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.