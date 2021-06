Fernán Quirós, sobre las dosis de la vacuna contra el Covid: “Una sola es poco robusta para evitar el contagio de la variante Delta”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió esta mañana a la población “disminuir los viajes internacionales” a fin de evitar el ingreso de la variante Delta del coronavirus debido a su mayor contagiosidad. El funcionario explicó que la Ciudad decidió acortar el intervalo entre la primera y segunda dosis de las vacunas ante la futura circulación de esa variante. “Una sola dosis es poco robusta para evitar el contagio de la variante Delta”, alertó.

La amenaza latente de la expansión de la variante Delta en la Argentina obligó a extremar los controles de ingreso de las personas al país. El ministro de Salud porteño dijo que los vecinos de la Ciudad que arriben del exterior y den positivo de coronavirus deberán hospedarse en un hotel. De acuerdo al DNU presidencial del último viernes, los viajantes deben abonar el PCR en Ezeiza.

“Los costos son a cargo de la persona. Eso es lo que dice la normativa nacional”, indicó Quirós en una conferencia de prensa esta mañana. Ante la consulta de LA NACION, desde la cartera sanitaria aseguraron que las personas no deben pagar por su estadía en el hotel; solo deben abonar la PCR en Ezeiza. “Pedimos que se postergue la mayor cantidad de viajes posibles”, agregó el funcionario sanitario. “Tenemos que hacer los mayores esfuerzos para disminuir la cantidad de viajes internacionales y que quien no tenga necesidad imperiosa de viajar no lo haga; cada persona que vuelve puede traer la variante Delta”, advirtió el especialista.

Con respecto a los porteños que llegan al Aeropuerto internacional de Ezeiza, Quirós explicó que a quienes el test al ingreso al país les de positivo o no tengan condiciones de aislamiento en sus domicilios se les ofrece cumplir la semana de cuarentena en un hotel. Los viajeros que den negativo al entrar al país y puedan realizar la semana de aislamiento en sus domicilios, en tanto, serán llamados para seguir la evolución diaria y recibirán una visita presencial para “dar garantías de que lo cumplen”, y cuando concluye la semana “se les hará un PCR” para confirmar su estado de salud y que ya no son potenciales contagiadores.

Cómo sigue el plan de vacunación

Quirós indicó que la Ciudad decidió “acortar el intervalo” entre la primera y la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus para inmunizar a una mayor cantidad de población ante el riesgo de ingreso de la variante Delta, que se detectó por primera vez en India. En ese sentido, explicó que en el caso de la vacuna Sinopharm se estipuló un “intervalo es de cuatro semanas”, no precisó cuál es el período para AstraZeneca y manifestó que con la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V de Moscú inmunizarán en estos días a las personas que completaron los tres meses desde la primera aplicación.

El ministro se refirió al estudio difundido ayer por la Universidad de Oxford que reportó que los anticuerpos generados por la segunda dosis de AstraZeneca aumentaron hasta cuatro veces al ser aplicada a las 44 y 46 semanas después de la primera inyección en relación con quienes la recibieron entre las semanas 8 y 9. ”Se sabe que con un intervalo interdosis más amplio la respuesta es mayo tanto para AstraZeneca como Pfizer, pero no podemos estirarlo tanto por la variante Delta”, insistió.

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 455.461

Altas: 412.200

Decesos: 10.749

Registro de las últimas 24 horas: 997 nuevos contagiados y 29 personas fallecidas

Ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público: 56,8%

