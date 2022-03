Covid en la Argentina: qué opinan los infectólogos sobre el fin de la obligatoriedad de los barbijos en las aulas

El uso del barbijo dejará de ser obligatorio y pasará a ser optativo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para todos los niveles desde el próximo lunes. Así lo anunció el gobierno porteño el pasado viernes, con el objetivo de “mejorar el bienestar socioemocional de los chicos al recuperar las dinámicas en las aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros” en el ciclo lectivo de 2022, que comenzó el pasado 21 de febrero. La medida fue anunciada en un marco del contexto sanitario que refleja un descenso del 65% de los casos nuevos diarios, casi en simultáneo con el acuerdo dentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) de habilitar a que cada provincia tenga la libertad de adoptar la misma medida.

La Capital Federal se convirtió en el segundo distrito en la Argentina en eliminar la obligatoriedad de esta medida, luego de que Mendoza anunciara que a partir del próximo lunes el uso optativo del barbijo en las aulas de nivel primario, secundario y de las modalidades especiales para alumnos y docentes.

Los expertos infectólogos pediatras consultados por LA NACIÓN calificaron esta decisión como “apresurada” ante la posibilidad de emergencia de nuevas olas y variantes del Covid-19 y el aumento de casos de Gripe A.

“Se trata de una medida apresurada. No es el momento ante el aumento de casos del virus influenza, especialmente el H3N2, porque la medida principal para que no se expanda es justamente el uso del barbijo y también el lavado de manos. Las medidas preventivas son iguales a las del coronavirus porque las precauciones son similares para todas las virosis respiratorias”, apuntó Sergio Snieg, médico pediatra miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Y agregó: “Acá no estábamos acostumbrados a usar el barbijo y siempre nos llamó la atención a todos los occidentales su uso en Oriente en la época invernal. Es una de las mejores medidas para prevenir estos virus. Además, con la llegada del frío se empezarán a cerrar las ventanas de las escuelas y no habrá ventilación cruzada. Si a ello le sumamos el no uso del barbijo, será un caldo de cultivo donde va a explotar el tema de la gripe. Los ausentismos escolares van a aumentar y, por ende, los padres van a tener que quedarse en las casas a cuidar a sus hijos”.

Gabriela Tapponier, infectóloga pediatra y secretaria del Comité de Infectología de la SAP, definió el anuncio del gobierno porteño como “precoz” y señaló en la misma línea: “Estamos frente a un virus que ha demostrado que tiene un comportamiento cambiante y aparecen nuevas variantes de preocupación, como la ómicron, y no sabemos qué pasaría si puede haber coinfección con la influenza. En otoño van ganando lugar los virus como la bronquiolitis y en estos casos las medidas de prevención siguen siendo necesarias, porque demostraron que son importantes para evitar la transmisión”.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires no definió si mantendrá la obligatoriedad del barbijo en las aulas. La infectóloga pediátrica Alejandra Gaiano, responsable del programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la provincia, apuntó que no considera adecuado el fin del uso obligatorio del tapabocas en las escuelas porteñas. “Deja más expuestos a los niños, niñas y adolescentes al Covid-19 y a la gripe, generando potencialmente rebrotes dentro del aula y pérdida de clases. Es una de las precauciones indispensables para prevenir nuevas olas”, señaló, y destacó la recomendación del Cofesa de mantener el barbijo en espacios interiores.

Ante la posibilidad de la emergencia de nuevas olas y de nuevas variantes por Covid-19, sumado a la alerta que impulsó el gobierno nacional ante el aumento inusual de casos por Gripe A, los expertos insistieron en la importancia de completar el esquema de vacunación y administrarse las dosis de refuerzo correspondientes, así como de mantener el resto de medidas preventivas para los contagios por Covid-19 y otros virus respiratorios, como el influenza: lavado constante de manos, distanciamiento social y la ventilación cruzada de los espacios.