Cuáles son los síntomas de la leucemia nivel 1, la enfermedad que tiene Furia de Gran Hermano

Juliana “Furia” Scaglione contó, durante la transmisión de Gran Hermano (Telefe) de este lunes 22 de abril, que tiene leucemia nivel 1. La concursante hizo público su estado de salud, luego de que se efectuaran estudios médicos específicos en los últimos días.

“Tengo algo por lo que no tengo que andar de tratamiento, y como es nivel uno y no nivel cuatro, puedo seguir acá adentro. Chicos, tengo leucemia. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, contó Scaglione a sus compañeros de competencia.

Qué es la leucemia nivel 1

La leucemia es una enfermedad en la sangre que se manifiesta en diferentes niveles. En el caso del nivel 1 es un tipo de cáncer que avanza lentamente y comienza en los tejidos que producen la sangre, como la médula ósea, y “determina que se produzcan y entren en el torrente sanguíneo grandes cantidades de glóbulos blancos”, según consta en el sitio del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

La palabra leucemia significa sangre blanca. Normalmente, los glóbulos blancos (leucocitos) son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir infecciones y otras sustancias extrañas. La leucemia, en cambio, lleva a un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos.

La leucemia se clasifica por niveles, y sirven para guiar el tratamiento y determinar el pronóstico de una persona.

Según la American Cancer Society, el sistema de estadificación Rai 1 cuenta con las siguientes características: linfocitosis; agrandamiento de los ganglios linfáticos, el bazo y el hígado no se han agrandado; los recuentos de glóbulos rojos y plaquetas son casi normales.

Furia confirmó el diagnóstico de leucemia nivel 1

De acuerdo a este organismo de salud, la leucemia de nivel 1 corresponde a la leucemia linfocítica crónica, que generalmente no forma tumores, progresa más lentamente, y está en la médula ósea y la sangre. En muchos casos, ya se ha propagado a otros órganos como el bazo, el hígado y los ganglios linfáticos cuando es detectada.

Tanto el nivel 1 como el 2, son considerados por la medicina como etapas con riesgo intermedio.

Cuáles son los síntomas de la leucemia nivel 1

Aun cuando las personas con leucemia linfocítica crónica presentan síntomas, estos con frecuencia son vagos y puede deberse a otras cosas. Algunos síntomas que difunde el quipo de contenidos médicos de la American Cancer Society, son:

Debilidad

Cansancio

Pérdida de peso

Escalofríos

Fiebre

Sudores nocturnos

Ganglios linfáticos hinchados (a menudo se sienten como masas debajo de la piel)

Dolor o una sensación de estómago lleno (esto puede ocasionar que el paciente se sienta lleno después de ingerir una comida pequeña), lo que es causado por un bazo, hígado, o ambos, agrandados

