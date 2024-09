Derrumbe en Palermo: rescataron a dos obreros de los escombros de una obra en construcción

Escuchar

Un derrumbe ocurrió este miércoles en una obra en construcción en el barrio porteño de Palermo. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los Bomberos de la Ciudad, la Guardia de Auxilios y Defensa Civil llevaron a cabo un operativo en Carranza 1424 entre Cabrera y Niceto Vega y rescataron a dos obreros que se encontraban atrapados entre los escombros . Aunque uno de ellos, de 28 años, tuvo solo lesiones leves, el otro, de 50, fue trasladado al Hospital Fernández con politraumatismo.

El SAME trabajó con nueve unidades en el lugar y se cortó la calle Carranza para trabajar en la obra. El derrumbe fue principalmente de maderas, lo que permitió que no haya más heridos. Los bomberos inspeccionar el lugar y, tras una detallada evaluación, informaron que no hay más atrapados. Aún así, el personal permanece en el lugar por prevención.

Además, los psicólogos del SAME asistieron al resto de los obreros que, aunque se encontraban en buen estado de salud, se asustaron con el incidente. Finalmente, se retiraron del lugar y el operativo finalizó.

Dos muertos tras el derrumbe de una obra en Palermo

En marzo, dos obreros murieron tras el derrumbe de una obra en construcción en Costa Rica al 5100 y Fray Justo Santa María de Oro. El desmoronamiento ocurrió por la tarde del 1° de marzo, que fue cuando los vecinos alertaron al 911. Cuando los bomberos llegaron al lugar, dos personas se encontraban atrapadas entre los escombros.

El derrumbe ocurrió cuando una losa que estaban armando se desmoronó y el encofrado cedió. La obra había sido inspeccionada por última vez por el Gobierno de la Ciudad en febrero de ese año.

Uno de los hombres falleció en el acto, en el primer piso de la edificación. Una segunda víctima de 50 años, en cambio, fue rescatada por los bomberos y trasladada con politraumatismos graves al Hospital Fernández. Aún así, falleció minutos después.

Un hecho similar ocurrió en febrero en Caballito, donde una obra en construcción en Pedro Goyena 551 se derrumbó sobre una vivienda por una feroz tormenta que azotó la ciudad. Dos personas fallecieron tras el desmoronamiento.

