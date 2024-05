Día del Folklorista: por qué se celebra hoy en la Argentina

Escuchar

El Día Nacional del Folklorista se celebra el 29 de mayo en honor a una de las figuras más influyentes de este género musical, Andrés Chazarreta. El músico nacido en Santiago del Estero es un referente del arte popular, gracias a su extensa carrera y aporte a la cultura. Es considerado el primer folklorista autoproclamado y reconocido del país. Fue una pieza clave para la difusión del folklore en la Argentina, por lo que se lo considera como el “patriarca” del mismo.

En 2011 el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley N° 26.665, con el fin de rendir homenaje a este cantautor. Además, esta fecha busca promover el consumo y producción de los géneros musicales locales.

La vida de Chazarreta y su legado

El Día del Folklorista conmemora la vida y obra de Andrés Avelino Chazarreta Secretaría de Cultura de la Nación

Andrés Avelino Chazarreta nació el 29 de mayo de 1876 en Santiago del Estero. Luego de graduarse como maestro en 1896, ingresó al Internado Muñoz como docente y ejerció como director en las escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros. Sin embargo, sentía una fuerte conexión con la música, ya que desde los 15 años se dedicaba a tocar diferentes instrumentos como la guitarra, piano, violín, mandolina y bandurria.

En 1905 realizó la famosa versión de “Zamba de Vargas” y con el pasar de los años incluiría otras obras populares en su cancionero. Un año más tarde conformó el Conjunto de arte nativo, un grupo musical de 30 integrantes que incluía bailarines. Esta banda funcionaba como una empresa, la cual recorría el país con el fin de difundir la cultura del norte argentino. El 16 de marzo de 1921 esta orquesta tuvo su debut oficial en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Esta jornada es considerada como histórica en la cultura popular, ya que ayudó a promover el folklore en otros territorios del país. La puesta en escena, trajes gauchescos y ritmos llamaron la atención del público.

Ricardo Rojas, famoso poeta y dramaturgo argentino, escribió el artículo “El coro de las selvas y las montañas” acerca de este espectáculo en el diario La Nación. En la publicación expresó: “Por eso, al oír aquellas músicas del Politeama, se me humedecieron de emoción los ojos, porque me parecía que llegaban ya los días de la promesa, los días de un arte abrevado en los hontanares de nuestro pueblo, tal como tantas veces me lo había anunciado allá en mi tierra aquel coro como de las selvas y de las montañas.”

A lo largo de su carrera, Chazarreta registró 395 piezas musicales en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), entre las que se cuentan obras propias y nuevas versiones como “La López Pereira”, “La zamba alegre”, “La siete de abril”, “La criollita santiagueña” y “La doble”. Estas interpretaciones ayudaron a dar popularidad a lo que hoy en día se considera como clásicos del folklore argentino.

Uno de sus principales objetivos era acercar este género a todas las personas. “En mis representaciones se verá la hermosa tradición de nuestra provincia y a la par de la música los bailarines interpretarán los distintos bailes criollos de antaño, que el tiempo va esfumando por una apatía incomprensible”, dijo.

Chazzarreta falleció el 24 de abril de 1960 en Santiago del Estero. Actualmente, su casa ubicada en la capital de la provincia se encuentra preservada como un museo, el cual puede ser visitado en la calle Mitre 127.

LA NACION