Diferencias entre universidades y la Ciudad por la vuelta a la presencialidad plena

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca avanzar un paso más en el regreso a la normalidad y se puso como objetivo la vuelta a la presencialidad plena en las universidades, tras 19 meses sin sedes repletas de estudiantes. En ese marco, el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, se reunió entre ayer y hoy con 26 de las 51 universidades que tienen sede en la capital para acordar los términos de un regreso total.

En la serie de encuentros, desde ambos lados, reconocieron a LA NACION que el saldo fue positivo, pero hay diferencias en torno al momento en el que se pueda implementar la presencialidad completa y la primera de las trabas es la distancia de 1,5 metros que debe haber entre los estudiantes dentro del aula, algo que ya no rige para colegios primarios y secundarios.

“Nos llamaron medio de urgencia, del lunes para el martes. Ciudad quiere volver cuanto antes. Fue una reunión positiva, pero hay que tener en cuenta que cada universidad es un mundo en sí y tiene sus particularidades. El planteo que hicimos la mayoría es qué hacíamos con los alumnos que estaban en el interior o en el exterior, que venían cursando en forma virtual. A ese alumno no se lo puede obligar a volver, pero son muy pocas las universidades que tienen todas sus aulas preparadas para una cursada híbrida. Sería algo desigual y más cuando falta poco más de un mes porque en noviembre ya comienzan los exámenes. Sí le dijimos de plantearlo para marzo”, resumió ante LA NACION, uno de los directivos de las universidades privadas que participaron del encuentro el martes.

La posición de las universidades, según la mirada de los directivos presentes, no fue bien recibida por parte de los funcionarios porteños presentes quienes adelantaron que ellos continuarán en la búsqueda del regreso a la presencialidad plena en el menor tiempo posible.

“Ellos nos dijeron que por una minoría no se puede frenar el regreso a la presencialidad de la mayoría. Sin embargo, el intercambio no escaló y les agradecimos la convocatoria para buscar la forma de que la vuelta de varias actividades sea más rápida de lo que es hasta ahora. Le dijimos que agradecíamos el momento, pero que era un poquito tarde. Les explicamos que los cuatrimestres y los años académicos se plantean con mucha anticipación y se anuncian también con tiempo. Entonces, no se puede cambiar todo de una semana para la otra”, detalló otro de los participantes.

Desde la Ciudad aseguraron: “Lo que les dijimos es que por un 2, 3, 5 o 15% de alumnos de alguna universidad que se organizaron para cursar virtual no se puede frenar la vuelta a la presencialidad de la gran mayoría”.

Lo que explicaron los presentes a las autoridades porteñas es que la principal traba en la actualidad es la cuestión del aforo y el distanciamiento del 1,5 metros. “Hoy los protocolos aprobados en las universidades establecen que esa distancia se debe respetar”, dijeron desde las universidades.

En tanto, desde la ciudad contaron que algunas universidades volvieron a presentar sus protocolos. “Muchos coinciden que es hora de expandir esa vuelta y promover con más ímpetu la vuelta a la presencialidad. Todas las actividades ya volvieron en la mayoría de los rubros”, aseguraron.

Tanto la Ciudad como las universidades consultadas coincidieron en que la administración de Rodríguez Larreta tratará de interceder ante Nación para lograr una flexibilización en el aforo que es lo que está dificultando parte del regreso. Desde las universidades, en tanto, se comprometieron a que una vez que se logre destrabar ese punto comenzar a ampliar la presencialidad tanto en las aulas, los exámenes, laboratorios, las bibliotecas y demás actividades. “Nos dijeron que los protocolos que enviemos, los van a revisar y aprobar en 48 horas”, dijeron desde las universidades.

Además, a fin de agilizar la campaña de inmunización, la Ciudad les ofreció coordinar días específicos para instalar vacunatorios móviles para aquellos alumnos que aún no están inmunizados.

“En lo que se quedó es que cada universidad analizará su realidad. Lo que ellos nos dijeron es que se habilitará todo, pero que después cada universidad lo deberá adaptar. Nos pidieron hacer el esfuerzo máximo posible para que vuelvan todos”, dijeron los centros de estudio que reconocieron la necesidad de volver a la presencialidad, pero que las realidades de cada lugar es diferente.

Desde la Ciudad agregaron: “Quedamos en trabajar para poder superar los obstáculos que no permiten volver a la presencialidad. Queremos ayudar a remover los obstáculos para que puedan volver a la presencialidad, que es su responsabilidad”.

Quienes estuvieron en la reunión de ayer, según pudo saber LA NACION, fueron: Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Universidad Maimónides, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Siglo 21, Universidad Católica Argentina, Instituto Universitario River Plate, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Instituto Universitario ESEADE, Universidad CAECE, Universidad de Palermo, Universidad Kennedy, Universidad de San Andrés, Universidad de la Ciudad, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de la Marina Mercante, Universidad del Salvador, Universidad Favaloro, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló, Universidad del Cine, Universidad de Belgrano, Instituto Universitario Hospital Italiano, Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Universitario CEMIC, Universidad de Morón, Universidad del CEMA y la Universidad de Flores. En tanto el encuentro de hoy fue con la Universidad de Buenos Aires.