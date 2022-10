Dinamarca ofrece a argentinos residencias anuales para trabajar y viajar: cómo aplicar

Algunos argentinos se enamoraron de Dinamarca gracias a la serie Borgen, que detalla los pormenores de la política danesa a través de su protagonista, Birgitte Nyborg.

Allí, según retrata la serie, los políticos se mueven en bicicleta, despojados de todo lujo y, hasta de personal de seguridad. Atraídos, tal vez, por ese estilo de vida o los increíbles paisajes, cada vez más argentinos miran este país como el destino ideal para residir, pero conseguir un permiso de residencia permanente allí no es simple.

Sin embargo, sí pueden aplicar al nuevo programa de Work & Holiday (W&H) que permite permanecer en el país nórdico por 12 meses, trabajar hasta nueve meses y recorrer el país los tres restantes. Esto es muy importante porque al trabajar podrán ahorrar y solventar sus gastos en Dinamarca. Con este tipo de visa podrán entrar y salir del país sin inconveniente durante el año que esté vigente su visa y eso les permitirá conocer diferentes ciudades.

Además, con este estatus podrán estudiar danés seis meses gratis.

Cómo aplicar

Después de estar suspendida debido al Covid, la embajada de Dinamarca anunció que desde hoy se puede aplicar al programa Work and Holiday.

¿Cuáles son los requerimientos? Desde el Ministerio de Integración e Inmigraciones de Dinamarca explicaron a LA NACION que los requisitos para poder aplicar al programa son:

El postulante debe ser ciudadano argentino

Debe pagar por el proceso a la Agencia Danesa de Reclutamiento e Inmigración “SIRI”

Debe tener un pasaporte válido

Debe ser mayor de 18 años pero no debe haber cumplido 31 años en el momento de ingresar su postulación a Working Holiday.

Además tiene que tener el dinero suficiente para sus gastos durante la primera parte de su estadía en Dinamarca. Por eso debe demostrar suficientes fondos equivalentes a 15.000 coronas danesas (aproximadamente $290.000). Además, debe contar un ticket aéreo de retorno a la Argentina o los fondos suficientes para poder comprarlo equivalente a 5000 coronas danesas ($96.835)

Asimismo, el interesado debe demostrar que cuenta con un seguro que cubrirá hospitalización y transporte de retorno a la Argentina en caso de un accidente, enfermedad o fallecimiento.

Debe tener la intensión principal de pasar vacaciones en Dinamarca durante un período prolongado de tiempo. Además, como parte del acuerdo entre Argentina y Dinamarca el postulante no debe haber sido parte del programa Working Holiday en el pasado.

Por último, debe presentar su solicitud personalmente en VFS Global en Buenos Aires.

“Basado en el acuerdo entre la Argentina y Dinamarca, ambos países pueden emitir anualmente un máximo de 150 visas de Working Holiday para ciudadanos de ambos países respectivamente. Esto quiere decir que será posible otorgar bajo el esquema de Working Holiday, una cuota de 150 visas anuales”, agrega el ministerio danés.

La postulación será enviada a la Embajada de Dinamarca en Santiago, Chile, que a su vez procesará y enviará a SIRI, quien será la responsable de tomar la decisión del caso. Cabe recordar que Dinamarca cerró en 2021 su embajada en la Argentina.

Otras formas de migrar hacia Dinamarca

Vivir en este país en forma permanente no es sencillo. Los requisitos son varios y los extranjeros que consiguen la estadía permanente son altamente calificados, según explica Carolina von Essen. Ella es argentina, tiene 40 años y es licenciada en Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Se casó con un danés y tuvieron dos hijos. Hoy está divorciada y para poder permanecer allí debe tener un contrato laboral con una compañía. “Trabajo en una prestigiosa universidad y en una empresa danesa que hace bombas de agua, Grundfos. Allí soy senior data scientist o científica de datos senior. Dinamarca es para gente altamente calificada con doctorados, posgrados y muy especializados”, destaca.

La visa de trabajo de Carolina se renueva cada cinco años y su compañía le está pagando un curso de danés porque debe rendir un examen muy complicado para obtener el permiso de estadía permanente. “Si me quedo sin trabajo tengo seis meses para encontrar otro o me echan del país. Solo podría aplicar a la reunificación familiar porque mis hijos son daneses, pero quiero explicar que no es sencillo quedarse en Dinamarca. Por otro lado, se paga el 50% del sueldo en impuestos. Pero, claro, es un país muy seguro, todos los servicios funcionan perfectamente y tanto la salud como la educación son muy buenas y totalmente gratuitas”, resume.

Por su parte, el Ministerio de Inmigración e Integración de Dinamarca informa que como ciudadano de un país fuera de la Unión Europea; Área Europea Económica o de un país Nórdico, se tiene que contar con un Permiso de Residencia o permiso de trabajo que le permita vivir en Dinamarca. En primer lugar, lo más importante es que el postulante pueda cumplir con todos los requisitos para obtener un permiso de residencia. Un requerimiento básico para obtener este permiso es que el postulante haya obtenido un trabajo válido por un empleador en el país danés. La Agencia para Reclutamiento e Integración Internacional Danesa (SIRI) es la responsable de la toma de las decisiones relacionadas con los permisos de residencia para terceros países.

Para más información relacionada con el trabajo en Dinamarca los interesados pueden ingresar en: https://www.workindenmark.dk

“Una Residencia y un Permiso de Trabajo basado en un trabajo en Dinamarca permite que tu familia pueda viajar a Dinamarca. Un permiso puede ser otorgado a un esposo o esposa, pareja o conviviente registrado. Así también, los hijos menores de 18 años viviendo en casa”, aclaran desde el ministerio danés. Pero si quieren saber más sobre los familiares acompañantes deben ingresar en New to Denmark (nyidanmark.dk)

Para los que quieran aplicar con la W&H Carolina, recomienda que los argentinos que apliquen viajen con ahorros y con ganas de trabajar. “Si no gastan mucho y trabajan duro volverán a la Argentina con US$ 10.000 de ahorro en nueve meses. De esta manera podrán llevarse una linda experiencia y buenos ahorros”, concluye.