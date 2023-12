escuchar

El consulado italiano en Buenos Aires anunció este martes cambios en su sistema de turnos para poner un freno a “terceros” (conocidos como gestores), quienes reciben dinero para administrar los trámites por parte de quienes desean la ciudadanía italiana.

Según el comunicado difundido en la página oficial del consulado, para “evitar los intentos de obtención de turnos en el sistema por parte de terceros”, se habilitarán turnos “cada semana, de domingo a jueves a las 19, a través del [portal] Prenot@mi (opción «Reconstrucción» y «Hijos Directos Mayores de Edad»), como venía ocurriendo hasta ahora” y “en cualquier momento no previsible, de manera aleatoria”. Con este nuevo sistema, aquellos turnos de usuarios no sean reconocidos serán cancelados y estarán disponibles para otros aspirantes.

“El número total de turnos ofrecidos a los usuarios no sufrirá por lo tanto ninguna variación”, aseguran.

“Se invita a los usuarios a conectarse – además que en los días y horarios habituales, que se mantendrán (de domingo a jueves a las 19:00) – también en cualquier otro momento de la semana”, se informó en el comunicado. Para las personas adultas, el arancel consular equivale a 300 euros al tipo de cambio consular oficial, aunque en caso de no reconocer la ciudadanía, “el importe pagado no será reembolsado”.

Cabe recordar que para obtener la ciudanía por vía administrativa no es necesario contratar gestores. Aunque muchas personas deciden hacerlo porque no saben por dónde empezar o no entienden cómo hacerlo, todos los pasos a seguir están en el sitio oficial del consulado italiano.

Más allá de nuevas facilidades en el trámite que anunció el año pasado el gobierno italiano, como la entrega de documentos vía digital, todavía se reportan dificultades para conseguir un turno ya sea para tramitar la ciudadanía como para renovar el pasaporte.

Lo que tenés que saber para tramitar la ciudadanía:

Hay dos formas de obtenerla: vía administrativa, es decir, por medio del Consulado; o vía judicial, con un juicio en Italia -no es necesario viajar hasta allá-.

vía administrativa, es decir, por medio del Consulado; o con un juicio en Italia -no es necesario viajar hasta allá-. Primero, es necesario armar el árbol genealógico con el objetivo de poder identificar al italiano/italiana en tu familia.

Una vez identificado, es necesario conseguir las copias actualizadas de las partidas de nacimiento, matrimonio y/o divorcio y defunción (en caso de haber) de toda la línea, es decir, de uno hasta el italiano/a junto al certificado de no naturalización del italiano.

(en caso de haber) de toda la línea, es decir, de uno hasta el italiano/a junto al La documentación debe ser traducida al idioma italiano.

Junto con los papeles antes mencionados, hay que presentar también una copia del DNI y un servicio a tu nombre .

. En caso que haya una mujer en la línea, es precisó determinar si tuvo un hijo/a. De ser así –y si el hijo/a es de antes de 1948–, la ciudadanía se hace vía juicio con un abogado en Italia y no se presenta por Consulado . De lo contrario, se lleva la carpeta a una oficina púbica según lugar de residencia.

. De lo contrario, se lleva la carpeta a una oficina púbica según lugar de residencia. En la Argentina, hay nueve consulados italianos (Buenos Aires, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario).

(Buenos Aires, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario). No es necesario que el resto de la línea haya tramitado la ciudadanía para que uno la obtenga

Una vez se disponga de todos los papeles, se pide el un turno por consulado. Este último puede solicitarse a través del sitio web Prenotami . Dependiendo de quién sea el italiano, dicho turno se puede pedir por Reconstrucción o Hijo directo.

Este último puede solicitarse a través del sitio web Dependiendo de quién sea el italiano, dicho turno se puede pedir por Reconstrucción o Hijo directo. El día del turno, hay que dirigirse a la oficina pública con la carpeta y luego esperar a que el consulado notifique el reconocimiento de ciudadanía.

Si a otros integrantes de la familia que quieran tramitar la ciudadanía italiana les corresponde el mismo consulado, pueden unirse a la carpeta presentada adjuntando los documentos correspondientes. No tendrá entonces que volver a presentarlos.

No tendrá entonces que volver a presentarlos. Una vez obtenida la ciudadanía, será posible tramitar el pasaporte italiano que da permiso para vivir y trabajar en los países miembro de la Unión Europea.

