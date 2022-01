El final feliz de “Enero”: la historia detrás del perro rescatado por un abogado en la autopista Buenos Aires-La Plata

El 29 de diciembre, Alfredo Carrillo rescató en la autopista Buenos Aires-La Plata a un perro que estaba abandonado en el peaje de Dock Sud y lo devolvió a su familia. Ambas escenas fueron registradas y publicadas en Instagram por el abogado de Berazategui quien, mientras aguardaba en la fila para pagar y seguir su viaje, vio al canino “muy alterado”, tal describió, y no dudó en subirlo a su auto Ford y llevárselo porque “hacía rato que estaba ahí”.

“Volvía de un allanamiento en un criadero de Villa Devoto. Nosotros tenemos un centro de denuncias, somos la Asociación Civil Planeta Vivo. Nos llegó una denuncia, la ingresamos por fiscalía y al día siguiente nos comunicamos con la Fiscalía de Medio Ambiente de Capital Federal, la UFIMA, y una chica nos informó que estaban allanando. Fuimos a constatar la situación y cuando estábamos volviendo, a la altura de Dock Sud, encontramos al perrito este”, contó el hombre de 34 años a LA NACION.

Sobre cómo “Enero”, como se llama el animal, quedó a la deriva en la ruta, relató: “Lo que me dijo el dueño es que ellos venían de Mar del Plata, el perro iba en la cúpula de la camioneta, donde no tenía que ir, supuestamente se prendió fuego la cúpula y el perro se asustó y se tiró. Es la misma camioneta que se ve en el video en teoría, pero no me dieron muchos detalles después”.

Las imágenes del rescate del canino se viralizaron en redes sociales y facilitaron, el mismo día por la noche, el reencuentro con sus dueños: “Logramos contactar a la familia, se comunicaron con nosotros y vinieron desde San Isidro a Berazategui y lo retiraron”. Ese momento también quedó plasmado en otra filmación en la cual el canino no ocultó su felicidad.

“Un genio, ya se quedaba en casa. Pero por suerte apareció la familia y él súper contento”, expresó Carrillo en una publicación. También prometió una visita para “llevarle un regalito”, pero no la podrá concretar: “Me intenté contactar con ellos de vuelta y no quieren saber nada. Yo iba a ir a ver cómo estaba todo, pero los dueños habrán visto los comentarios negativos que hubo en las redes sociales porque lo llevaban en la cúpula, no tenía chapita y demás. El perro estaba contento cuando los vio, así que mal no lo trataban”.

Alfredo Carrillo es, además de abogado, docente universitario y tiene un estudio jurídico y contable en la ciudad del sudeste del Gran Buenos Aires en la que está radicado. Oriundo de Quilmes, se formó en la universidades de Buenos Aires (UBA) y Abierta Interamericana (UAI). En sus redes sociales comparte y difunde a menudo publicaciones a favor del cuidado del medio ambiente y los animales, como búsquedas, pedidos de asilo y que se cumplan sus derechos.