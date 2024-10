En Punta del Este ya palpitan que este verano habrá más argentinos que el año pasado

Escuchar

Es uno de los destinos turísticos preferidos por los argentinos. Sin embargo, la crisis económica local también se sintió en Punta del Este el verano pasado. No obstante, las expectativas para esta temporada están en alza y se espera una mayor convocatoria de turistas argentinos.

Martín Laventure, director general de Turismo de la intendencia de Maldonado, quien participó en la Feria Internacional de América Latina (FIT), destacó que augura una buena temporada que va a permitir mantener lo que se dio el verano anterior, con una importante presencia del público brasileño y la consolidación del turismo interno e interregional. “Pero nos faltó un poco de quien es y será por siempre nuestro principal cliente, que es la Argentina”, advirtió.

En ese sentido, explicó que hay muchas consultas por parte de los turistas argentinos y se concretaron un buen número de reservas incluso antes de lo previsto. Sobre las razones del aumento de la demanda aseguró que responden a una mayor competitividad del departamento de Maldonado en lo que respecta a precios. “Por otra parte, más allá de que sabemos que la Argentina sigue en dificultades, da la impresión de que hay una recuperación económica que ojalá se consolide”, reconoció.

Asimismo, afirmó que todos los destinos del departamento de Maldonado se preparan para recibir de la mejor manera a los visitantes, nuevamente con beneficios fiscales para los turistas extranjeros como la devolución del 9% de IVA en la gastronomía y en el alquiler de vehículos, tasa cero impuestos en hotelería y devolución de 9 puntos en servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con finalidad turística.

“Existe una oferta muy variada y muy competitiva con muchos beneficios en todo lo que tiene que ver con gastronomía, paseos, oferta hotelera, espectáculos y, lo de siempre, las mejores playas de esta zona del mundo”, señaló.

Más reservas

Uno de los indicadores de la mayor afluencia de turismo argentino para este verano está dado por el número de reservas. Sobre este tema, Laventure aseguró que estas se volcaron en especial en aquellos productos más exclusivos como departamentos con amenities o casas grandes. “Siempre son los que se confirman primero y esta vez se volvió a dar, pero en mayor número que el verano anterior”, sostuvo.

A la vez comentó que, de acuerdo a los datos que brindan los operadores de la conectividad fluvial entre Uruguay y la Argentina, también hay muchas más consultas y reservas que el año pasado.

“Somo optimistas, cautamente optimistas, pero todo indica que se va a recuperar gran parte del turismo argentino y que va a mejorar también la calidad del gasto, que fue lo otro que bajó la temporada anterior”, añadió.

“Hay medidas que ha tomado el Gobierno argentino que no es que favorezcan, pero por lo menos no castigan al que sale a vacacionar en el exterior”. Sobre este punto señaló que es bueno que la gente pueda vacacionar y disfrutar de su país, pero también que si decide hacerlo afuera no encuentre inconvenientes. “Más en el caso de Uruguay, que tiene una relación tan particular con la Argentina, considero que ese consumo no tiene que castigarse. Es positivo que no estén las condiciones que estaban anteriormente”, agregó.

Por otro lado, valoró a Punta del Este como un destino de “todo el año” y explicó que la gente la visita no solo en enero o febrero sino que recibe turismo los 365 días del año; incluso un buen número de argentinos, después de la pandemia, la eligieron para quedarse a vivir.

En ese sentido, enfatizó que Maldonado tiene numerosas propuestas. “Este departamento tiene una proyección importante y existe un crecimiento hacia el interior que tiene que ver con la vitivinicultura, el ecoturismo, avistamiento de aves, de ballenas. Hay mucha naturaleza que es nuestra fortaleza y hay mucho para ofrecer durante todo el año”, destacó.

Por último, aseguró que el gran desafío es consolidar ese crecimiento como destino de más allá del verano sin perder la esencia, el respeto al medio ambiente, la calidad de vida, “Tenemos que seguir creciendo, pero manteniendo estas características, que son las que la gente valora y viene a buscar”, concluyó.