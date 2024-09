“Es un sueño”: inaugura la pista de hielo más grande de América del Sur y busca que el patinaje vuelva a ser tendencia

Escuchar

Hernán Crespo nunca imaginó que un día estaría al frente de la pista de hielo más grande de América del Sur. Lo que comenzó como un hobby en la infancia se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos del deporte en la Argentina: Fantasy Skate, ubicada en José Pedro Varela 4650, en Villa Devoto, es una instalación que promete cambiar el panorama del patinaje y el hockey sobre hielo en la región.

En diálogo con LA NACIÓN, Crespo recuerda: “De chico, iba a una pista donde podía patinar gratis porque mi mamá trabajaba ahí. Tenía 10 años y lo hacía sin parar, pero luego llegó la crisis de energía a finales de los 80 y todas las pistas cerraron”. Ese momento marcó una pausa de 15 años en su vida, hasta que el destino, o más bien, su hija, lo reconectó con el hielo.

Hernán Crespo, el creador de la pista NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

“Mi hija empezó a interesarse en el patinaje artístico, así que la llevaba a una pista regularmente. Le gustaba tanto que comenzó a tomar clases. Un día, cuando fuimos a comprarle sus primeros patines, vi a alguien con un palo de hockey y, sorprendido, pregunté si todavía existía el hockey sobre hielo en la Argentina. ¡No lo podía creer!”, relata Crespo. Ese redescubrimiento del deporte fue el punto de inflexión que lo llevó a retomar su pasión y, poco a poco, comenzó a germinar la idea de crear algo más grande, algo que rescatara el patinaje y el hockey sobre hielo en el país.

La oportunidad llegó en el momento más inesperado: en plena pandemia. Mientras la incertidumbre reinaba y muchos negocios cerraban sus puertas, Crespo vio una ventana de oportunidad para materializar su sueño. “La pandemia cerró las pocas pistas que quedaban, y pensé que el deporte estaba condenado a desaparecer. Pero entonces apareció la oportunidad de comprar un terreno que antes eran canchas de fútbol 5. El dueño quería deshacerse de activos porque todo se estaba viniendo abajo en ese momento”, explicó Crespo a LA NACIÓN.

Una iniciativa en crecimiento

Fantasy Skate empezó como una idea modesta: una pista de 20x40 metros, suficiente para mantener el patinaje vivo en la ciudad. Sin embargo, lo que comenzó como una pequeña iniciativa se transformó rápidamente en algo mucho más grande. “El proyecto se fue desarrollando en etapas. Cada vez que avanzábamos, surgía algo más. El plan original no incluía graderías de hormigón ni una tecnología de última generación, pero poco a poco fue creciendo”, comentó a este medio.

A lo largo de 45 meses de construcción, enfrentó numerosos desafíos, desde la falta de materiales hasta los problemas con el suministro de energía. “Hacer un presupuesto en la Argentina es imposible. Podés tener el dinero, pero en un momento no había ni materiales disponibles. Todo se complicaba, pero seguimos adelante”, relató Crespo. Uno de los momentos más críticos fue cuando todo estaba listo para la apertura, pero no había suficiente potencia eléctrica para operar la pista. “Fue un momento de mucha angustia. Estábamos listos para abrir y, de repente, no teníamos la energía necesaria para hacerlo”, recordó. Gracias a la intervención de Edesur y la Secretaría de Deportes de la Nación, lograron solucionar el problema y Fantasy Skate pudo continuar.

Buscan que la pista sea un punto de encuentro en el barrio NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Hoy, Fantasy Skate se levanta como la pista de hielo más grande de América del Sur, un espacio que no solo albergará patinadores recreativos, sino que también aspira a ser un centro de formación de talento. “Desde el principio, quisimos crear algo que fuera más que una pista. Queremos que sea un lugar donde se formen patinadores artísticos y jugadores de hockey. Queremos que sea un espacio donde la gente sienta que puede soñar en grande”, afirmó Crespo.

Las características de la pista son únicas en la región. Con una superficie de hielo de última generación, cuenta con tecnología de avanzada, incluyendo una maquinalizadora de hielo Olimpia, traída desde Canadá, y patines italianos de la marca Roxa. “No queríamos escatimar en detalles. Todo lo que ves acá es de primera calidad. Desde las barandas hasta la iluminación y la tecnología que usamos para mantener el hielo en perfecto estado, todo está pensado para ofrecer la mejor experiencia posible”, detalló Crespo.

Un sueño

Pero más allá de lo técnico, Crespo destaca la importancia emocional del proyecto. “Fantasy Skate es mucho más que un negocio para mí. Es un sueño que vengo persiguiendo desde que era chico. Ver a los chicos y chicas patinando aquí me emociona profundamente. Se me caían las lágrimas la primera vez que vi a los patinadores artísticos practicar sus coreografías en la pista”, indicó.

Para Crespo, Fantasy Skate es solo el comienzo de una nueva era para el patinaje y el hockey sobre hielo en Argentina. “Este deporte tiene un enorme potencial en nuestro país, pero necesita infraestructura y apoyo para crecer. Con Fantasy Skate, estamos poniendo los cimientos para que más gente se acerque al hielo y descubra todo lo que el patinaje y el hockey pueden ofrecer”, señaló.

La inauguración es este sábado al mediodía NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

El hockey sobre hielo, en particular, ha visto un crecimiento notable en los últimos años, y Crespo espera que su pista sea un punto de referencia para este deporte. “El hockey en la Argentina está creciendo, pero siempre ha estado limitado por la falta de infraestructura. Con Fantasy Skate, queremos cambiar eso. Queremos que los chicos y chicas que juegan hockey aquí tengan las mismas oportunidades que los jugadores en países como Canadá o Estados Unidos”, comentó.

El espacio también ha sido diseñado para ser un lugar de encuentro familiar y comunitario. Las puertas que conducen a la pista están decoradas con manijas en forma de palos de hockey, y el bar ofrece una vista panorámica del hielo. “Queremos que la gente se sienta cómoda aquí, que vengan a pasar un buen rato. Las familias pueden venir a patinar o simplemente disfrutar del ambiente. Es un lugar para todos”, destacó Crespo.

Según señaló, la respuesta del público fue abrumadora. “Las redes sociales están explotando. La gente está emocionada y no puedo esperar a que vengan a ver lo que hemos creado”, dijo Crespo. La apertura oficial es este sábado a las 12, y se espera que sea un evento multitudinario. “Sabemos que estamos haciendo algo grande, algo que va a cambiar el juego, pero queremos ir paso a paso y asegurarnos de que todo salga bien”, afirmó.

Crespo tiene grandes planes para Fantasy Skate. “Queremos organizar torneos de hockey y patinaje artístico, traer entrenadores internacionales y seguir mejorando las instalaciones. Esto es solo el principio”, indicó. Y completó: “La Argentina tiene un potencial enorme en este deporte. Solo necesitamos infraestructura y apoyo. Con Fantasy Skate, estamos dando un gran paso en esa dirección”.