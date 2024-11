Escándalo en Córdoba. Detuvieron a un sacerdote acusado del abuso sexual ultrajante de una mujer después de la misa

CÓRDOBA.- Un sacerdote de 58 años, párroco de la congregación de Schöenstatt, fue detenido en Córdoba, acusado de abuso sexual ultrajante calificado por ser el autor representante de un ministerio de culto. La orden la dio la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique.

La denunciante es una mujer de 46 años y, según afirmó, el abuso se produjo en el despacho personal del cura imputado, después de una misa. La causa data de comienzos de este año y el hecho habría ocurrido pocos días antes. La oficina está en el predio del Santuario de Schöenstatt del barrio Cerro de las Rosas, en el noroeste de la capital provincial.

Patricio Cruz Viale está preso desde el sábado. Antes de su detención, el fiscal ordenó una inspección ocular en la sede de la congregación. El sacerdote no es “diocesano”, y no depende de la Diócesis de Córdoba, sino directamente del Movimiento Schöenstatt. No obstante, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue informado de la situación.

Llegó al Santuario de Schöenstatt de Córdoba cuando ya tenía una larga trayectoria y formación como religioso. En la web oficial del santuario de Córdoba se indica que los “padres de Schöenstatt que viven en esta comunidad del Suntuario del Cerro son Alberto Eronti, Patricio Cruz Viale y Pablo Mori”.

Tiene el título de doctor en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana, ubicada en la ciudad de Roma, adonde vivió. Hay varios libros publicados a su nombre, incluyendo una guía de meditaciones espirituales sobre el Evangelio . “Misericordia” es el título más conocido, seguido de “La luz de la palabra: luz en la pandemia”, una serie de reflexiones que invitaban a encontrar la felicidad en los tiempos de cuarentena.

La congregación emitió un comunicado a través de su sitio web: “Con profundo pesar informamos que en diversos medios públicos se ha reportado la detención de un sacerdote de nuestra comunidad. En un ejercicio de transparencia y compromiso con la verdad, la Comunidad de los Padres de Schöenstatt confirma que hemos recibido una denuncia contra el padre Cruz Viale, realizada por una mujer mayor de edad. Esta denuncia se ha presentado tanto en la Justicia penal ordinaria como en el ámbito canónico”.

El texto lleva la firma del Superior Provincial, Pablo Javier Pol, y agrega: “Queremos expresar también nuestro sincero apoyo y empatía hacia la denunciante, confiándonos a la Santísima Virgen para que brinde su protección y paz tanto a ella como a todos los afectados. En estos momentos de dificultad, nuestra comunidad se une en oración, pidiendo por la sanación y justicia que requieren todas las personas involucradas”, concluyó.

El Movimiento Apostólico de Schöenstatt es un movimiento mariano fundado en Alemania en 1914 por el padre José Kentenich, quien vio en él un medio para la renovación espiritual de la Iglesia Católica. Tiene presencia en 110 países y miembros de todas las vocaciones y estados de vida.

Esta semana, en Córdoba, también se conoció otro caso judicial de un abuso sexual que involucra a una institución religiosa en Córdoba. Se trata de la detención de un sacristán, un laico que colaboraba con la sacristía y que trabajaba en un colegio confesional, denunciado por el ataque sexual contra un niño que asistía a esa institución.

Gabriela Origlia Por