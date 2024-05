“Estaba en shock”: la rápida reacción de una mujer para salvar a un animal herido en una ruta patagónica

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un gato montés que fue atropellado este fin de semana sobre la ruta 237, en las afueras de esta ciudad, es monitoreado por estas horas en un centro veterinario de Villa La Angostura. El animal presenta varias lesiones en el cuerpo y la cabeza.

Tal como se informó hoy desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi –a través de la Coordinación de Conservación y Uso Público y el Departamento de Guardaparques–, una mujer que vive en Bariloche y que viajaba con su auto por la ruta 237 (que conecta esta ciudad con Neuquén capital) consiguió esquivar el gato montés (Leopardus geoffroyi), que estaba malherido y tendido sobre el asfalto.

Luego del episodio, que ocurrió este sábado a la noche en proximidades de Confluencia del Río Limay, la mujer decidió trasladar al animal en su auto hasta Bariloche y dar aviso a Parques.

Por eso, durante la mañana del domingo, se activó el operativo para la pronta atención del animal atropellado. “Un guardaparque de la Zona Centro, junto al coordinador de Conservación y Uso Público y un veterinario especializado en fauna silvestre realizaron las primeras atenciones y retiraron del domicilio particular al animal, que fue traslado hasta la Seccional Traful. Allí fue recibido por los guardaparques y veterinarios del lugar, con quienes se trabaja de forma conjunta para estos casos particulares”, informaron desde el área protegida.

“Llegamos a la casa, la vecina le había dado atención al animal toda la noche. Le quiso dar agua y comida, pero estos animales no se alimentan si no es cazando, no están acostumbrados a comer de esa forma. No comió nada. Además, estaba en un estado de shock. El veterinario lo revisó, no tenía ninguna de las extremidades quebradas, se podía parar”, contó a LA NACIÓN Mariano Dalla Cia, coordinador de Conservación y Uso Público del parque nacional.

Le aplicaron antibióticos y un desinflamatorio, y se lo colocó en una jaula de traslado para llevarlo a Villa Traful, donde los guardaparques tienen mayor experiencia en los cuidados que requieren las especies en casos como este. Allí hay un lugar acondicionado, acorde a las necesidades del gato montés herido.

El animal en el centro de recuperación de Villa La Angostura Gentileza de Parque Nacional Nahuel Huapi

Estudios

Tal como contó Dalla Cia, esta mañana el animal lucía algo recuperado, seguía los movimientos de sus cuidadores con la vista e incluso gruñó. “De todos modos, se lo veía raro todavía, no comió. Entonces, se decidió trasladarlo a Villa La Angostura, donde hay un hospital veterinario que tiene una aparatología única en la Patagonia. Tiene la mejor tecnología para hacer monitoreos, ecografías, radiografías, etcétera”, agregó.

Allí, tras sedar al animal, se le hicieron una serie de estudios que arrojaron que presenta un traumatismo en el cráneo, y heridas menores en las extremidades traseras. En el hospital veterinario también se le colocó una sonda para alimentarlo, porque llevaba más de 24 horas sin comer. Y se decidió que quede internado para monitorear su evolución.

Aunque es complejo por el tipo de lesiones que presenta, desde Parques confían en una pronta recuperación, para poder reintegrarlo a su ambiente natural.

La especie

El gato montés es una especie autóctona, que por su aspecto y tamaño puede confundirse con un gato doméstico. Tal como explican desde el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), es el más abundante de los felinos silvestres argentinos y el que tiene su distribución geográfica más extendida ya que se adapta a ambientes muy diversos.

“Por esto presenta una gran variedad de tamaños y colores que harían pensar que es un individuo originario de la Patagonia y otro del Chaco son especies diferentes. Los animales del sur del país son de mayor tamaño y tienen el pelaje de fondo muy pálido; los del centro oeste son pequeños y con el manchado poco contrastado; mientras que los del norte tienen un color leonado”, amplían.

Tal como advirtieron desde el parque Nahuel Huapi, el atropellamiento en rutas y caminos es uno de los graves problemas que enfrenta la fauna nativa de las áreas protegidas, “especialmente en esta época del año, cuando bajan a lamer la sal que se tira de forma preventiva para el hielo”. En ese sentido, solicitaron a visitantes y residentes circular con extrema precaución, baja velocidad y respetando la cartelería indicativa.

Dentro del parque Nahuel Huapi, ante casos de emergencia como estos, resulta fundamental llamar al 105 para dar aviso a las autoridades, ya que cuenta con guardia de 24 horas.