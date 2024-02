Escuchar

“Lo que pasó fue algo increíble, de película. No puedo creer como de siete personas que viajábamos en un vehículo, cinco, lamentablemente, fallecieron y una está luchando por su vida. Yo estoy no solamente vivo, sino que prácticamente intacto”, contó a LA NACION Yamil Lucas Figallo, uno de los sobrevivientes del mortal accidente en la ciudad de Playa del Carmen, México, el 18 pasado.

Figallo tiene 30 años, es modelo, entrenador, técnico en preparación física y musculación deportiva y oriundo de Mar del Plata. “El día del accidente llovía muchísimo”, comenzó su relato para describir las adversas condiciones meteorológicas.

Los argentinos habían contratado una agencia para renovar sus visas de turista en la frontera de Belice con México. No se conocían entre sí y compartían el transporte. Al volver, sufrieron una colisión frontal contra una van turística de la empresa eTransfers a la altura de Puerto Aventuras y murieron Vanesa Paola Silvia Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel Alejandro López. El conductor mexicano del minibús –Freddy Omar Quijano Carrillo– que permanecía estacionado, también falleció en el impacto.

Según el peritaje de la Fiscalía, las razones principales del accidente fueron el exceso de velocidad, las malas condiciones climáticas y la falta de precaución por parte de Laviano, que conducía el vehículo en el que iban los argentinos.

El accidente ocurrió el 18 pasado en el tramo Tulum-Playa del Carmen HANDOUT - SOLIDARIDAD CIVIL PROTECTION

“Llegué al hospital en ambulancia. Hasta que no resolví el tema del pago, no me atendían. Mi seguro no se hizo cargo. Ellos alegan que los que deben responsabilizarse son los seguros de los autos pero al estar convaleciente no podía estar esperando que ese seguro actúe por mí. Tengo que dar las gracias que yo no estaba inconsciente y que contaba con ese dinero para que me asistan. Sino, no sé de qué estaríamos hablando”, confesó Lucas.

Y agregó que está tomando acciones legales contra la compañía y que junto con sus abogados lo consideran “un abandono de persona” y que ya han presentado un recurso de amparo pidiendo que “la Justicia se expida sobre este tema”.

Con respecto al estado de su salud, comentó que está mejorando a pesar de que tiene nueve fracturas: seis en las costillas –tres de cada lado– y tres en las vértebras. Está haciendo reposo y en una semana tiene que ir al hospital a realizarse un diagnóstico de imágenes para ver cómo sigue todo.

Su familia vive en el exterior y no viajó a México: “Querían venir pero les dije que no. Pude arreglármelas con unos amigos que me están asistiendo así que les dije que no vengan, que no se molesten”.

Cuando fue consultado sobre si volvería a la Argentina, comentó que planea hacerlo. “Nunca el plan fue quedarme en México. Yo vine acá a cumplir un sueño que era conocer el Caribe y lo estaba haciendo. Si bien me faltan algunas cosas por hacer o conocer, siempre el plan fue volver a la Argentina”, contó.

Yamil Lucas Figallo, uno de los dos sobrevivientes del accidente en Playa del Carmen

El estado de la otra sobreviviente

Micaela Papiermeister, de 24 años, es la otra sobreviviente, que está estable, salió de terapia intensiva ayer y actualmente fue trasladada a la sala de recuperación. Es fotógrafa, oriunda de Berazategui, y desde hace dos meses estaba residiendo en la ciudad mexicana.

Lucas está en permanente contacto con los familiares de Micaela y contó a LA NACIÓN que han ido a visitarlo. “Tengo noticias de que está mejor, gracias a Dios o al universo. Estamos todos muy preocupados y deseando que se recupere”, completó.

