Estudiar en el exterior: mañana comienza la feria que reunirá a 14 universidades australianas y asesores educativos

Para conocer otros lugares, tener mejor proyección profesional, conseguir acceso al trabajo internacional o realizar una experiencia en el exterior. Las razones pueden ser muchas, pero lo cierto es que cada vez más argentinos optan por realizar sus carreras de grados y posgrados en otros países.

Hoy existen varias opciones y Australia está entre las más atractivas por su sociedad, su entorno y la calidad de vida que brinda.

Para conocer las oferta y oportunidades de estudio que tiene este país mañana se llevará a cabo la 9na. Edición de la Feria Educativa CW Australia Educa en Argentina. Esta se realizará de 14 a 20 hs, en el Hotel Double Tree by Hilton, ubicado en Reconquista 985, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aunque el encuentro, que es organizado por CW Internacional Education, es gratis es imprescindible que se inscriban en la web del evento.

“Aquellos que asistan podrán encontrar gran cantidad de ofertas académicas de 14 prestigiosas universidades australianas que nos acompañarán. Además, se ofrecerá un cronograma de charlas y presentaciones abarcando temas de interés como procesos de inscripción y postulaciones a distintas becas”, adelanta Carola Wober, directora de CW International Education, que ofrece servicio de consultoría y asesoramiento a los estudiantes de manera gratuita.

Becas y beneficios

Entre las diferentes becas se destaca Destination Australia, ofrecida directamente por el Gobierno australiano para determinadas universidades que no están ubicadas en las principales ciudades (Sídney, Melbourne y Brisbane). El objetivo de este beneficio es incentivar que los estudiantes argentinos vayan a otras ciudades de Australia que tienen la misma infraestructura que las principales urbes.

Eso sí los interesados en estudiar en este hermoso país deberán tener dominio de inglés. En este evento podrán encontrar un stand justamente sobre información del examen internacional que se requiere, según el tipo de estudio que quieran realizar. “De todas maneras, si el estudiante no cuenta con el nivel de idioma requerido puede realizar un curso de nivelación en la misma universidad antes de comenzar sus estudios de grado o posgrado. La cantidad de semanas de inglés necesarias lo establecerá la universidad luego de realizarle un test. Después de terminar su curso de inglés podrá comenzar su carrera”, explica Wober.

Sobre los costos la especialista comenta que las universidades australianas se pagan por semestre. Una vez que un alumno es aceptado por una institución educativa debe pagar el primer semestre antes de comenzar los trámites de la visa. “El valor puede ir, por semestre, de 10.000 dólares australianos (US$6.365) a 25.000 dólares australianos (U$S15.912), más seguro médico obligatorio durante la duración de sus estudios que ronda los 50 dólares australianos (U$S32)”, detalla.

Con respecto al porcentaje de becas Wober sostiene que la mayoría suelen ser de entre 10 a un 30%. “Estas son becas que se asignan a Latinoamérica y los argentinos suelen conseguirlas porque se destacan. También pueden conseguirse un porcentaje de hasta un 50% por mérito académico y de un 100% para los que obtengan la beca de excelencia académica. Y hay becas específicas de algunas facultades y estudios en particular, que cambian todos los años”, resume.

Cabe aclarar que estas becas son por el costo de los estudios. El alojamiento, la comida y el transporte debe ser cubierto por los estudiantes, quienes pueden solventarlo trabajando medio tiempo mientras cursan su carrera. “Un estudiante debería contemplar tener unos 1.800 dólares australianos (US$1.145) para vivir mensualmente. Mientras que un salario mínimo full time de un oficio no calificado ronda los 35.000 dólares australianos (US$ 22.277) al año. Además, el interesado tendrá que pagar su ticket aéreo, que cuesta cerca de US$ 2500 y el costo de la visa, que ronda los 650 dólares australianos (US$414).

Ventajas de estudiar en Australia

Wober explica que las perspectivas profesionales en Australia son muy buenas, sobre todo para jóvenes que poseen una buena base educativa y hablan inglés. Además, la mayoría de los trabajos permiten costear los gastos básicos que los estudiantes extranjeros tienen en ese país.

Tal como explica Wober, y a diferencia de otros países, la visa de estudiantes australiana les permite a los alumnos trabajar. Ellos pueden trabajar hasta 48 horas semanales en los meses que cursan y tiempo completo en períodos de vacaciones o descanso.

Por último, los estudiantes de carreras de grado o posgrado cuentan con el beneficio adicional de una visa de trabajo posterior a sus estudios para quedarse en el país entre tres y seis años. “El que estudia en Australia no tendrá que preocuparse por obtener un permiso de trabajo al terminar sus estudios dado que tendrá una visa automática que le permitirá quedarse en y sumarle a lo académico una experiencia profesional que podrá agregar en su CV al terminar”, resume la directora de CW International Education.

Pasos a seguir

Para quienes quieran estudiar en Australia Wober recomienda acercarse a la feria donde encontrarán toda la información necesaria para comenzar esta aventura. “Luego deberán ponerse en contacto con nuestra empresa que es agente educativo calificado por el Gobierno de Australia. Nosotros brindaremos asesoramiento gratuito a todos los interesados para que puedan estudiar allá”, agrega.

Desde CW International Education podrán asesorar a los jóvenes sobre las mejores opciones educativas, las diferentes instituciones y los cursos, según los criterios y potencial de cada interesado. “Esto lo determinaremos después de entrevistarlos. Además, lo ayudaremos con su aplicación, certificación de documentación y posterior gestión de visa de estudiante sin costo”, dice Wober.

La Feria CW Australia Educa está destinada a todos aquellos que tengan como desafío potenciar su nivel académico, ganar experiencia laboral en su profesión, y al mismo tiempo, vivir en una sociedad multicultural. “Australia ofrece mucho más que otros destinos tradicionales. Es un combo perfecto calidad académica, calidad de vida y proyecto migratorio”, concluye Wober.

