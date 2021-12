Expectativa frente al verano: crecen los reclamos por el cierre de pasos a Uruguay y las demoras para cruzar

Sofía R. y su familia viajaron hace dos semanas a Punta del Este como vacaciones anticipadas. Fueron con el auto y cruzaron por Gualeguaychú. Pero no solo a la vuela debieron volver por Salto, ya que los otros puentes estaban cerrados para el regreso, sino que también a la ida tuvieron demoras, porque desde hace algún tiempo -ella no lo sabía- los controles migratorios de un país y otro se hacen de forma desdoblada. Así, cuando llegó al puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos, aunque apenas había seis autos el trámite le llevó más de una hora. “Antes el trámite era unificado. Ahora, hay que hacerlo todo dos veces. Es una falta de coordinación total entre los países y una pérdida de tiempo. No me quiero ni imaginar lo que va a ser esto en temporada, cuando haya miles de autos queriendo cruzar. Ni hablar de la ridiculez de tener que hacer tantos kilómetros de más, porque ese mismo paso estaba cerrado para volver al país”, cuenta Sofía, indignada.

Es solo un anticipo de lo que podría llegar a ser el cruce en el cada vez más cercano verano. Por eso, crecen las quejas por el cierre de los pasos con el vecino país y el tema incluso genera una cierta tensión entre Uruguay y la Argentina. También el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, emitió hoy un fuerte reclamo al gobierno nacional en favor de la rehabilitación de dos de los tres puentes que unen la provincia con tierra uruguaya, que permanecen clausurados para el ingreso.

El ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, que participó el domingo de la apertura de la 25° Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, durante su discurso pidió la reapertura de las fronteras. “Fronteras cerradas, baja circulación, es el combo mortal para el sector”, disparó. Y siguió: “La coordinación es fundamental. Las fronteras terrestres, aéreas y marítimas deben estar abiertas para el turismo, con seguridad, con vacunas, con los tests, pero hagámosla fácil en la coordinación de los gobiernos de la región sobre los estatus sanitarios, los protocolos, las acciones de fronteras. Este es el momento de coordinar para hacerle al turista la vida más fácil, cuando tiene que atravesar una frontera que ya ni debería existir”, dijo.

Movimiento de turistas en el puente Colón-Paysandú, en otras épocas LA NACION

Ayer por la tarde, Viera participó de un encuentro en la embajada de Uruguay en Buenos Aires, en el que estuvieron presentes el embajador Carlos Enciso y el ministro de Turismo argentino, Matías Lammens. En la reunión, el tono fue similar: la urgencia por la reapertura de fronteras ante el inminente comienzo de la temporada de verano.

Sin embargo, desde el gobierno argentino niegan que se haya tratado de un reclamo de las autoridades uruguayas hacia la Argentina; hablan de un trabajo dentro de una agenda conjunta para lograr que la reapertura de las fronteras ocurra. Concretamente se habló de la rehabilitación de los puentes cerrados: Gualeguaychú-Fray Bentos y Colón-Paysandú, tanto para ir como para volver. El único cruce actualmente habilitado para ingresar desde Uruguay hacia la Argentina es el que conecta Salto con Concordia, lo que obliga a desvíos de cientos de kilómetros a quienes regresan de, por ejemplo, Punta del Este o Montevideo.

Desde el comienzo de la pandemia, la Dirección Nacional de Migraciones, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, dispuso el cierre de más 200 pasos fronterizos. Hoy, solo fueron reestablecidos unos 40 cruces internacionales y existe descontento y reclamos de las comunidades locales, los viajeros y los operadores turísticos para que se rehabiliten, con los controles sanitarios correspondientes.

Ante la consulta de LA NACION sobre si se está reevaluando la situación del cierre de fronteras ante la llegada del verano, desde Migraciones remitieron a la autoridad sanitaria. Y desde el Ministerio de Salud, en tanto, se informó que las relaciones fronterizas tienen que ser de común acuerdo entre ambos países, no pudiendo la Argentina unilateralmente decidir la reapertura. También apuntaron que, con la aparición de la variante ómicron en el país, los protocolos están “en constante reformulación”.

“Incomprensible”

El gobernador Bordet se sumó a la polémica, al reclamar hoy desde Uruguay por la demora de autoridades de Salud argentinas en rehabilitar los pasos. “Resulta incomprensible que funcionarios del Ministerio de Salud no tomen dimensión del problema que están causando en Entre Ríos”, sostuvo, durante el acto de traspaso de mando de las autoridades del Comité de Cuenca del Río Uruguay, del que participó el presidente Luis Lacalle Pou.

Punta de Diablo, otro destino turístico en Uruguay Gentileza: Turismorocha

En diálogo con la prensa uruguaya, el mandatario señaló el “perjuicio” que la demora trae aparejada al “turismo, el comercio y a muchas familias de la región”.

“Desde Entre Ríos venimos gestionando hace varios meses la apertura de los puentes Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, como ya lo hicimos en Concordia-Salto. Ponemos a disposición toda la infraestructura y el personal para garantizar que sean pasos seguros”, subrayó.

Sin embargo, “hay una disposición del Ministerio de Salud de la Argentina que todavía no nos autoriza, de manera incomprensible –puntualizó-. Es muy necesario llevar adelante estos procesos de integración para el turismo, pero también para las familias que están ensambladas a ambos márgenes del río Uruguay y que necesitan poder reencontrarse”.

Los testimonios de los viajeros confirman la necesidad de avanzar en ese sentido. Hace poco más de una semana, José F. llegó con su familia en auto a Gualeguaychú rumbo a Uruguay. “Fue complicado cruzar, porque tuvimos que hacer Migraciones dos veces. Una del lado argentino y otra del uruguayo. Desde hace más de 25 años que cruzamos por este puente y nunca nos habíamos encontrado con semejante falta de coordinación y burocracia. Pero lo peor es que, a la vuelta, tuvimos que desviarnos unos 200 kilómetros para el cruce de Salto-Concordia cuando podríamos haber cruzado por Fray Bentos, como siempre. Sin embargo, estaba cerrado el paso para entrar al país, una cosa ridícula”, protesta José.

Desde el gobierno argentino insisten en que no existe un reclamo por parte de Uruguay, sino que los dos países están trabajando en ver cómo hacerlo posible; incluso se especula que la Argentina está más interesada que Uruguay en la reapertura de las fronteras porque el tipo de cambio le es favorable y, en cuanto se habiliten los cruces, miles de uruguayos aprovecharan para venir a pasar el día, hacer compras y cargar combustible del lado argentino. Pero, por el momento, los pasos continúan cerrados.