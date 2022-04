Fin a la polémica: el intendente que proponía sacrificar perros callejeros dio marcha atrás

SAN JUAN.– El intendente de Ullúm, Leopoldo Soler, decidió dar marcha atrás con el proyecto de ordenanza elevado al Concejo Deliberante mediante el cual establecía la creación de un refugio municipal para perros callejeros e implementaba el sacrificio para aquellos que, luego de seis meses en el lugar, no hubieran sido adoptados.

La iniciativa se vio envuelta en una fuerte polémica por las críticas recibidas de proteccionistas y abogados que defienden los derechos de los animales, e incluso del secretario de Ambiente de la provincia de San Juan, Francisco Guevara. En la vereda contraria, existía el apoyo de quienes reclaman terminar con el problema de los perros callejeros, que en muchos casos se terminan convirtiendo en cimarrones, con el consecuente riesgo para las personas.

La medida se impulsó tras el fallecimiento de un hombre de 53 años, producto del ataque de una jauría el pasado 3 de abril. Era empleado del Parque de Tecnologías Ambientales de la provincia. El hecho no fue aislado: el 1° de noviembre del año pasado, una joven de 23 años que salió a trotar en el departamento Albardón también falleció tras ser agredida por otra jauría.

Consultado nuevamente por LA NACION, el intendente dijo: “El proyecto se ha visto desalentado por dos motivos. Uno de ellos es que desde Ambiente [de la provincia] no van a permitir que pueda existir la eutanasia, entonces ya no podremos darle continuidad. No tendríamos presupuesto suficiente para mantener la comida para esos animales que no son todos, son aquellos que no encuentran un encauzamiento en la comunidad. Otro motivos es que ya algún concejal se ha expedido en contra de este proyecto públicamente, lo que da cuenta de que no va a haber un consenso como el que este intendente pretende, que es la aprobación por unanimidad”.

Soler había explicado ayer a LA NACION que la iniciativa apuntaba a “animales peligrosos y estos animales peligrosos van a tener un tránsito por el refugio, según la proyección como máximo de seis meses, pensando en que antes de ese tiempo se los va a poner condiciones, vacunar, castrar y poner en adopción”.