Floresta: qué significa la alerta roja que dictó la Ciudad tras el derrumbe de una casa que dejó muertos y heridos

escuchar

Tras el derrumbe de una casa de dos plantas que dejó al menos dos muertes y 21 heridos, el gobierno de la Ciudad declaró una “alerta roja” en el sistema de salud público para atender a los afectados que pueda haber, mientras los bomberos trabajan para retirar a las personas que aún se encuentran entre los escombros.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que debido a la gravedad de lo ocurrido, se declaró una “alerta roja” en todos los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, que representa una señal para que todos los equipos estén listos para atender a más heridos.

“Desconocemos la cantidad que hay debajo de los escombros”, afirmó Crescenti al explicar la decisión. El funcionario precisó que se trasladó a ocho personas y que se asistió a una veintena. Dijo que psicólogos y psiquiatras también trabajan en el lugar.

Derrumbe en Floresta 1

Mientras buscan más personas entre los restos del derrumbe, en algunos casos con ayuda de perros, el SAME montó un significativo operativo en el lugar. Crescenti explicó que hay “camillas secuenciales, oxígeno y mantas térmicas” preparados. “El área es muy inestable y corre riesgo de más derrumbe”, dijo a TN.

“A medida que los bomberos rescatan, nosotros asistimos”, agregó el funcionario, responsable del servicio de emergencias porteño. Más de 35 ambulancias trabajan en el lugar.

No se trata de la primera vez que la Ciudad declara la alerta roja con un aviso a todos los hospitales. Una medida similar se había adoptado, por caso, en ocasión de la cumbre del G20 en Buenos Aires, en 2018.

El SAME tiene un sistema interno que califica las llamadas de atención que recibe en función de su prioridad. Una de ellas es la de “Auxilio código rojo”, según se describe en el sitio del organismo porteño. Se trata de la que reviste mayor importancia en función de las emergencias.

Así lo define el SAME en su sitio oficial: “Situación que por la gravedad y riesgo inminente de muerte de una persona, deberá recibir asistencia Médica de una unidad del SAME, en un lapso aproximado no mayor a los 10 minutos, desde que ingresa la llamada a la central de despacho hasta que se hace contacto con el paciente”.

Derrumbe en la noche

Según las primeras estimaciones, serían de 12 a 15 las personas atrapadas tras el derrumbe de una casa tipo PH que tuvo lugar, cerca de las 23, en Rivadavia 8758, en la intersección con Lacarra.

Derrumbe en Floresta: rescatan a una menor de la vivienda

Hasta el momento, se supo que algunas personas fueron derivadas al Hospital Santojanni y al Hospital Álvarez. Entre ellas, un bebé de una semana de vida y una mujer mayor. Crescenti añadió que dos menores de edad fuera de peligro también fueron trasladados.

El titular del SAME explicó que la vivienda dañada tiene un entrepiso “con una construcción posterior” en la que “han caído dos pisos”. “Estamos tratando de sacar a las personas atrapadas según la prioridad. Todos los hospitales fueron alertados”, insistió.

LA NACION

Temas Floresta