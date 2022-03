Formación docente: cuatro años después de un inicio polémico, la Universidad de la Ciudad tendrá sus primeros egresados

Debates calientes, con discursos acalorados y una atmósfera pesada que se trasladó hacia afuera de la Legislatura porteña acompañaron la reforma del sistema de formación docente en la ciudad cuando se sancionó la ley en noviembre de 2018. Los incidentes de esa tarde marcaron el pulso de la resistencia de algunos sectores educativos que se oponían a la creación de la UniCABA para reemplazar a los institutos de capacitación que ya estaban funcionando. A partir del próximo semestre, y cuatro años después del inicio del proyecto, la universidad porteña tendrá sus primeros egresados, con una pequeña modificación en el nombre para renovar la imagen tormentosa de aquella sanción y con varias modificaciones respecto a la idea original.

La Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, como se decidió llamarla en el Ministerio de Educación porteño tras superar un inicio envuelto en polémica, principalmente, por la idea original de suprimir los 29 institutos existentes, contará con graduados a partir de agosto próximo en las licenciaturas en Gestión de Instituciones Educativas; en Enseñanza con Tecnología Digital, y en Enseñanza Integrada de Ciencias Naturales, Tecnología y Matemática para Educación Primaria, tres carreras destinadas a personas con formación docente para que puedan acceder a un título universitario y ampliar su capacidad laboral. Entre otros objetivos, podrán dirigir instituciones educativas.

La actividad en la nueva universidad, que funciona en avenida Paseo Colón 255, en la vieja sede del Ministerio de Educación, comenzó en el primer semestre del año pasado de manera virtual y luego, en la segunda mitad del año, las clases fueron pasando al formato presencial. Esta semana empezó el ciclo 2022, que mantiene un 30% de carga horaria de modo remoto, con 1100 alumnos y tres cohortes de carreras con diversas ofertas orientadas a la profesión docente y a la investigación educativa. De un año a otro la propuesta se duplicó y la cantidad de estudiantes se triplicó.

Las actividades académicas regulares comenzaron en marzo de 2021 y este año se abrieron profesorados de complemento para aquellos que quieren formarse como docentes. Hay enfermeros, técnicos superiores en turismo, psicólogos o de otros campos profesionales que concurren a la universidad para adquirir competencia o titulación para la docencia. La mayor parte del alumnado son docentes de primaria y secundaria.

La marcha que precedió el acampe contra la UniCABA en los días previos a la sanción de la ley y en contra del cierre de los institutos de formación docente Twitter

“El único antecedente era el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad, con rango universitario, pero sin ser universidad. La Universidad de la Ciudad es la primera en este formato aunque hay otras nueve universidades del ámbito provincial que se crearon en los últimos 20 años, siguiendo una tendencia mundial. Sabemos que hay una competencia y queremos jugar siendo la opción pública, con estándares altos y una marca que se distinga, sabiendo que hay otras ofertas en este mismo campo”, sostuvo Mariano Palamidessi, rector de la universidad.

El directivo considera que “el comienzo tumultuoso es parte del pasado” y que la Universidad de la Ciudad se consolidará como una alternativa importante para la formación docente. Además de los graduados en las primeras carreras, entre 160 y 190 hasta marzo del año próximo, hay estudiantes de profesorados universitarios en Educación Primaria; Biología, Física, Matemática y Química para nivel secundario; y bachillerato de Educación en Ciencias. “El profesorado de ciencias naturales titula para cuatro especialidades diferentes: física-matemática o biología-química. Todo el mundo va hacia la doble disciplina y nuestro objetivo es formar profesores con fuertes bases interdisciplinares. Con un cuatrimestre más de estudio, les facilitamos otra disciplina al integra dos ramas”, detalló Palamidessi.

La relación con los institutos de formación docente, según dijo, fue mejorando en los últimos años y lo que se intenta generar es un ecosistema donde convivan todos los actores en una sinergia colectiva. “Los institutos no pueden dar títulos de grado universitario y posgrado, lo cual ha limitado a los docentes en su formación posterior. Por eso, la universidad puede ser un articulador. El año próximo sacaremos alguna oferta de articulación para complementar la formación docente”, adelantó. Será algún tipo de licenciatura, proyecto en el que el Ministerio se encuentra trabajando.

“Tiene que incrementarse la comunicación y la cooperación para que funcionemos mejor. Sentimos que estamos captando el interés de los docentes que se forman en esos institutos, sabemos que la universidad está creciendo con propuestas de formación para el desarrollo de los docentes sin que los institutos pierdan su matriculación. Es un proceso natural, son muchos docentes, la gente estudia cada vez más y en determinado momento de su carrera se reconvierte o se especializa”, agregó.

Para la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, la demanda de formación comienza a cumplirse en una universidad que fue pensada como el lugar de formación para los docentes del siglo XXI. “Es un espacio donde aprendan nuevas formas de enseñar en un entorno de debate y constante actualización de conocimientos”, dijo la funcionaria.

“Venimos trabajando hace varios años en la carrera docente en general. Hace unos días presentamos en la Legislatura un proyecto para reformar el estatuto docente y la creación de esta universidad está dentro de este objetivo. Queremos que los docentes tengan la posibilidad de seguir capacitándose, de seguir actualizando sus herramientas de enseñanza en pos de garantizarles siempre a los chicos y chicas una educación que les permita crecer y desarrollarse en esta sociedad”, agregó.

Experiencia personal

Sol Accari tiene 22 años y desde que egresó de la secundaria, en 2017, pasó por varias experiencias hasta llegar a la Universidad de la Ciudad. Estuvo en Austria por una beca, comenzó el CBC de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y viajó a Brasil para ser parte de un voluntariado de educación en poblaciones vulnerables donde comenzó a darse cuenta que quería seguir el camino de la docencia. “La ventaja es que construimos desde cero a la par de las autoridades y los profesores; las contras, en el camino pasan cosas que hacen ir para atrás y eso desestabiliza un poco el ritmo de los estudiantes. Por ejemplo, hubo que adaptarse al campus online y superar ciertas barreras tecnológicas o de adaptación a la plataforma”, resumió la alumna del primer ciclo del profesorado universitario de Educación Primaria. “En nuestro grupo somos poquitos para una carrera de cuatro años, pero los cohortes que vinieron después nos fueron multiplicando. Nosotros fuimos los conejitos de india en todo sentido, con ventajas y desventajas”, sostuvo, entre risas.

Según describe lo que se podría mejorar es contar con más materias y horarios en forma remota, sobre todo, para aquellas personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. La jornada comienza a las 17 y se extiende hasta las 21 y ella, como muchos de sus compañeros, trabaja hasta las 16.30.

La presencialidad, en cambio, es una ventaja para Magali Rak, de 20 años y de Lanús, que a pesar de la distancia y de tener que viajar todos los días elije el encuentro personal con los docentes. “Estar en el lugar es una ventaja, a pesar de gastar plata en el viaje, pero lo prefiero más, porque me ayuda bastante y se hace más cómodo que el profesor esté atento, la relación profesor alumnos es más cercana”, afirmó.

¿Por qué la eligió? “Le quise dar la oportunidad porque era algo nuevo. Me parecía que tenía una buena aceptación y prestigio en las redes sociales. Las carreras que hay me parecen muy buenas, las licenciaturas, por ejemplo, quizás me inscriba en alguna o el profesorado de primaria”, dice. Eso será luego de terminar su profesorado de Matemática que, según ella, la tiene enamorada.