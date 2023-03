“Fue como un Boca-River, pero más multitudinario”: así quedaron las inmediaciones del estadio tras el partido de la selección

escuchar

Esta mañana, en las inmediaciones del estadio de River Plate —en Núñez y Belgrano—, las pocas personas que se movían por la zona, eran los runners, quienes, solos o en grupo, cumplían concentrados con su meta. Parecía la mañana de un feriado como cualquier otro, no la posterior al gran festejo de la selección nacional campeona del mundo que duró más de seis horas y reunió a más de 80.000 personas en el Monumental.

“Llegué temprano y encontré algunos camiones de limpieza trabajando. Está todo muy limpio”, dijo Laura, una de las corredoras que prefirió resguardar su apellido.

Más allá de algunas botellas de plástico en los canteros, las calles aledañas al Monumental se encontraban despejadas y tranquilas. El feriado nacional por el Día de la Memoria permitió que cerca de las 9, el movimiento por la zona fuera escaso. Silvia Marín era una de las pocas despiertas y se encontraba baldeando la vereda de su vivienda sobre la calle Victorino de la Plaza.

“Quedaron algunas botellas de plástico tiradas y papel higiénico, pero no hubo grandes disturbios. Fue como un Boca-River más multitudinario”, dijo. Sin embargo, aprovechó para expresar su disconformidad con los continuos eventos deportivos y shows musicales fundamentalmente por tres razones: el uso de bombas de estruendo que “afectan a las personas con problemas coronarios, mascotas y niños”, el acarreo de autos “sin previo aviso” en la calle García para permitir que pasen distintos ómnibus y el uso de la avenida Quinteros como acceso a la cancha, que deja a los vecinos de esa zona “sin libre circulación”.

La presencia de vallas de contención eran los pocos rastros de los festejos de anoche en el Monumental Alejandro Guyot

En esa misma línea se expresó Carlos, un vecino que vive sobre la calle Bavio. “El operativo de ayer estaba muy bien organizado y no hubo problemas, pero el gran tema, no solo con el partido de ayer sino con todos los eventos de este tipo, es que los vecinos quedamos presos. El día que hay evento no podemos festejar cumpleaños, hacer reuniones familiares, ni nada”, dijo.

El operativo

De acuerdo al gobierno porteño, al final del evento comenzó un operativo especial de Higiene y Limpieza Urbana a través del trabajo conjunto de barrenderos, hidrolavadoras, camiones recolectores y barredoras mecánicas, que también contempló inspecciones generales del mobiliario urbano para asegurar que el espacio público volviera a la normalidad lo más rápido posible.

Algunos de los rastros que esta mañana permitían adivinar que anoche una multitud caminó esas calles agitando banderas argentinas y coreando el nombre de Lionel Messi eran las vallas de contención que se encontraban amontonadas en varios grupos sobre la pared del estadio. Además, tres empleados se encontraban realizando la limpieza de las bocas de tormenta del área. “Quedó bastante bien todo, las bocas más cercanas al estadio están un poco más sucias, pero normal”, dijeron.

Pero la calma duró poco en Núñez. Cerca de las 10, numerosos ómnibus escolares comenzaron a estacionar sobre las avenidas Figueroa Alcorta y Guillermo Udaondo y cientos de personas se bajaban vistiendo remeras de La Cámpora y levantando banderas de la misma agrupación liderada por el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner. Se reunían unos minutos en la calle y luego se dirigían en grupos hacia la Avenida del Libertador. Además, desde temprano, quienes circulaban por la Avenida General Paz no podían utilizar la bajada de Del Libertador hacia la Capital, porque se encontraba cerrada.

Cerca de las 10 comenzaron a llegar micros escolares con personas que se dirigían hacia la exESMA Alejandro Guyot

Desde 2017, La Cámpora se reúne en el Espacio Memoria y Derechos Humanos —exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA)—, en la Avenida del Libertador 8151, y marcha por esa misma avenida y luego por Leandro N. Alem durante unas seis horas hasta desembocar en Plaza de Mayo, donde alrededor de las 14 tendrá lugar el acto principal para recordar hoy a las víctimas del golpe del 24 de marzo de 1976 bajo el lema “A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia”.

Yanina, otra vecina del barrio, opinó: “Hoy me parece bien que la gente se manifieste, es el Día de la Memoria. Ayer sí estaba un poco sobrepasado todo. Dejaron usar todas las calles para salir y entonces la gente usaba los árboles como baño”, dijo.

Cristian Nasso, otro vecino de la zona, dijo: “El barrio está limpio, pero de las vallas hacia afuera, hay basura y mugre. No sé cómo terminará todo hoy, supongo que igual”.

Los cantos por la Scaloneta que hacía pocas horas inundaban el barrio, ahora eran reemplazados por los bombos y redoblantes que calentaban los motores para una jornada de marcha.