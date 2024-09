General Paz | Un camión chocó contra un puente, el contenedor que llevaba cayó sobre la autopista y provocó un caos de tránsito

Escuchar

Este lunes por la tarde, un camión chocó contra un puente a la altura de Villa Pueyrredón (km 7.5) y volcó el conteiner que llevaba sobre la avenida General Paz. El incidente resultó en el corte total de los tres carriles habilitados en sentido al Río de la Plata. Provocó severas demoras y desvíos en el tramo comprendido entre Ricardo Gutiérrez norte y Av. Constituyentes. Según informó BA Tránsito en la red social X, el vehículo de gran porte excedía el límite de altura para transitar.

“Av. Gral Paz. Altura Griveo. Reducción de carril sentido al Río de la Plata por incidente vial”, había informado en primera instancia desde la cuenta que pertenece el Ministerio de Infraestructura del gobierno de la Ciudad. Luego ampliaron: “Demoras en Av. Gral Paz km 7.5 sentido a Río de la Plata. Camión excedido de altura, contenedor caído. Colisión con puente. Carril central obstruido. Desvío total por la Policía [de la Ciudad]. Circule con precaución”.

El último antecedente se registró en febrero del año pasado luego de que un camión que trasladaba un contenedor chocase contra la estructura del puente Curupaytí, también a la altura del barrio de Villa Pueyrredón, y el imponente recipiente de metal se desprendiera y cayera sobre el lado derecho de un auto. Dos personas resultaron heridas. Las víctimas viajaban dentro de un Volkswagen Voyage. Pudieron salir del automóvil por sus propios medios y recibieron atención médica.

Panamericana: un camión se partió en dos y hubo importantes demoras en ambos sentidos

Los accidentes protagonizados por camiones que trasladan conteiners hicieron regulares en los últimos meses. Sin ir más lejos, a principios de julio, un camión chocó y terminó partido en dos -la cabina quedó de un lado de la autovía y el acoplado del otro-. El siniestro se produjo en el kilómetro 24 de la autopista Panamericana -zona de Don Torcuato- y dejó al menos un herido. Provocó asimismo demoras en ambos sentidos debido a que se obstruyó el paso en tres carriles.

conductores expresaron sus quejas y molestias por las tediosas demoras que generó el choque y apuntaron contra las autoridades de seguridad por la falta de capacidad a la hora de actuar. “Es un desastre. Salen autos por todos lados, de la nada, de los costados. Un viaje que, en general, me puede llevar media hora como mucho, me está llevando hora y media”, resaltó Valeria, una de las perjudicadas por el incidente, en declaraciones que había hecho a LA NACION.

Entre los mensajes que circulaban por la red social X, un usuario no escondió su enojo y comentó: “Gracias al camionero que chocó porque hacen lo que quieren en Panamericana y nadie los controla. Hace dos horas que los que trabajamos y necesitamos llegar a casa estamos parados. ¡Alguien tiene que hacer algo!”. “Dios, la cantidad de años de vida que estoy perdiendo en la Panamericana. Me quiero matar. Estoy harta”, lamentó otra usuaria.

Por su parte, una internauta trató de buscar explicaciones a lo sucedido: “¿Porque Panamericana está colapsada? ¡Porque dejan que los camioneros vayan por donde quieran! Nadie controla nada! Carriles rápidos llenos de camiones!”. “Llevo dos horas acá e hice cuatro kilómetros. Desastre”, sostuvo un cuarto automovilista. En coincidencia con los otros conductores, planteó también: “¿Hasta cuando vamos a tener que ligar estos quilombos por falta absoluta de controles?”.

“En Panamericana, tardamos alrededor de una hora y media para hacer un tramo que, en condiciones normales, se recorre en no más de 20 minutos. Todo por un accidente que fue hace cuatro horas y aun no logran levantar. No me tiro debajo de un camión porque, de lo lento que va, ni me rasguña”, resumió Nadia en X.

“Estoy indignada. Hoy es el segundo choque en Panamericana por container que los llevan en camiones no aptos para los mismos, van sueltos apoyados en donde sea! Hace dos horas que estoy manejando para llegar a buscar a mis hijos”, acotó Agustina.

