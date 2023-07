Gualeguaychú: multaron y le precintaron los patines a un hombre que andaba en rollers

escuchar

Un vecino de Gualeguaychú disfrutaba de una jornada al aire libre con su familia cuando se vio involucrado en un particular episodio. Mientras él se movilizaba en patines en los alrededores de la plaza céntrica, su hijo y su novia lo hacían en bicicleta. De repente, un agente de tránsito local los interceptó, le precintó los rollers al hombre y se los incautó, todo con la ayuda de efectivos policiales. “No tenía ni idea que esto estaba prohibido en la ciudad, me parece súper raro e insólito”, dijo, perplejo, el entrerriano.

La inédita escena se vivió en las últimas horas en la céntrica Plaza San Martín y se hizo pública luego de que Gerardo Maciel viralizara el momento en las redes sociales. “Íbamos a ir con mi nene y con mi novia a comprar cosas para la escuela y después a la plaza. Cerca de Perón y 25 de Mayo, el agente de tránsito se acercó a toda velocidad en la moto, se interpuso entre mi hijo y yo. Como lo hizo chocar a mi nene empezamos a discutir”, relató el hombre en diálogo con la radio local Máxima.

Andaba en rollers por las calles de Gualeguaychú y ahora deberá pagar una multa

Y prosiguió: “El agente me empezó a amenazar con que me iba a secuestrar los patines, que iba a llamar al Comando Radioeléctrico, me empezó a incitar para que lo toque o le pegue en medio de la calle”, afirmó el hombre. Contó que el inspector pidió que se acercaran efectivos policiales “para que me detuvieran y que me incauten los patines”.

“Fue todo muy bizarro, mucha gente alrededor viendo; todos se reían, hasta la Policía”, aseveró Maciel y contó que ahora tiene que pagar una multa para retirar los patines. “Los uso mucho y lo hago desde el 95. Para mí es un medio de transporte ecológico y sustentable, me los pongo y voy a hacer mandados”, relató el hombre, atónito con lo que le tocó vivir.

Un oficial le sustrajo los patines a una persona que patinaba en la Plaza Central de Gualeguaychú

Cuando el agente de tránsito le precintaba los patines, el vecino se reía y le comentaba con ironía: “Capo, si la pones ahí [la cinta] yo después no puedo poner el pie adentro”. “Dejalo que está divertido”, le contestaba, con el mismo tono de burla, una voz femenina. El vecino de Gualeguaychú consideró “increíble que uno cometa un delito si salís a andar en skate o patines. Solo podés patinar en el parque que tiene los mismos pozos que cuando yo tenía cinco años, pero más grandes. El velódromo no está apto para nada, y el skatepark tiene rampas no está apto para patines”.

Qué dice la municipalidad de Gualeguaychú

LA NACION se comunicó con la municipalidad de Gualeguaychú, pero no quisieron hablar sobre el tema. Según el medio local El Día On Line, desde la oficina de Tránsito municipal difundieron una norma que prohíbe circular en la ciudad tanto en patines como en patineta. Se trata de la ordenanza N.º 11995/2015, que expresa lo siguiente: “Restrínjase en la calzada la circulación de patinetas y/o skate, rollers, etc.”. Y marca que “el hecho de infringir lo dispuesto en el artículo precedente devendrá en pena de multa”.

Gualeguaychú: andaba en rollers por la calle y ahora deberá pagar una multa

En parte de sus considerandos indica que hay ciertas actividades, como los patines o rollers, que día a día van teniendo nuevos adeptos y que aún no están reguladas. El texto dice, además, que la calzada está destinada principalmente a la circulación de automóviles, motos, bicicletas y otros medios de transporte de mayor porte y que “son muchos los chicos que circulan por las calles de nuestra ciudad practicando este deporte con los riesgos que conlleva hacerlo en medio de la circulación de automóviles”.

