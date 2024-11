“Había gente a los gritos tratando de bajar de los aviones”: malestar y descontrol en Aeroparque por un paro de Intercargo

Aeroparque se ha convertido en un hervidero de frustración y desorden por una medida de fuerza sorpresiva que desde alrededor de las 10.45 realiza personal de la empresa Intercargo. Frente a la falta de respuestas por parte de las compañías aéreas afectadas y con una multitud cada vez más impaciente, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intentaban organizar la situación, mediante la implementación de un sistema de control para guiar a los pasajeros en una única fila que rodea la terminal.

Según indicaron fuentes de PSA a LA NACION, “desconocemos hasta cuándo va a durar el paro. Lo que hicimos fue sacar a la gente que estaba en los aviones porque era un descontrol, gente a los gritos que pedía bajar”. Sin embargo, el intento de organización parecía insuficiente: en el interior de Aeroparque, la situación era caótica, y los empleados de las aerolíneas, superados, no lograban contener las demandas de los viajeros. Los pasajeros, irritados, gritaban en busca de soluciones y, entre la confusión, se oían reclamos constantes: “¡Siempre lo mismo!”.

Entre los afectados, varios casos reflejan el impacto de esta paralización. Uno de ellos es el de Carmen Salazar, de 89 años, quien llegó al aeropuerto en silla de ruedas, acompañada por su hija, con la ilusión de visitar a su familia en el sur del país. “Hace meses que organizamos este viaje. Mi familia me está esperando y quería ir a ver a mis nietos que no veo desde hace años”, comentó, mientras observaba el desorden a su alrededor. Su hija explicó que, debido a la cancelación, han intentado obtener información en distintos mostradores, pero solo reciben respuestas ambiguas. “Nos dicen que esperemos, pero ya llevamos horas acá y mi mamá está muy incómoda. Pedimos alguna solución, pero no hay respuesta. Es desesperante porque, con su edad, cualquier espera prolongada se vuelve un problema”, añadió. Carmen, visiblemente afectada, agregó: “No sé si voy a poder volver a verlos, es un sueño que se está convirtiendo en pesadilla”.

Otro caso conmovedor era el de una pareja de turistas extranjeros que planeaban continuar su viaje por la Argentina. Pierre y Amélie, ambos de nacionalidad francesa, se encontraban en medio de la multitud, tratando de comprender la situación. Con poco manejo del idioma y una agenda ajustada, el bloqueo de su vuelo fue un golpe inesperado. “Nos mandan de un lado a otro, pero nadie nos dice cuándo podremos volar. Vinimos con toda la ilusión de conocer estos paisajes tan conocidos en el mundo, y ahora parece que nos vamos a perder esta oportunidad”, indicó Pierre. “Nuestras valijas ya estaban en el avión y no sabemos si podremos recuperarlas. Tenemos todo ahí: la ropa, los documentos”, agregó Amélie, con decepción.

El caso de Ana Mansilla era otro de los testimonios que resaltaba la urgencia de los pasajeros. Ella, que reside en la Capital, debía despedirse de su madre, que está gravemente enferma en Salta. “Recibí una llamada esta mañana diciéndome que el estado de mi mamá empeoró y que no le queda mucho tiempo. Vine acá corriendo, con la esperanza de llegar a tiempo, pero ahora estoy atrapada en esta situación”, contó con la voz quebrada. Mientras intentaba contener las lágrimas, agregó: “Le expliqué a la aerolínea lo que estaba pasando, que no podía esperar a mañana o pasado, pero no me dan ninguna respuesta concreta. Es como si no les importara. Solo necesito estar con mi mamá en este momento, pero parece que ni siquiera me van a permitir eso”.

