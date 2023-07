Incendio en una casa en Mendoza: un hombre intentó salvar a su hijo de 12 años, pero murieron los dos

escuchar

Un chico de 12 años y su padre de 31 murieron esta madrugada como consecuencia de un incendio de la casa donde vivían en la localidad mendocina de Las Heras, en tanto que tres hermanas del niño y su madre fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono.

Según fuentes policiales, el fuego se desató alrededor de las 5 en la casa 32 de la manzana C, en el barrio Santa Teresita de Las Heras, presuntamente originado por el desperfecto eléctrico de una estufa en la habitación de los niños.

Las llamas se expandieron rápidamente tras alcanzar un colchón, indicaron los voceros, y en ese contexto la familia se apuró a abandonar el inmueble. No obstante, el sitio local Diario Uno consignó que la víctima de 31 años demoró en salir para salvar a su hijo de 12, quien no había podido hacerlo por sus propios medios. Así lo afirmaron vecinos que atestiguaron el hecho y agregaron que el hombre, identificado como Juan Espinoza, no consiguió su objetivo y se desvaneció por inhalación de humo.

Posteriormente, Espinoza fue retirado de la propiedad por los rescatistas que trabajaron en el control de las llamas y trasladado de urgencia a un hospital local, pero falleció en el trayecto. Por otra parte, se informó su hijo de 12 años al que trató de rescatar murió dentro de la vivienda.

En tanto, las fuentes señalaron que la madre del menor, identificada como Cintia Maldonado, de 28 años, y sus otras tres hijas sobrevivientes, de 5, 7 y 10, fueron trasladadas al hospital Carrillo, donde recibieron atención médica por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono. A diferencia de sus familiares fallecidos, se informó que todas ellas lograron salir de la casa por sus propios medios.

Con relación a las causas detrás del siniestro, las primeras pericias indicaron que hubo un desperfecto eléctrico en una estufa ubicada en la habitación en la que dormían los niños.

La investigación del accidente quedó en manos de la Oficina Fiscal 6 de Las Heras.

LA NACION

Temas MendozaIncendio