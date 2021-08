Informe sobre las muestras secuenciadas: con qué variantes se contagiaron los vacunados y cuántos de ellos murieron

El Ministerio de Salud de la Nación difundió un informe que revela con qué variantes del coronavirus se contagiaron las personas que estaban vacunadas, algunas con la primera dosis y otras con el esquema completo. El informe, de 19 páginas, analiza las muestras secuenciadas por el Instituto Malbrán y por distintos laboratorios del Consorcio PAIS.

Se tomaron como referencia 3632 muestras de personas con test de covid positivo, realizadas entre el 1° de enero y el 9 de agosto de este año. Un tercio de los contagiados estaban vacunados. El estudio sirve, entre otras cosas, para determinar qué variantes penetran más entre los inmunizados y cuán graves son los casos.

Las muestras se secuenciaron tomando como parámetro la vigilancia en viajeros, en cuadros graves inusitados, personas vacunadas y monitoreo regular de variantes circulantes. La variante Manaos es la que más contagios y muertes produjo entre vacunados y no vacunados.

De allí se desprende que en ese período “se registraron un total de 1433 casos analizados por secuenciación genómica con antecedente de vacunación para SARS-CoV-2: 708 casos luego de la aplicación de la primera dosis de vacuna y 725 casos posterior a la aplicación de la segunda dosis”.

En los gráficos que publica el Ministerio se observa que se hace una distinción entre los que llevan más de 21 días tras la primera dosis o los que tienen el esquema completo, contra los que estaban en el período inferior a las tres semanas de la primera aplicación.

En los 535 casos considerados inmunizados (una dosis con más de tres semanas de tiempo antes del contagio), un 58.7% se contagió con la variante gamma (Manaos), 24.7% con la variante lambda (Andina), 11% a la alpha (Reino Unido), el resto a otras variantes con bajo monitoreo o de bajo riesgo.

.

En el caso de las personas con esquema de vacunación completo, sobre un total de 639 contagiados: un 58.5% se contagió con la variante gamma (Manaos), 23% con la variante lambda (Andina), 7% a alpha (Reino Unido), el 11,5% restante son en variantes bajo monitoreo o de bajo riesgo.

.

Dentro del informe también se detalla, por primera vez, cuántas de estas personas vacunadas fallecieron luego de contraer cada una de las variantes. “Del total de 1433 casos con secuenciación genómica y antecedente de vacunación para SARS-CoV-2, se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 144 fallecimientos: 16 casos en personas no inmunizadas, 94 en inmunizados (una dosis y tres semanas de tiempo) y 34 casos con esquema completo de vacunación”, detalla el documento en su décima página.

De los contagiados con alpha, siete personas con una dosis murieron y solo una con esquema completo falleció. En tanto, con variante gamma, fueron 10 los muertos sin estar vacunados, 60 los que no habían completado el esquema y 25 con esquema completo. En el caso de la lambda fueron 3 los muertos sin estar vacunados, 23 los que tenían una dosis y 8 los que tenían las dos dosis.

Sobre este punto, consultado por LA NACION, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez dijo: “Sería importante saber cuál de las vacunas disponibles en el país habían recibido las personas infectadas y fallecidas para tener mayor información sobre el nivel de protección que generan frente a cada variante”.

.

El número actual de secuenciación permitió también conocer la distribución por sexo y franjas etarias de incidencia de cada una de las variantes detectadas en el país. “En cuanto a la distribución por sexo de los casos secuenciados, se analizaron 1668 casos en mujeres y 1511 en hombres. Entre las mujeres, 1087 casos (65.2%) pertenecen a variantes prioritarias y 581 casos (34.8%) a variantes no prioritarias. Respecto a los hombres, en 1032 (68.3%) casos se detectan variantes prioritarias y en 479 (31.7%) casos variantes no prioritarias”, dice el documento.

“Al analizar la distribución de variantes prioritarias por grupo de edad y sexo, se observa que la frecuencia absoluta de variantes prioritarias en menores de 20 años es aproximadamente homogénea en ambos sexos siendo algo mayor en varones. Entre los 20-49 años la distribución de variantes prioritarias es superior entre mujeres mientras que a partir de los 50 y hasta los 80 años es mayor en los varones. En los mayores de 80 años la distribución de variantes prioritarias es algo superior para las mujeres”, especifica sobre los cortes etarios y agrega: “La detección de la variante lambda presenta una frecuencia absoluta superior entre mujeres para todos los grupos etarios analizados, exceptuando el grupo de 60-69 años, para el cual es algo mayor entre varones”.

Si se analiza la evolución de los cuadros de las personas contagiadas con las variantes del total de casos secuenciados, se registraron 333 con evolución grave y 2856 casos sin criterio de gravedad. En cuanto a la distribución de variantes prioritarias, en los casos graves 215 (64.6%) corresponden a la variante gamma, 23 (7%) a la alpha y 63 (19%) casos graves con lambda. En tanto, en los casos no graves, 1638 (57.4%) corresponden a la variante Gamma 249 (9%) a la alpha y 585 (20.5%) a la lambda.

.

Los casos de delta que se miran de cerca

Cinco casos de personas que residen en la ciudad de Buenos Aires fueron identificadas con la variante delta de coronavirus sin que se haya podido establecer nexo epidemiológico con ningún viajero, indicó también en el informe difundido por el Ministerio de Salud. Además, desde el Ministerio de Salud porteño indicaron a LA NACION que analizan otros cinco casos de posibles contagios con la variante identificada por primera vez en India.

“Hasta el viernes 13 de agosto, en Argentina han sido identificados 130 casos de variante delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio, de los cuales 125 corresponden a casos importados o relacionados con la importación (100 a viajeros internacionales y 25 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos); y cinco casos no relacionados a la importación (residentes en la Ciudad de Buenos Aires)”, indicó el documento que subió hoy a su web la cartera que conduce Carla Vizzotti. Según este informe técnico sobre la vigilancia de las nuevas variantes, de estos cinco casos “cuatro de ellos no tienen relación entre sí, no presentan antecedentes de viaje ni se ha podido establecer un nexo con un viajero internacional y uno corresponde a un caso asociado con uno de ellos y que fue identificado como producto de la investigación epidemiológica”.

Consultadas por este medio, las autoridades porteñas detallaron que “en la actualidad hay cinco casos probables en investigación. Se realiza la investigación de todos los casos probables, sin esperar la confirmación, y mediante llamados telefónicos se refuerza la importancia del aislamiento y evalúa a los contactos en riesgo”.

“Entre el 29 de julio y hasta hoy se evaluaron 66 contactos estrechos de los casos en investigación. Además, para realizar testeos en las zonas cercanos a los casos se efectuaron operativos con móviles sanitarios. Entre el jueves 12 y viernes 13 se estuvo hisopando en las comunas 1,2,3,5 y 14. Hasta hoy se realizaron 2407 hisopados, y 41 dieron positivos. Inicialmente no se considera estos casos como de variante delta al no cumplir criterios de sospecha. Para eso se realiza luego la prueba de PCR para su constatación”, detallaron y agregaron: “A partir de las diferentes investigaciones se aislaron en total, hasta la fecha, 117 personas”.