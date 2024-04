Juan Carlos Hallak, docente de la UBA, doctorado en Harvard: “Es un ataque feroz a la contribución que hacen las universidades públicas a la formación de profesionales en el país”

Escuchar

Hoy se espera una masiva marcha en contra de los recortes presupuestarios del Gobierno de Javier Milei sobre las universidades públicas de todo el país. En febrero pasado la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria y los rectores nucleados en el Consejo Universitario Nacional (CIN) alertaron que se vería “seriamente afectado el funcionamiento” de las instituciones. Esta compleja situación ha despertado el repudio de directivos, docentes y estudiantes que no ven en el Gobierno la intención de proponer algún tipo de reforma que mejore la calidad educativa y haga que las instituciones sean más sustentables.

Uno de ellos es Juan Carlos Hallak, reconocido profesor titular de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e Investigador CONICET, quién expresó en la red social X, y luego al ser entrevistado por LA NACION, su descontento por “las falsedades que buscan desacreditar la educación pública” y por el ataque “feroz” a las universidades que solo logra “algún ahorro fiscal a costa de una gran disrupción en el aprendizaje”. Además, hoy será parte de la marcha universitaria.

Juan Carlos Hallak criticó la falta de propuestas del gobierno de Javier Milei para mejorar la situación educativa y presupuestaria de las universidades Alejandro Guyot

“En un contexto en el que hay que equilibrar las cuentas fiscales, no me opondría a que el presupuesto de las universidades públicas baje (en términos reales) como en el resto del sector público. No marcharía en oposición a eso. Tampoco marcharía en oposición a la demanda de cambios. Seguro hay que introducir muchos, tanto económicos como académicos. Podría discutir arancelamientos, mayor transparencia o calidad académica. Escucharía, compararía estadísticas, argumentaría. Pero no estamos en ese mundo. La situación que plantea el Gobierno y su entorno es otra muy distinta. Es un ataque feroz a la contribución que hacen las universidades públicas a la formación de profesionales en el país y una desconsideración inaudita del rol que juega esa formación en el crecimiento económico”, argumentó Hallak en X.

El docente, que también realizó un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, señaló a LA NACION que equilibrar las cuentas de la Argentina es un problema central, pero que ahí es donde debe aparecer la pericia del gobernante para ver cómo y dónde se ajusta.

En un contexto en el que hay que equilibrar las cuentas fiscales, no me opondría a que el presupuesto de las universidades públicas baje (en términos reales) como en el resto del sector público. No marcharía en oposición a eso. — Juan Carlos Hallak (@juancahallak) April 22, 2024

“Se sometió el funcionamiento de las universidades a un gran estrés porque no se garantiza que haya lo mínimo indispensable para operar. A su vez, no hay previsibilidad. Una cosa es que te digan que el presupuesto va a caer un porcentaje determinado, y otra cosa es que te den dos pesos que te alcanzan solo para dos meses en un marco de ataque y presunción de que podría haber más recortes. Eso genera una incertidumbre innecesaria. Hay opciones posibles de arancelamientos, se puede cobrar una tasa para recursantes o para instancias que generan gastos adicionales a la universidad. Estaría dispuesto a discutir opciones, pero basadas en datos e información”, se lamentó.

Desarrollo personal y laboral

Hallak resaltó el esfuerzo que realiza la gran mayoría de los estudiantes para poder asistir a la universidad para adquirir los conocimientos que les permitan desarrollar su vida personal y laboral. “Siempre escuché decir que la carrera más populosa (contador público) de la facultad en la que enseño e investigo era aquella que más permitía la movilidad social. No sé si es así, pero no me canso de sorprender de la cantidad de alumnos que toma cursos en horarios estrafalarios. Por ejemplo, de 7 a 9, o de 21 a 23. Toda gente que, mientras trabaja, se rompe el lomo para estudiar, aprender, progresar. Es inspirador y eso hacer crecer al país. Y ni hablar de los profesores, héroes, que dan clase a esa hora. Por poca plata, les aseguro. Los ayudantes lo hacen gratis”, destacó Hallak.

Juan Carlos Hallak señala un ataque "feroz" a las universidades públicas por parte del gobierno de Javier Milei Alejandro Guyot

El economista se preguntó si teniendo todos estos factores en cuenta tiene algún sentido atacar y desacreditar la universidad pública mediante la imprevisibilidad presupuestaria. “Como Presidente buscaría que ser parte sea un orgullo. Por otro lado, me pregunto si es efectiva esta estrategia para lograr los cambios buscados. Y acá viene el segundo tema. El Gobierno no parece tener bien identificado lo que buscan cambiar, menos cómo hacerlo. La idea más clara que escuché fue la del Presidente acusando a la carrera en la que enseño (Licenciatura en Economía) de adoctrinamiento. ¿Es esa acusación falsa lo que tiene para decir? ¿No tiene un diagnóstico mejor sobre lo que habría que cambiar?”, se preguntó Hallak.

A su vez, Hallak argumentó que el Gobierno no propone un marco adecuado para discutir, argumentar o buscar soluciones, ni muestra idoneidad para la tarea. “Principalmente propone el ataque y desprestigio generalizados. En mi opinión, la receta para que lo que tenga que cambiar no cambie. La estrategia del Gobierno termina siendo brutal y poco efectiva. Solo logra algún ahorro fiscal a costa de una gran disrupción en el aprendizaje y la investigación. Es algo muy importante para el país para dejar que se maneje con negligencia. Yo marcharé para expresar eso”, concluyó.