La cena en la que compartieron mesa exfuncionarios kirchneristas y macristas con ministros y secretarios de Milei, anoche

Fue una convocatoria de lo más variada y que para los organizadores dio sus frutos. En total, más de 200 personas, entre empresarios, políticos, académicos y otras personalidades del ámbito de la cultura, participaron ayer de la cena que se organizó como cierre de la séptima campaña a beneficio del fondo de becas de la Universidad Austral, con la que la casa de estudios consigue becar al 30% de sus alumnos, que hoy en las distintas carreras que se dictan son unos 9000 estudiantes de grado.

La concurrencia fue nutrida y dio sus resultados: se recaudaron más de $320.000.000 para las becas del año próximo. Las dos mesas que se ubicaban frente al escenario se convirtieron en el foco de todas las miradas. En una de ellas se sentaron tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como el ministro del Interior de la gestión anterior y ahora senador Eduardo “Wado” De Pedro; compartieron la mesa con el actual secretario de Educación, Carlos Torrendell. En la mesa de al lado estaban Florencio Randazzo y Juan Manuel Abal Medina. También el diputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el exministro de Economía y expresidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay, y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. Asimismo, dijeron presente la ex CEO de Aerolíneas Argentina Isela Costantini y el politólogo Rosendo Fraga, entre otros.

El encuentro se realizó en el complejo Madero Walk y el rector de la universidad, Julián Rodríguez, fue el encargado de dar las palabras que rompieran el hielo de esta cena de convocatoria tan variada. Después de agradecer a los presentes, con la colaboración del periodista Gonzalo Aziz, invitó al ministro del Interior al escenario para una charla distendida. “Lo primero que me surge es preguntarte qué sensaciones te generan estas palabras, sobre todo, la temática de la educación como factor de movilidad social”, preguntó Rodríguez. “Mirá, Julián, con tal que no me preguntes por la relación con España o por la Ley Bases, podés preguntarme cualquier cosa”, respondió Francos.

Después recordó algunas de sus experiencias como estudiante universitario, en su caso de la Universidad el Salvador; como alumno del papa Francisco en la secundaria y del padre Carlos Mugica en la universidad. “Lo recuerdo como una época, cuando uno está en plena ebullición de todo tipo y comienza a estudiar y a preocuparse por los problemas comunes de la sociedad. Yo he estudiado en una época muy compleja de la Argentina, que fue los fines del 60 y los principios del 70. Y tuve la oportunidad de compartir mis estudios universitarios y secundarios también con dos personalidades de la Iglesia antagónicas en el rol que jugaron, pero con la misma preocupación social. Uno fue Jorge Bergoglio, que fue profesor mío en el colegio secundario. Y después también lo tuve al profesor Carlos Mugica, que acabamos de recordarlo hace pocos días por el aniversario de su fallecimiento. Mugica fue símbolo de una época de la Argentina de confrontación, pero de personas que buscaban el camino también, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho, no sé si afecto, pero con mucha admiración de alguien que luchó por sus ideales de una manera a lo mejor poco convencional para un sacerdote, pero sin unirse a aquellos que jugaron con la vida de los otros”, apuntó.

“No vivíamos una democracia, vivíamos un tiempo muy complejo, y cuando apareció la democracia era tanta la confrontación que terminó en su muerte, como en la de Rucci [José, secretario de la CGT], como en la de tantos otros, muertes que por ahí no tienen una explicación. Si vos me preguntás qué recuerdos tengo, yo tengo tantos recuerdos de esas épocas de la Argentina, pero que al margen de esos episodios, considero que era una época en que todos buscábamos la verdad”, dijo Francos.

Lo que ocurrió durante el tiempo que compartieron en la mesa los miembros del actual gobierno con los exfuncionarios kirchneristas es un misterio. Lo que se sabe es que el diálogo fue cordial y amable, no desprovisto de indirectas y mensajes encubiertos, pero sin antagonismos, algo que sorprendió a varios de los presentes.

Después de compartir una cena en la que se realizó una colecta para que los presentes sumaran sus aportes para que más chicos que no podrían pagar una cuota completa, muchos de ellos del interior del país o de bajos recursos, puedan estudiar en esta universidad privada, Aziz le insistió a Francos: “¿Y, sale la Ley Bases o no?”.

El ministro del Interior contestó, entre risas: “Ahí hay un senador, al que le tengo bastante envidia”. “Wado, te están hablando –apuntó Aziz– ¿Sale la ley?”. Y la respuesta de De Pedro fue: “Tiempo”.

El rector de la Universidad Austral agradeció la participación de toda la comunidad que brindó apoyo a la campaña de recaudación y manifestó: “Este es evento para compartir la preocupación común por mejorar la educación en nuestro país, en todos sus niveles, y particularmente la accesibilidad a la educación superior, habida cuenta del impacto positivo que tiene como factor de transformación en general y de movilidad social en particular. Las brechas entre los que más tienen y los que menos no dejan de crecer. Gracias por confiar en este sueño –que no tiene vuelta atrás– y que ustedes colaboran para hacerlo realidad: el de ayudar a cambiar lo que nos duele pero que amamos, transformando personas con una educación de calidad y con valores, dando oportunidades a todos”, apuntó Rodríguez.

