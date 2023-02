La ciudad de Mendoza aprobó un novedoso método para juzgar infracciones al Código de Convivencia: “Quien las hace, las paga”

escuchar

MENDOZA.– Esta capital estrenará una novedosa iniciativa participativa, que actualmente se replica en muy escasos lugares del país, por lo que busca convertirse en referente en la materia. Se trata del jurado vecinal, una propuesta única en el territorio provincial, aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza, que se pondrá en marcha en agosto y permitirá a los habitantes de la comuna –mediante una selección por sorteo– sancionar a quienes infrinjan el Código de Convivencia Ciudadana y no hayan pagado las correspondientes multas. Por ahora, el foco está puesto en castigar distintas conductas vinculadas al vandalismo, la higiene urbana y la pirotecnia, con la posibilidad de ir ampliando el alcance de la normativa más adelante. Hasta el momento funcionan programas similares en Rosario, Santa Fe, y en San Patricio del Chañar, Neuquén.

“Por la población que hay en la ciudad de Mendoza, de 120.000 personas, y otra pendular, de 250.000 personas, casi que seríamos un caso inédito en la Argentina. Entendemos que el jurado vecinal es un mensaje en sí mismo, en el sentido de la necesidad de que todos participen para blindar a la ciudad frente a quienes no cumplen las normas de convivencia. Cuidar la ciudad es cuidar lo que le pertenece a cada vecino, a cada mendocino que trabaja, estudia o encuentra su esparcimiento aquí”, expresó a LA NACION Ulpiano Suárez (UCR), intendente de la capital provincial e impulsor del proyecto, que tuvo el visto bueno de todo el arco político, incluidos el Partido Verde, el Frente de Todos y el Pro. Destacó también la importancia de contar con herramientas que acercan a la población a una participación activa ante conductas que atentan contra la paz social y la convivencia ciudadana.

Desde la comuna, indicaron que esta iniciativa se originó tras el intercambio con los vecinos. Por eso, hacen hincapié en que la ordenanza atenderá al reconocimiento, por un lado, del derecho a la libertad; pero, por otro lado, a la necesidad de que todas las personas asuman deberes de convivencia para respetar los derechos de los demás y del ambiente en el que se habita.

El cuidado de los bienes públicos, el orden y la limpieza, el objetivo de la norma Marcelo Aguilar - LA NACION

La finalidad de la iniciativa –que consiste en un cuerpo deliberativo de siete vecinos titulares y siete suplentes, elegidos por sorteo sobre el padrón municipal– es provocar un mayor compromiso en la población, tanto a la hora de respetar los derechos de los demás como en fomentar el mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas.

Voluntaria y gratuita

La actuación como miembro del cuerpo será voluntaria y gratuita, con la posibilidad de recusación y excusación de los jurados, ofrecimiento de prueba y acuerdos conciliatorios. Así, el jurado vecinal tendrá por objeto juzgar infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, siempre y cuando el acusado no haya abonado la multa correspondiente.

Entre las conductas que ingresarán a la deliberación popular se encuentran las enmarcadas en el artículo 14, sobre las actividades pirotécnicas; los artículos 21 a 23, sobre la degradación visual del entorno urbano, ya sean grafitis, pintadas u otras expresiones gráficas en lugares no autorizados, así como vandalismo; los artículos 31 a 34 sobre el uso inadecuado del espacio público para juegos de patín, ciclismo, skate, deportes extremos o similares en lugares no autorizados; y el artículo 49 sobre la limpieza de la ciudad en general, esto es micciones y/o deposiciones de animales en la vía pública, suciedad en espacios públicos, mantenimiento de espacios de acceso público en comercios, mantenimiento de limpieza en vía pública por parte de edificios en construcción o cualquier tipo de obra.

En este sentido, Suárez apostó a un cambio de paradigma y a la toma de mayor conciencia ciudadana. “Queremos una ciudad ordenada, limpia, donde la convivencia y el respeto sea la norma, y no una ciudad donde cada cual rompe las reglas sin consecuencias, donde se arruinan bienes públicos y privados y se muestra como un logro en las redes sociales. Por eso, la incorporación de pruebas, videos, testimonios y demás, que contempla la norma, enriquece el proceso y suma herramientas para el efectivo cumplimiento del Código de Convivencia y de las ordenanzas vigentes”, dijo.

A través de este procedimiento, será el vecino quien determine si ciertas conductas son admisibles o no en su ciudad. El jurado vecinal tomará la decisión para que se condene o absuelva al acusado que previamente no haya pagado la multa correspondiente, que para las infracciones listadas van de los $7000 hasta los $235.000. Si lo declaran culpable, habrá una sanción económica actualizada, ya que no está contemplado el trabajo comunitario. En cambio, se contempla la reparación de la cosa dañada; esto es, dejarla en su estado anterior a la falta.

Si tras la actuación del jurado, tampoco cumpliera con el pago dispuesto en esa instancia, se iniciará el apremio por vía judicial.

El nuevo procedimiento pretende, asimismo, ser una herramienta que no solo sancione, sino que fomente la convivencia y la solidaridad entre los vecinos, fortaleciendo los lazos comunitarios. “El mayor incentivo para los vecinos será el de participar para que lo que se juzgue no vuelva a suceder. Quien daña el espacio público o incurre en otra de las faltas contenidas en la norma, tiene que saber que será juzgado por vecinos que determinarán la responsabilidad en la falta. Quien las hace, las paga. El jurado vecinal marcará un camino que seguramente sea continuado por otros departamentos y está muy bueno que así sea. De esta manera, con herramientas innovadoras y abiertas es como se mejora la calidad de vida de los vecinos”, concluyó el intendente.

