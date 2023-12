escuchar

SANTA FE.- En uno de sus primeros decretos tras asumir este domingo el cargo, el flamante gobernador Maximiliano Pullaro, firmó este lunes el decreto que elimina la no repitencia en el nivel secundario.

“Significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno”, dijo el radical, que sucedió el domingo al kirchnerista Omar Perotti.

“Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo. Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”, dijo el mandatario al asumir el domingo pasado sus funciones, en un discurso ante la Asamblea Legislativa.

Pullaro señaló que “es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo. Significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”, subrayó.

Más adelante, el flamante gobernador, de base radical, explicó que “la no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber. Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia”, y “significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno”, amplió.

En tanto, el nuevo ministro de Educación provincial, José Goity, hizo referencia a la importancia que tendrán estas políticas dentro del área que le toca encabezar: “Venimos trabajando hace mucho tiempo junto con el gobernador para pensar y diseñar un plan educativo para la provincia. Hay un déficit muy importante en muchas de las áreas y en muchos aspectos. Por eso empezamos a corregir algunas de esas cuestiones”, señaló sin brindar precisiones.

Y agregó: “Tenemos una confianza muy grande en nuestro sistema, nuestros docentes y alumnos, pero también creemos que tenemos que hacer nuestra parte y, parte de eso, es que tenemos que ordenar, fijar pautas claras y mucho acompañamiento sobre cada uno de los miembros del sistema”, dijo Goity.

En tanto, el propio gobernador recordó que “estamos trabajando en un Plan Provincial de Alfabetización. Por lo tanto, todas las pruebas, tanto internacionales, nacionales y propias dan muestra de ese déficit”, señaló.

“Nosotros queremos empezar a tener nuestras propias pruebas para ver el desempeño de nuestros alumnos. Ya sabemos, y la sociedad lo sabe, que hay un problema en la adquisición del lenguaje y de la lectura”, remarcó.

Goity concluyó: “Le vamos a poner mucha energía, mucho empeño y mucho trabajo para que todos los chicos de nuestra provincia terminen tercer grado perfectamente alfabetizados. Es un deber ineludible del Estado y de la política”, auguró.