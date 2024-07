La familia de Loan pide la detención de Macarena, hija de Laudelina, tras la aparición de una testigo clave

Escuchar

Este jueves, apareció una testigo clave en la investigación por la desaparición de Loan Peña. Eugenia, una vecina de Nueve de julio que encontró el botín del niño, rompió el silencio y dio su versión sobre lo sucedido en aquella tarde, cuando se topó con la pista mientras recorría la zona con Laudelina Peña y su hija, Macarena. “Creo que fue plantado porque estaba muy enterrado”, manifestó en declaraciones televisivas.

“Fui con una compañera de trabajo a buscar a Loan. Ahí nos encontramos con Laudelina y su hija, y fuimos con ellas. Caminamos cerca de la escuela y la señora le dijo a su hija: ‘Vamos a donde encontramos huellas hoy’ y nosotras las seguimos. Pasamos el alambrado y nos encontramos con el comisario Walter Maciel y Méndez, un vecino, que ya estaban ahí. Méndez dijo que encontraron huellas y Laudelina respondió que del otro lado encontraron huellas de zapatillas y dejaron marcado el lugar con un palo. Fuimos y cuando llegamos Macarena sacó la zapatilla, pero era raro porque estaba muy pesada, con mucho barro. Lo que me pareció raro fue que en ese momento el comisario llamó por teléfono a alguien y dijo: ‘Me llegaron dos chicas, sacaron el botín’”, sostuvo Eugenia en diálogo con TN.

Tras los dichos de la vecina, Fernando Burlando, defensor de la familia de Loan, señaló que están preparando un escrito fundamentando la detención de la joven. “Nosotros vamos a pedirle la detención y también la de José Codazzi (exabogado de Laudelina). Eso es lo que piden nuevamente los familiares de Loan”, especificó.

“Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, planteó el abogado.

Y agregó que va a denunciar al gobierno provincial en Comodoro Py: “Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”.

“Nos olvidamos absolutamente de Loan, de una criatura de cinco años. ¿Se puede ser tan porquería? De manipular pruebas, de hablar tan insensiblemente... ¿se puede ser tan miserable? Esta circunstancia de tanta miseria, no solamente debe quedar en el comentario, es digno de investigarse”, argumentó.

Entonces, apuntó contra Laudelina: “La persona que inventa furiosamente la versión de que hubo un accidente fue acompañada de un senador. ¿Dónde estamos en la Argentina?”.

“El botín de Loan, más allá de la foto limpia que registran algunos celulares, es un botín que le sacaron cuando estaba recién capturado. Entonces, no puede haber actitud más miserable que esta y ahí estaban participando, sin lugar a dudas, Laudelina, su hija y [el comisario] Maciel”, señaló Burlando.

