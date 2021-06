La Plata: tiene 6 años y es superdotado, pero lo obligan a repetir el año

Soledad Heit es la madre de un niño de 6 años que es considerado superdotado y por ello la escuela en la que cursa sus estudios lo adelantó de año. No obstante, la mujer denunció que la Dirección de Educación de Gestión Privada bonaerense (DIEGEP) le rechazó el certificado de validez nacional, y ahora lo obliga a repetir el año, por lo que llevó su caso a la Justicia.

Benjamín, el niño en cuestión, luego de cursar medio año en segundo, rindió libre un examen con un puntaje de 10 sobre 10 y pasó a tercer grado. No obstante, la Dirección de Educación de Gestión Privada bonaerense le exige que vuelva a cursar segundo porque no reconoce el certificado de validez nacional.

“El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en 2019 lo reconoció como alumno de trayectoria específica con altas capacidades. En ese momento Benja estaba en sala de 4, en Jardín de Infantes. Ahí lo promovieron a primer año de primaria con un documento que el Ministerio hizo para que se ejecute su trayectoria específica, pero eso nunca se cumplió. Jamás se hicieron cargo de los chicos de altas capacidades”, dijo Soledad en diálogo con TN.

“Benjamín empezó primer grado en un colegio de Gonnet. Vino la pandemia y había que hacer una complejización mediante Zoom, pero no se pudo hacer. La medida que se podía hacer para seguir avanzando era que rindiera en la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo en noviembre de 2020 ante un Tribunal del Ministerio de Educación porteño en la escuela N°3 y se sacó un 10. Eso lo ponía en tercer grado directamente″.

Soledad detalló que en la provincia de Buenos Aires no existe la figura de “alumno libre” y es por eso que su hijo tuvo que rendir en la Ciudad de Buenos Aires. “La única opción para padres de chicos con altas capacidades es rendir en CABA. Siempre fue un trámite simple, te daban un certificado de validez nacional que se presenta en la escuela para pedir una matrícula”, explicó.

Soledad anotó a Benjamín en una escuela de La Plata para que curse tercer grado con el certificado legalizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad y solicitó una matrícula para que empiece a cursar el 1 de marzo.

“Desde ese momento empecé a reclamar una respuesta porque el colegio, institucionalmente, no puede matricularlo en un año superior sin la autorización del nivel central de la DIEGEP. La DIEGEP me tuvo todo el verano derivándome y el 1 de marzo hablé con la inspectora y le dije que a mi hijo no lo iba a hacer repetir. Este año, porque Benja no es el único caso, los chicos de altas capacidades que rindieron libre son los que están repitiendo”, dijo.

Ante el silencio de ese organismo, las autoridades del colegio de La Plata permitieron que Benjamín cursara hasta que hubiera una respuesta de la DIEGEP.

“Les agradezco [al colegio] porque pusieron en primer lugar su bienestar emocional y no hacerlo repetir algo que ya había aprobado. Yo hice una denuncia a Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y en el INADI y solo obtuve silencio”, dijo.

Más tarde, el 8 de junio, la DIEGEP determinó que el niño debía cursar segundo grado, por lo que Soledad presentó “un amparo y una medida cautelar para que no se lo mueva a Benjamín a ningún lado y se lo proteja”.

“Después de insistir me llegó una hoja diciendo que le negaban a Benjamín el paso a tercer grado y no tomaban la validez de un certificado nacional, ni una trayectoria específica de un alumno con altas capacidades. Me dijeron que el certificado no se ajusta a las normas de Provincia de Buenos Aires, que es que cada alumno tiene que estar sentado durante los 6 años de escolaridad primaria. Me dijeron que Benja vuelve a segundo grado. El Ministerio de Educación nunca se hizo cargo de los chicos como él”, expresó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project