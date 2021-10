“Llegamos para quedarnos”: las familias vuelven a exigir la continuidad pedagógica, ahora con foco en los 190 días de clase

No se quieren quedar en la queja y el reclamo. No lo hicieron el año pasado, cuando se convirtieron en un actor clave en el regreso de chicos y chicas a las aulas, después de un año de registrar las secuelas que el aislamiento y la virtualidad había dejado en sus hijos. Tampoco se quedarán quietos ahora, porque con el regreso de la presencialidad plena, el eje principal es la continuidad pedagógica de cara al año próximo. Por eso, miles de padres y madres volvieron a reunirse para debatir e intercambiar ideas en el segundo Encuentro Nacional de Familias por la Educación (ENFE), que comenzó el lunes y termina mañana, y del que esta vez participan unas 3000 familias de todo el país.

Al igual que sucedió en 2020, el encuentro es organizado por Argentinos por la Educación; se trata de un espacio virtual de debate para que madres y padres de todo el país puedan contar sus experiencias, relacionarse y generar redes. Discutir también sobre los principales desafíos educativos para sostener la enseñanza en la pospandemia y trabajar en jornadas regionales con propuestas concretas, que serán expuestas en el plenario de cierre “La voz de las familias”, que se realizará mañana, a las 19.

El Encuentro Nacional de Familias por la Educación empezó el lunes y terminará mañana

“Lo que me preocupa en relación a la continuidad pedagógica, pensando ya en el próximo ciclo lectivo, es que los chicos puedan estar en las aulas. Que esos 180 días, o 190 como dicen ahora, sean efectivos y reales –dice María de los Ángeles Centurión, de Entre Ríos, que tiene dos hijos varones de 8 y 10 años–. Esta pandemia nos demostró que podemos lograr muchas cosas si asumimos el compromiso de participar activamente. En el ENFE del año pasado comenzamos un gran movimiento exigiendo presencialidad; esta es una nueva oportunidad para involucrarnos como familias en la continuidad pedagógica. Ir por más acciones que fortalezcan las propuestas educativas”, señala Centurión, que durante la jornada de hoy fue moderadora del taller “Cómo pasar a la acción”, y que está ansiosa por escuchar el panel de familias que liderarán esta tarde, de 18 a 19, tres de los miembros fundadores de Padres Organizados.

Además de los paneles de charlas y talleres, el encuentro contó con una agenda de conferencias a cargo de ocho especialistas sobre distintas temáticas de interés. Gustavo Iaies, de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, inauguró el calendario con “El desafío de la continuidad escolar”. Mariano Narodowski, de la Universidad Torcuato Di Tella, disertó ayer sobre “La participación de las familias”. Hoy se debatió acerca de “La transparencia y los datos educativos” y mañana será el turno de Pedro Núñez, investigador del Conicet, y Guillermina Tiramonti, investigadora del área de educación de Flacso, como últimos oradores de la conferencia “Actores del sistema educativo”, que comenzará a las 9.

Las familias reclaman que los 190 días de clases previstos para 2022 sean "efectivos y reales"

El primer ENFE se realizó en octubre del año pasado, cuando madres y padres en todo el país hicieron oír sus voces frente a la suspensión de las clases presenciales durante la pandemia. A raíz de esa experiencia, muchas familias compartieron sus experiencias con otras, tejieron redes y se comprometieron con la mejora educativa. En esta segunda edición, el encuentro cuenta además con el apoyo de más de 20 organizaciones de la sociedad civil.

“Este año el ENFE no solo es un espacio de encuentro, sino también un lugar de donde podemos llevarnos herramientas para seguir trabajando por la educación de nuestros hijos. Las familias llegamos para quedarnos como actores de la sociedad civil. La pandemia nos mostró una realidad que no queríamos ver, pero que ahora queremos transformar”, aporta Lucía Cristofani, de la provincia de Buenos Aires y madre de cuatro hijos de 10, 9, 6 y 4 años.

Los chicos sufrieron secuelas por el aislamiento y la virtualidad escolar

“Nadie se salva solo”

Para Florencia Frías, miembro de la Red Familias por la Educación de Tucumán y madre de cuatro chicos en edad escolar, la posibilidad de compartir experiencias con otros es motivador. “Nadie se salva solo. No me deja tranquila saber que mis hijos tienen clases, pero que los vecinos no, y ver a los chicos vendiendo limones a la vuelta de mi casa en vez de ir a la escuela. La educación nos atraviesa a todos; por supuesto que cada región tiene sus particularidades, pero siempre hay cosas en común en las que todos nos sentimos identificados –opina Farías–. Después de un año de escolaridad interrumpida, queremos que los chicos puedan estar la mayor cantidad de tiempo en el aula, y que se tengan en cuenta las contingencias que puedan aparecer el año próximo. Las buenas políticas públicas son las que escuchan a todas las partes y, así, logran consenso”.

En el cierre de la jornada de hoy, las expectativas están puestas en el quinto y último taller y en el panel de familias, a las 18, en el que Karina Galperín (Padres Colegio Nacional Buenos Aires), Valeria Llobet (Familias por la Escuela Pública) y Victoria Barata (Padres Organizados) compartirán en primera persona la experiencia y el compromiso con la educación de su comunidad.