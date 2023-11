escuchar

La calzada resbaladiza producto de la lluvia que cae en la región metropolitana vuelve más peligroso el tránsito en las calles. En el barrio de Villa Luro, tres automóviles protagonizaron un choque y uno de ellos se consumió bajo el fuego. En Balvanera, un auto impactó contra un colectivo y hay varios heridos. En tanto, la autopista Riccheri, sentido hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, presentaba importantes retrasos por una colisión múltiple que se produjo a la altura de la localidad bonaerense de Villa Madero.

En las primeras horas de esta madrugada, personal de la Comisaría Vecinal 10 B de la Policía de la Ciudad acudió a la intersección de la avenida Juan B. Justo y César Díaz por un triple choque. Fuentes de la investigación indicaron a LA NACION que el incidente vial sucedió entre un Volkswagen Golf, cuyos ocupantes ya no se encontraban en el interior, un Ford Ka y un Volkswagen Gol. Producto del hecho, este rodado se prendió fuego, por lo cual también concurrieron los bomberos.

Una mujer debió ser asistida para salir de unos de los vehículos siniestrados y luego fue trasladada por el SAME al hospital Vélez Sársfield. El conductor del Gol, en tanto, fue llevado en ambulancia al Santojanni. En la causa que investiga lesiones culposas interviene la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Basavilbaso.

En pleno centro del barrio de Balvanera, en el cruce de Bartolomé Mitre y la avenida Pueyrredón, se registró un choque entre un colectivo de la línea 115 y un auto particular que terminó incrustado contra una columna de material. Trabajan en el lugar, ubicado a metros de la estación Once del tren Sarmiento, al menos cinco ambulancias del SAME para asistir a las y los heridos.

#AuRiccheri km 15 mano a Ezeiza corte de calzada y desvío a carriles de transito pesado por choque entre dos autos y una moto



🎙@radiolared pic.twitter.com/xEOOfjrYj8 — christian baglietto (@bagliettoc) November 2, 2023

En la Riccheri, sentido al norte, se realizaba un desvío en el tránsito a la altura del kilómetro 15 luego de que dos autos y una moto colisionaran, lo que provoca largas demoras para circular en la zona.

Noticia en desarrollo

LA NACION