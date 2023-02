Mar del Plata: estaba alcoholizado, hizo manejar a su hijo de 11 años y volcaron

escuchar

Un siniestro vial que estuvo cerca de terminar en tragedia en Mar del Plata. Un hombre en estado de ebriedad resolvió poner a su hijo de 11 años al volante de su camioneta y terminaron en una zanja. El hecho, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se dio este fin de semana, en la ruta 226.

“Tenía 1,43 de alcohol en sangre y puso a su hijo de 11 años al volante. Volcaron en una zanja. Sucedió en Mar del Plata, en la ruta 226. En un trabajo conjunto entre la ANSV y municipalidad de Mar del Plata se le suspenderá la licencia y deberá ser reevaluado”, anunció hoy el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Así, además de suspender la licencia de conducir, el sujeto deberá someterse a un examen psicofísico para determinar su aptitud al volante . “Desde el municipio trabajamos con acciones de concientización y prevención para la seguridad vial de los vecinos y la articulación con la ANSV es fundamental para actuar de forma rápida en casos tan graves como este”, dijo el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Un menor que conducía perdió el control del vehículo y volcó. Su padre, alcoholizado, lo puso al volante. En una decisión conjunta entre la ANSV y @MuniMarDelPlata la licencia del padre fue suspendida y deberá realizar un examen psicofísico para determinar su aptitud al volante. https://t.co/8Ii01GUwZ4 — Seguridad Vial (@InfoSegVial) February 5, 2023

Martínez Carignano adelantó también que se hará una presentación ante un Juzgado de Familia por el caso. “Los borrachos al volante no, y los niños tampoco. Como Estado nacional no vamos a permitir que estas cosas sigan sucediendo, por eso pedimos la suspensión, y también pero también vamos a pedir al Juzgado de Familia que intervenga en la protección del niño”, anticipó el funcionario.

Y agregó: “Afortunadamente, ambos se encuentran bien. Pero esta situación, nuevamente, nos obliga a reflexionar qué hacemos como sociedad con nuestros hijos. Por esto vamos a hacer una presentación ante el Juzgado de Familia, para que evalúe el entorno y trabaje en la protección del menor”.

La camioneta conducida por un niño de 11 años terminó en una zanja de la ruta 226 Gentileza ANSV

Más imprudencia al volante

Días atrás, otra insólita situación se vivió en plena autopista Ricchieri, cuando quedó registrado en un video cómo un papá sentó en el asiento del conductor a su hijo y lo hizo manejar a 100 kilómetros por hora.

El inusitado episodio se dio días atrás, en la provincia de Buenos Aires, en Camino Negro, en la zona del partido de Lomas de Zamora. Desde ese lugar, un papá hizo manejar a su hijo junto a él por diferentes autopistas y carreteras.

Así manejó el menor con el padre en la autopista

A bordo de un BMW 320 negro, el hombre ubicó entre sus piernas a su hijo. En marcha y a una velocidad de casi 100 km/h manejaron juntos a través de la autopista Ricchieri y la avenida General Paz.

Mediante un video, el hecho cobró notoriedad en las redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron la decisión del padre de arriesgar la vida de su hijo. En ese sentido, la persona que filmó lo acontecido explicó que pese a intentar detenerlo no hubo respuesta: “Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”.

LA NACION