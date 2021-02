Mar del Plata: La misteriosa estatua que sorprendió a todos en Playa Chica

MAR DEL PLATA.— ¿Quién la hizo? ¿Cómo la trajo? ¿La hizo un marplatense? ¿O es obra de algún foráneo que aprovechó una escapada de fin de semana para dejar su recuerdo imponente de cara al mar? ¿Será hombre o mujer? ¿Cuándo la instaló? ¿Nadie vio nada? ¿Algún colega reconoce los trazos de su autoría? ¿Será alguien reconocido que juega al enigma o un anónimo absoluto que a partir de aquí pondrá su nombre entre el lote de los destacados del arte local? ¿Qué nombre tiene o tendrá la obra que sorprendió a todos?

Entre tantas preguntas todavía sin respuestas, ahí se puede ver esta escultura que alguien instaló en Playa Chica en el mismo inicio de este fin de semana extra largo. Es la imagen de una joven mujer sentada sobre una piedra, con la mirada clavada en el océano, quizás a la embocadura del puerto. Tiene las piernas recogidas, contenidas por ambos brazos en una pose que resume sensualidad y delicadeza por igual.

La obra se podría guardar en una caja de un poco más de un metro de ancho por unos 80 centímetros de ancho. Quizá menos. Es del tamaño de una niña de 7 u 8 años, no mucho más grande, y está ubicada con enorme acierto sobre una piedra que asoma con naturalidad en una pendiente de parque, junto al paseo peatonal del sector.

Fue un verdadero boom en términos de atractivo porque miles de visitantes y locales pasan desde ayer por el lugar para ver este trabajo que tiene líneas muy profesionales, algo reconocido incluso por artistas que con enorme curiosidad se acercaron para evaluar la pieza y tratar de adivinar quién la hizo.

“Por el momento no tenemos ningún dato del autor o autora, lo estamos convocando para regularizar la situación porque es muy probable que a esta obra la vayamos a mantener en el lugar”, dijo a LA NACION el secretario de Cultura del municipio de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda.

Búsqueda abierta

Desde que en redes sociales comenzaron a circular fotos y videos de esta escultura se abrió una búsqueda del responsable. Con la seguridad de que es alguien que solo o en labor compartida dio forma a un producto que ya se aseguró un espacio permanente en la postal marplatense, a la altura del Parque San Martín.

Ni siquiera con las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías se han detectado movimientos que permitan determinar la fecha en que se hizo el emplazamiento de la obra, cómo la trasladaron y, tan o más importante, quiénes lo hicieron.

Como la obra gustó tanto, analizan crear corredores artísticos en esa zona Mauro V. Rizzi

Está hecha en cemento con alguna intervención ya que tiene alguna tonalidad que la lleva a confundir con un bronce opaco. Con cemento también la adhirieron a la piedra sobre la que está apoyada, tarea realizada con la misma prolijidad que tienen los trazos y escala de esta figura femenina.

Balmaceda confirmó no solo que allí se quedaría la obra sino que espera que el, la o los autores se acerquen para también trabajar con ellos sobre esta alternativa que se abrió de tener este tipo de piezas en ese u otros sectores. “Para nosotros funcionó como un disparador porque podríamos abrir allí o en otro lugar nuevos corredores artísticos”, explicó.

Esta reacción tiene que ver también con que las características de la obra son más que destacadas y no hiere sensibilidades. Solo ha recibido elogios por sus características propias, pero también por el acierto en el lugar elegido para que sorprenda y perdure.

No se descarta que sea obra de alguien que no es de la ciudad pero sí la pensó para este espacio en particular. Quizá se trate de un testimonio artístico de quien o quienes siguen desde el anonimato este impacto de su trabajo. Por lo pronto, como primer logro, está el reconocimiento de la gente, que desfila frente a esa imagen. Lo que queda pendiente es una cuestión de nombres: de las manos que lograron este encantador resultado, y del que le dio o se le dará para reconocer a lo que por ahora es “la escultura que sorprendió a todos en Playa Chica”.