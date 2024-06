“No sabía nada”: malestar e incertidumbre entre los pasajeros por el paro escalonado del subte

Escuchar

Desde las 17, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) comenzó un paro escalonado del servicio en rechazo de la suspensión del secretario ejecutivo del sindicato, Claudio Dellecarbonara, por liberar molinetes y permitir a los pasajeros viajar gratis durante una protesta durante 2021.

La medida afecta de 17 a 21 a las líneas B, E y al Premetro. En tanto, de 19 a 21, perjudicará a los usuarios de la D y de la H; y de 21 hasta el cierre del subte, a la A y a la C.

Según las estimaciones del concesionario Emova Movilidad SA, alrededor de 200.000 pasajeros se verán afectados por la interrupción escalonada. El gremio, por su parte, manifestó no manejar ningún estimativo de usuarios perjudicados.

“No sabía nada de esto”, dijo Gonzalo que estaba en la estación Carlos Pellegrini de la línea B. Él se dirigía a a su hogar en Once. “Sino me voy a tener que tomar un colectivo que tarda una hora más”.

A las 16.58 pasó por la estación el último servicio que venía desde la terminal Alem. Luego de eso, ya no quedaba nadie en la plataforma. “No hay servicio hasta las 19″, dijo un empleado de Emova, que apoyaba la medida de fuerza. “Van a tener que salir porque nadie puede permanecer en los andenes”, indicó.

Desde las 17 hasta las 19, estarán interrumpidas las líneas B y E y el Premetro Soledad Aznarez - LA NACION

En el piso superior de la estación, en el hall donde se conectan las líneas, los usuarios que tomaron antes otros servicios se encontraron con una valla que les impedía bajar las escaleras para llegar a los andenes. Un hombre preguntó a qué se debía la medida. Un metrodelegado que estaba en el lugar le explicó que como gremio “no tenían otra alternativa” ante lo que la suspensión de un compañero. “No me digas que no hay otra alternativa. Nosotros no tenemos por qué pagar esto. Es fácil cortar. Y la gente, ¿que hace?”, le contestó, con enojo, el pasajero.

“Siempre intentamos minimizar el impacto de nuestras medidas en los usuarios. Lamentablemente nos sancionan por abrir molinetes, una medida que usamos para visibilizar reclamos y que tienen impacto positivo en los usuarios”, dijo Andrea Salmini, secretaria de prensa de la AGTSyP-Metrodelegados.

Posiciones

La empresa concesionaria, Emova, se manifestó en contra de la medida de fuerza y la calificó de “completamente injustificada”. “Un fallo de la Justicia del Trabajo hizo lugar a una solicitud de la empresa para aplicar una sanción al directivo de AGTSyP Claudio Dellecarbonara, por llevar adelante acciones indebidas en el marco de su desempeño laboral”, indicó la compañía. Y añadió: “El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°73 determinó que Emova está en condiciones de suspenderlo por 15 días por impedir el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores de trabajo. Los incumplimientos ocurrieron en las estaciones Congreso de Tucumán (D) y Alem (B) en diciembre de 2021, oportunidades en las que mantuvo abierta la puerta de emergencia, alentando a cientos de usuarios a ingresar sin abonar pasaje, generando un perjuicio para la empresa. Asimismo, desobedeció reiteradamente los requerimientos del personal jerárquico para que cese la acción, lo que derivó en la sanción aplicada. En este caso se requiere un fallo judicial debido a la tutela gremial con la que cuenta el directivo”.

Y cerró: “Recordamos además que las puertas de emergencia son de vital importancia en casos de urgencia y por lo tanto su mal uso representa un potencial riesgo para todos los usuarios. Asimismo, la desobediencia reiterada al personal jerárquico implica una violación de sus obligaciones como empleado de la compañía lo que habilita a aplicar sanciones disciplinarias (LCT, art. 67). Lamentamos que esta medida de fuerza injustificada perjudique a las personas que utilizan el subte y el Premetro”.

Esta mañana, en declaraciones radiales, Dellecarbonara dijo que la compañía le inició una causa “de mala fe” y consideró que la decisión es “injusta, nula y persecutoria”. Y agregó: “No vamos a permitir que intente amedrentar a los trabajadores par que no denunciemos”, apuntó.

El secretario ejecutivo de los Metrodelegados, Claudio Dellecarbonara LANACION.com

Si bien Dellecarbonara indicó que ya se presentó en la Justicia y en la Subsecretaría de Trabajo para resolver la suspensión personal que le aplicó Emova, explicó a radio Mitre que el paro de este miércoles se debe a “una política constante de agresión de la empresa”. “Las personas van a poder viajar porque no paramos todas las líneas juntas. Van a tener otras alternativas. Nos fijamos en esos detalles”, señaló.

